Mosbach. (RNZ) Wie wichtig die Tagespflege ist, das wissen nicht nur Tanja Siebert-Weiß und Michaela Neff vom Tageselternverein. Das wissen auch die Politiker. Und um dieses Wissen nach außen zu tragen, "schreiben sie sich die Kindertagespflege auf die Fahne". Diesen Namen hat nämlich eine Kampagne des Landesverbands Kindertagespflege Baden-Württemberg. Zur Kampagne gehört ein Positionspapier zur Förderung und zum weiteren Ausbau der Qualität in der Kindertagespflege. Die Kampagne richtet sich an Entscheidungsträger und Personen des öffentlichen Lebens, um die Ziele und Forderungen zur Kindertagespflege auch vor Ort weiter ins Gespräch zu bringen und die Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg zu verbessern.

Der Tageselternverein im Neckar-Odenwald-Kreis unterstützt diese Kampagne und hat sich dieser Tage mit Angelika Bronner-Blatz, Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung im Landkreis, Renate Körber, Sozialdezernentin des Landratsamts, den Landtagsabgeordneten Peter Hauk und Georg Nelius und Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann getroffen - damit auch die sich die Kindertagespflege auf die eigene Fahne schreiben können.

Die Kampagne nimmt der Tageselternverein außerdem zum Anlass, um auf sein 20-jähriges Bestehen hinzuweisen. Aus diesem Grund wird auch eine Schatzkiste durch den Landkreis geschickt. In ihr sollen Spenden für die Kinder gesammelt und an Tagesmütter verlost werden. Bei ihrem Besuch beim Tageselternverein hatten natürlich auch Angelika Bronner-Blatz, Renate Körber, Peter Hauk, Georg Nelius und Michael Jann etwas für die Kiste dabei. Aber auch jeder andere Interessierte ist eingeladen, etwas zu spenden. Vorsitzende Michaela Neff sagte: "Nicht nur eine Tagesmutter allein wird davon profitieren."

Um an der Verlosung teilzunehmen, muss jede Tagesmutter ein Rezept einreichen. Am Ende der Verlosung wird ein kleines Kochbuch mit den besten Rezepten für das Kochen für und mit Kinder(n) erstellt - und natürlich werden die Schatzkiste(n) verlost.

Michaela Neff und Sozialpädagogin Tanja Siebert-Weiß betonten im Rahmen der Spendenübergabe, welch enorme Bedeutung der kleinen Fahne (und damit der Kampagne für die Tagespflege) zukommt. Gefordert werden die nachhaltige Sicherung der Kindertagespflege als Säule der Kindertagesbetreuung, die Gleichbehandlung von Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung, die Weiterentwicklung der Qualität des Angebots sowie die Schaffung finanzieller Anreize für die Pflegepersonen. "Frauen steigen früher in den Beruf ein und Kinder unter drei Jahren können von einer Tagesmutter betreut werden", betonen Siebert-Weiß und Neff. Außerdem könne der Tageselternverein eine Lösung für das Problem der Betreuungsplatzsituation sein. "Hier übernimmt der Tageselternverein eine Schlüsselrolle", sind sie sich einig.