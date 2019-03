Mosbach. (rnz) Ein bisschen was Neues, ganz viele Bewährtes - und schon läuft’s! Die 20. Auflage der Mosbacher "Kneipen-KultTour" sorgte am Freitagabend für jede Menge Leben und Bewegung in der Stadt. Neun Bands waren angetreten, um die erste Halbzeit der Kneipentour (die zweite wird im September zum Abschluss des Mosbacher Sommers angepfiffen) zum Erlebnis für Mitspieler und vor allem auch Gäste zu machen. Nimmt man allein das Zuschauer- und Zuhöreraufkommen, scheint der Matchplan weitestgehend aufgegangen zu sein.

Volles Haus hieß es am Freitagabend die allermeiste Zeit in fast allen Locations, zu denen diesmal auch die Alte Mälzerei bzw. deren Gastrobereich zählte. Das Duo "SilkForce" überzeugte da mit druckvollem Rock, der aber auch mal ein paar sanfte Töne vertrug. "Das war richtig gut", begeisterte sich ein erfahrenen Kneipenkultur-Gänger, der es prima fand, dass die Mälzerei in der Linie der Live-Musik-Stationen einen weiteren Haltepunkt bot. "Im Hopfenkeller wäre das von der Stimmung her aber vielleicht noch ein bisschen besser gewesen", so sein Verbesserungsvorschlag in Richtung Organisationsteam.

Dass das insgesamt ziemlich viel richtig gemacht hat, dafür sprechen gute Resonanz und Stimmung, zumal den Kneipengängern das Wetter in die Karten spielte. Wenn es in der Kneipe zu eng wurde, lauschte man entspannt draußen der Musik. Von "Prima Stimmung", berichtet auch Simon Heidmann vom "Ludwig", wo sich der Spaß am Musizieren von "Diggin’ Treasure" flugs auf die Gäste übertrug. Selbst bei der finalen Station im ehemaligen "Airport" am Flugplatz Lohrbach waren noch viele Kneipen-KultTourer mit dabei. Und mancher freut sich schon jetzt auf die zweite Halbzeit im Spätsommer.