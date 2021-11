Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Smartphoneakku war schnell leer, nachdem das Abstimmungsergebnis in der RNZ bekannt gegeben worden war und sich die Nachricht vom 1. Preisträger des Ehrenamtspreises über alle möglichen Kanäle verbreitete. "Ja, da kamen einige Glückwünsche auf dem Handy an", berichtet Patrick Haag lächelnd vom erhöhten Nachrichtenaufkommen am Samstag vor zwei Wochen. Dem Tag also, an dem klar war, dass sich der 35-jährige Schwarzacher mit überragender Mehrheit den 1. Preis beim Ehrenamtspreis 2021 gesichert hatte.

Den hatte – in dreifacher Ausführung – zum wiederholten Male – die Bürgerstiftung für die Region Mosbach ausgelobt. Die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung als Kooperationspartner wiederum waren aufgerufen, unter fünf Finalvorschlägen für ihren Favoriten abzustimmen. Die Mitbestimmungsmöglichkeit wurde überaus rege genutzt, gut eine Woche lang erreichten die RNZ-Redaktion reichlich Mails und Anrufe. 450 dieser Stimmen entfielen auf Patrick Haag, dessen vielfältiges ehrenamtliches Engagement nun besondere Würdigung durch den Ehramtspreis erfährt.

"Wenn man sich das Ergebnis so anschaut, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es den richtigen Mann getroffen hat", anerkannte bei der Übergabe des 1. Preises Dr. Frank Zundel augenzwinkernd. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung für die Region Mosbach war gemeinsam mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Marco Garcia und Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach, in den Kleinen Odenwald gekommen, um Patrick Haag zu gratulieren. Kommen können hätten aber durchaus auch noch Verantwortliche weiterer Organisationen, denn der 35-Jährige ist längst nicht nur für das Deutsche Rote Kreuz ehrenamtlich aktiv. Der Rahmen der Preisübergabe war allerdings ob der bekannten Umstände bewusst klein gehalten.

Die Größe dessen, was Patrick Haag unentgeltlich und für die Gesellschaft leistet, wurde dennoch deutlich. Kurz vor der Preisverleihung hatte Haag noch angepackt, um die Corona-Teststation in der Aglasterhausener Festhalle zu reaktivieren. Beim Odenwälder Ersthelfer-Tag (auf Neudeutsch: First Responder Day) durfte er tags darauf die persönlichen Glückwünsche von Landrat und Ehrenamtspreis-Schirmherr Dr. Achim Brötel entgegennehmen. "Das hat mich sehr stolz gemacht", so Patrick Haag. Die Ehrenamtspreis-Skulptur soll nun einen Ehrenplatz erhalten, welche Verwendung das Preisgeld – immerhin 3000 Euro – findet, wisse er noch nicht genau. Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Einsätze tauchten aber immer wieder Projekte auf, "die ich mit dem Geld dann unterstützen könnte". Die Unterstützung, die Haag für das Deutsche Rote Kreuz leistet, wollte Steffen Blaschek noch einmal gewürdigt wissen: "Er ist eine unglaubliche Hilfe für uns."

Helfer auf vier Beinen

Der DRK-Geschäftsführer war auch bei der zweiten Vor-Ort-Verleihung mit von der danksagenden Partie. Passenderweise zum 20-jährigen Bestehen der ehrenamtlich aktiven DRK-Rettungshundestaffel durften sich die Verantwortlichen nämlich über den 2. Ehrenamtspreis 2021 freuen. 145 Stimmen waren auf die Notfallhelfer mit Unterstützung auf vier Pfoten entfallen. "Wir haben uns riesig über das Abstimmungsergebnis gefreut", berichtete Nadja Roos am Rande der Preisverleihung am Trainingsgelände in Mosbach. Die Bereitschaftsleiterin war nicht alleine gekommen, neben ihrem Mann Alexander und Gabriele Fuchs gesellten sich natürlich auch Candy, Sunny, Leyca und Yoda aufs Übergabefoto. Das Quartett steht nicht nur für zwei Rettungshunde-Generationen, sondern auch stellvertretend für das gute Dutzend an Mensch-Tier-Teams, das rund um die Uhr einsatzbereit ist. Mit dem Preisgeld – 2000 Euro – weiß man bei der Rettungshundestaffel des Kreisverbands Mosbach schon Konkretes anzufangen. "Das können wir für neue Einsatzkleidung sehr gut gebrauchen", so Nadja Roos, auch für die Anschubfinanzierung eines zweiten Einsatzfahrzeugs soll ein Teil verwendet werden. Und vielleicht sind ja auch noch ein paar Leckerli für Candy und Co. als kleine Belohnung drin ...

Lobenswerter Einsatz der Biker

"Wir haben schon ein paar Ideen, wem das Preisgeld zugutekommen könnte", lässt man auch beim Besuch der 3. Ehrenamtspreisträger (als Sonderpreis des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen verliehen), den "Fire Hawks", wissen, dass der unerwartete Lohn der ehrenamtlichen Mühen erneut der Gesellschaft zugutekommen soll. Die Mitglieder des Elztaler Motorradclubs haben sich im Laufe dieses Jahres für das Tierheim Dallau, für Kinder in Albanien und für Fluthilfeopfer im Ahrtal eingesetzt, nun durfte man sich über jede Menge Zuspruch bei der Abstimmung zum Ehrenamtspreis freuen. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung", betonten bei der Preisübergabe im Vereinsheim in Schefflenz Präsident Christian Krämer, Vize Joe Müller und Schriftführer Thorsten Windisch unisono. Für die Ehrenamtsskulptur selbst ("cooles Teil") werde man im Clubhaus einen prominenten Platz suchen. "Damit man ihn gleich sieht, wenn man reinkommt", erklärte Vize-Präsi Müller den beiden Bürgerstiftungsvertretern Frank Zundel und Patricia Spitzer. Für weitere Aktionen sei die Auszeichnung auf jeden Fall ein zusätzlicher Antrieb, den Rest des Jahres wollen sich die sympathischen Biker aber erst mal ihren individuellen Winterprojekten – also den jeweiligen Motorrädern – widmen.

Das letzte Wort gebührt beim Ehrenamtspreis 2021 natürlich dem Schirmherren: "Corona hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt ist. Genau dafür steht aber das Ehrenamt schon seit jeher in geradezu beispielhafter Weise. Für andere da sein. Nicht tatenlos zuschauen, sondern anpacken. Unsere eigene kleine Welt jeden Tag noch ein bisschen lebens- und liebenswerter machen. Gemeinsam Zukunft gestalten", unterstreicht Landrat Achim Brötel: "Die Preisträger des diesjährigen Ehrenamtspreises leben uns das sogar regelrecht vor. Und: Die hervorragende Resonanz bei der Abstimmung zeigt, dass dieses Engagement von unseren Mitmenschen sehr wohl wahrgenommen und auch geschätzt wird. Das lässt uns selbst in schweren Zeiten zuversichtlich nach vorne blicken. Ehrenamtler sind deshalb echte Mutmacher."

Vonseiten der Bürgerstiftung für die Region Mosbach sei dem kaum noch etwas hinzuzufügen, so Frank Zundel. "Allenfalls das Bekenntnis, dass es auch im nächsten Jahr wieder einen Ehrenamtspreis-Wettbewerb geben wird." Auch eine wichtige Botschaft.