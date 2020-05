Mosbach. (pol) Eine unangenehme Begegnung hatte eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag, kurz nach 17.30 Uhr, in Mosbach. Die 37-Jährige ging durch das ehemalige Gartenschaugelände. Als sie die Brücke über die Elz passierte, kam sie auf der Höhe der dortigen Baumschule an einer Parkbank vorbei. Auf dieser saß ein Mann, der die Passantin erst höflich ansprach, woraufhin sie stehen blieb. Als sich die Frau umdrehte, zog der Mann seine Hose herunter und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf. Die 37-Jährige ging daraufhin weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder Verdächtiges beobachtet haben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 - 1,70 Meter groß, dunkelbraune bis schwarze, leicht gewellte, gegelte und nach hinten gekämmte Haare. Der Mann sprach akzentfreies, gutes Deutsch. Bekleidet war er laut Beschreibung mit einer grauen Jogginghose mit Streifen an der Seite, einem schwarzen Kapuzenpullover und weißen Sportschuhen der Marke Nike. Unter dem Kapuzenpulli trug er ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon: (0 62 61) 80 90, zu melden.