Mosbach. (gin) Durch die am Donnerstag gefällte Entscheidung des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, die 2G-Regelung in diesem Bundesland für den Einzelhandel zu kippen, fühlt sich Holger Schwing, Vorsitzender der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" bestätigt. "Das war die richtige Entscheidung und entspricht dem, was ich schon die ganze Zeit sage." Damit bezieht sich Schwing auf die Begründung, dass die verordnete Maßnahme "nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar" sei.

"Ich hoffe, dass diese Entscheidung Schule macht. Mit 3G war alles wunderbar, aber die Landesregierung hat entschieden, und wir dürfen das wieder ausbaden", meint der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende. Auch könne er sich durchaus vorstellen, selbst mit vor Gericht zu ziehen, falls er noch weitere Mitstreiter findet. "Es ist ja auch eine Frage der Kosten", führt Schwing als Begründung an.

Er selbst sieht aber auch den Handelsverband in der Pflicht. Dieser ist nach Aussage von Swen Rubel, Verbandsgeschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, "gerade am Eruieren", sprich: Informationen zusammentragen. "Wir als Verband können nicht klagen. Das müssen die Betroffenen machen", so Rubel. Aktuell werde geprüft, ob bereits Klagen im eigenen Einzugsgebiet laufen.

Auf Facebook lösten die RNZ-Beiträge zu den in Mosbach ausgegebene "Bändchen" im Einzelhandel sowie zum verhaltenen Weihnachtsgeschäft in Mosbach regelrechte Kommentar-Fluten und auch Mutmaßungen aus. "Das Ziel dieser Bändchen-Aktion ist weder eine Ausgrenzung, noch verfolgt sie irgendwelche Hirngespinste, wie teilweise in den Kommentaren zu lesen", erklärt Schwing. Lediglich sollen sie das Einkaufen in allen Mosbacher Geschäften erleichtern und verstünden sich als Serviceleistung. "Schade, dass das teilweise falsch verstanden wurde", meint Schwing.

Er hält aber auch fest, dass die lautstarken Stimmen in den sozialen Medien nicht die breite Masse widerspiegelten: "Wir haben schon Tausende Bändchen ausgegeben. Manche finden es lustig, viele finden es gut, andere wollen das nicht und zeigen lieber nach wie vor ihre 2G-Nachweise vor. Keiner wird bei dieser Aktion zu irgendetwas gezwungen. Es ist jedem freigestellt, den Bändchen-Service in Anspruch zu nehmen oder eben nicht", stellte er klar.

Und noch etwas ist Schwing wichtig zu betonen: "Für uns sind alle Kunden gleich wichtig, egal ob geimpft oder ungeimpft. Leider ist es der Politik gelungen, uns Händler in eine Ecke zu stellen, in der wir nicht stehen wollen bzw. in die wir nicht hingehören. Es ist schade, dass dies immer wieder fehlinterpretiert wird." Des Weiteren möchte er klarstellen: "Die staatlichen Vorgaben sind, wie sie sind. Wer sich damit nicht einverstanden gibt oder das nicht für gut befindet, soll sich bitte an die politischen Entscheidungsträger wenden und seinen Frust nicht an uns Einzelhändlern und den Gastronomen auslassen."