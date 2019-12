Mosbach. (schat) Es ist einfach immer wieder schön: Sobald der Startschuss für die große RNZ-Weihnachtsaktion gefallen ist, melden sich hilfsbereite Menschen aus der Region, die hilfsbedürftige Menschen aus der Region unterstützen wollen. Kaum war der Auftakt Anfang November auch offiziell von den Partnern Rhein-Neckar-Zeitung, Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises (Fachbereich Soziales), Diakonisches Werk, Caritasverband und Sparkasse Neckartal-Odenwald verkündet, gingen bereits erste Überweisungen auf dem Spendenkonto ein. Und auch in der RNZ-Redaktion melden sich – erfreulich beharrlich die gute Sache unterstützend – Spender. Meist haben sie ihre Hilfe ebenso gemeinschaftlich zusammengetragen wie die Weihnachtsaktionspartner schon über viele Jahre gemeinschaftlich zusammenarbeiten.

Zur Erinnerung: 2009 hat die RNZ, dem vielfach geäußerten Wunsch von Lesern folgend, die Weihnachtsaktion „regionalisiert“. Denn die Hilfsbereitschaft der Bürger aus dem hiesigen Landkreis sollte auch denjenigen in der Region zugutekommen, die Unterstützung wirklich gebrauchen können. Geholfen worden ist seither schon vielen Menschen aus dem Verbreitungsgebiet der RNZ-Regionalausgaben „Mosbacher Nachrichten“ und „Nordbadische Nachrichten“. Und geholfen werden soll diesen Kreisbewohnern auch weiterhin – unbürokratisch, schnell, wirksam.

Dass die Hilfe direkt ankommt, dafür sorgen der Fachdienst Soziales des Landratsamts unter Leitung von Renate Körber, das Diakonische Werk Neckar-Odenwald-Kreis unter Regie von Guido Zilling und der Caritasverband, aus deren Betreuungsgebiet(en) die Nutznießer der Aktion stammen. Sie sind es auch, die (exemplarisch) den Hintergrund der Menschen schildern, bei denen eine Hilfeleistung meist bitter nötig erscheint. In der RNZ werden in der Vorweihnachtszeit regelmäßig die Schicksale dieser Bürger skizziert, deren Leben oft mehr Schattenseiten als Sonnenstunden erfährt.

„Wenn man so will, hilft jeder Spender direkt einem anderen Menschen“, schildert Meinrad Edinger vom Caritasverband. In der Tat: Weit mehr als 1000 Spender haben die RNZ-Weihnachtsaktion im Vorjahr unterstützt, etwa genauso vielen Menschen konnte mit Geld aus dem Aktionstopf – zumindest ein wenig – geholfen werden. „Bei den meisten Hilfen handelt es sich um kleinere Beträge“, sagt Guido Zilling: „Aber schon die bringen den Empfängern sehr viel.“ Dass mit der Spende auch ein besserer Kontakt zu den Beratungsstellen von Diakonie, Caritasverband und dem Fachdienst Soziales hergestellt wird, ist mehr als nur ein Zusatzeffekt. Vielmehr soll dadurch über die Spende hinaus wirksamer, zielgerichteter und individueller geholfen werden.

„Selbstverständlich“ helfen will auch weiter die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die heute allen RNZ-Ausgaben in der Region Überweisungsvordrucke zur Weihnachtsaktion beigelegt hat. Vorstandsvorsitzender Michael Krähmer ist durchaus angetan von der ersten Resonanz auf die Aktion. Die macht Mut, dass man wieder ein ähnlich gutes Ergebnis wie im Vorjahr, als am Ende mehr als 93.000 Euro zusammen gekommen waren, erreichen kann. Vielleicht lässt sich der Rekord aus dem Jahr 2018 ja 2019 sogar noch knacken

Ihren Beitrag zu einem tollen Ergebnis geleistet haben bereits der Seniorenbeirat Mosbach und die Seniorenbegegnung St. Bruder Klaus. Zunächst schauten diese Woche Melanie Götz und Christa Tamme als Vertreter der Senioren, die sich regelmäßig in der Waldstadt treffen, in der RNZ-Redaktion vorbei und übergaben einen Scheck über 500 Euro für die Weihnachtsaktion. Für diese Summe hatten wiederum alle Mitglieder und Helferinnen aus der Seniorenbegegnung gespendet. „Wir wollen in der Region helfen“, verdeutlichen Götz und Tamme, warum man sich – zum wiederholten Mal – für die Weihnachtsaktion stark macht.

„Wiederholungstäter“ im bestmöglichen Wortsinn sind auch die sieben Mitglieder des Mosbacher Seniorenbeirats. Die sind schon das ganze Jahr über für Senioren und gemeinnützig aktiv, etwa beim inklusiven Kochen oder beim Boule-Turnier. Mit dem, was aus der Bewegung und in Spendenform zusammengekommen ist, will man erneut die Weihnachtsaktion unterstützen. 750 Euro überreichte der Seniorenbeirat bei seinem RNZ-Besuch Redaktionsleiter Heiko Schattauer, der sich – wie schon tags zuvor bei den Senioren aus der Waldstadt – auf eine zentrale Botschaft konzentrierte: „Vielen Dank für die große Unterstützung!“ Nachahmer sind jederzeit willkommen, alternativ sind Spenden jederzeit auf das im gesonderten Beitrag genannten Konto möglich.