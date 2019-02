Mosbach. (dore) So mancher Autofahrer dürfte sich anfangs der Woche bei der Fahrt auf der Bundesstraße B27 durch Mosbach die Augen gerieben haben: Am östlichen Stadteingang gibt es schon wieder eine - wenn auch kleine - Baustelle, dieses Mal am rechten Straßenrand auf Höhe der Johannes-Diakonie-Werkstatt. In diesem Zusammenhang ist die Links-Abbiegespur stadtauswärts gesehen gesperrt. Die RNZ fragte bei der Stadt Mosbach nach.

Wie Pressesprecherin Meike Wendt mitteilt, wird hier voraussichtlich bis Ende der Woche die Bushaltestelle umgebaut. Weiße Bordsteine, sogenannte Busborde, sollen eine barrierefreie Nutzung der Busse gewährleisten. Im ganzen Stadtgebiet werden stückweise barrierefreie Bushaltestellen errichtet. Das landeseinheitliche Gesetz schreibe vor, alle Haltepunkte barrierefrei zu gestalten.

Diese Umbaumaßnahmen absolviere man immer im Rahmen anderer Baumaßnahmen, informiert Wendt. Im Falle der Bushaltestelle sei der Rahmen der Radwegeausbau in der Hauptstraße. Dort wurde in den vergangenen Tagen die Fahrbahn für den neuen Radweg markiert. Für die Dauer des Umbaus der Bushaltestelle müsse der auf der Fahrbahn anhalten. Aus diesem Grund sei die besagte Abbiegespur gesperrt, sodass genug Platz für den Bus und die aussteigenden Buspassagiere vorhanden ist, erklärt Meike Wendt weiter.

Mit der großen Baustelle auf der B27 zwischen Mosbach und Neckarburken soll es ab 15. März weitergehen, wenn die Witterung mitspielt. Dann wird das noch fehlende Teilstück mit einer Vollsperrung über sieben Wochen in der Ortsdurchfahrt Neckarburken bis zum Abzweig L525 (Richtung Lohrbach/Fahrenbach) erneuert.