Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Ordner ist noch immer gut gefüllt, die entsprechenden Unterlagen sind schnell gefunden – beim Thema Landesgartenschau ist Dr. Klaus-Dieter Roos sofort wieder mittendrin. Es war ein prägendes Ereignis, nicht nur für die Stadt Mosbach, sondern vor allem auch für den Mann, der Mosbach in verantwortlicher Position auf den Punkt zum Blühen gebracht hat. Für den inzwischen 67-jährigen Neckarelzer hatten die 171 Tage, in denen die Landesgartenschau 1997 rund 900.000 Besucher in die Große Kreisstadt lockte, natürlich eine lange und mitunter aufreibende Vorgeschichte. Über einige Jahre war Roos mit der Planung und Konzeption des Jahrhundertereignisses beschäftigt, musste ausdauernd den Boden bearbeiten und die Saat ausbringen, damit es am Ende ab 25. April 1997 tatsächlich und zu recht heißen konnte: Mosbach blüht!

Seit 1985 als Referent für Wirtschaftsförderung der Stadt Mosbach aktiv, rückte Roos nach der Zusage zur Ausrichtung der Landesgartenschau in die Verantwortung, das Projekt auch stimmig umzusetzen. 1989 hatte sich Mosbach auf Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Raff für die Schau beworben, 1990 den Zuschlag für eine Ausrichtung im Jahr 1995 erhalten. Im selben Jahr folgte im Amt des Oberbürgermeisters Gerhard Lauth auf Fritz Raff. Nach dem "Go" vom Land liefen die Planungen für das Projekt unter Regie des inzwischen als Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH tätigen Klaus-Dieter Roos umgehend an: "Fünf Jahre sind für ein solches Projekt ein enges Zeitfenster; allein der Architektenwettbewerb dauerte ein Jahr", erklärt der Neckarelzer, zumal das grüne Licht von oben für die bunte Gartenschau nicht jeder in Mosbach durch eine rosarote Brille betrachtete.

Dreimal habe man – nach der Zusage vom Land – in städtischen Gremien noch darüber abgestimmt, ob man die LGS tatsächlich ausrichten will. Am Ende sei eine Stimme für die Landesgartenschau entscheidend gewesen, erinnert sich Klaus-Dieter Roos. Im Frühjahr 1993 war die Grundsatzdiskussion mit nervenaufreibenden Begleiterscheinungen dann endlich durch gewesen. Zwischenzeitlich hatte man sich ein wenig mehr Planungsluft verschaffen und die Ausrichtung der Gartenschau auf 1997 schieben können.

Die kontroverse Auseinandersetzung über die "Blimelesschau" (wie sie Kritiker nannten) hatte Mosbach nicht exklusiv. Auch in anderen Ausrichterstädten gab es Diskussionen um die eben auch mit hohen Kosten verbundene Großveranstaltung. "Mancher hatte Sorge, dass das Geld, das in die Landesgartenschau fließt, an anderer Stelle schmerzlich fehlen wird", erinnert sich Klaus-Dieter Roos. Der Druck, die Kostenvorgabe auch einzuhalten, war für ihn und sein Team vor diesem Hintergrund natürlich groß. Dass man das am Ende tatsächlich geschafft hat, darauf war und ist der Geschäftsführer denn auch durchaus stolz. "Das war schon ein hartes Stück Arbeit; eigentlich waren wir personell zu knapp besetzt. Aber dafür waren wir ein tolles Team", lobt Roos rückblickend und will Sybille Fleck, Cornelia Schulz, Andrea Zorn und Elke Wagner explizit genannt wissen. Ebenso den Bauhof der Stadt um Christian Thumfart, den damaligen Stadtplaner Robert Schneider und seinen "kongenialen Partner" Volker Kugel (Geschäftsführer der Landesgartenschau-Fördergesellschaft).

Für die Erarbeitung und Umsetzung des LGS-Konzepts habe die Stadt rund 10,3 Millionen D-Mark ausgegeben, 9,5 Mio. seien an Einnahmen wieder zurückgeflossen. Für Roos ein gutes Ergebnis – schließlich habe man mit einem von Mosbach zu deckenden Fehlbetrag von knapp zwei Millionen Mark gerechnet.

Weitaus größere Summen wurden indes rund um die eigentliche Schau bewegt: Auf ca. 82 Mio. Mark beziffert Klaus-Dieter Roos die Investitionen, die im Zuge der Landesgartenschau im Stadtgebiet getätigt wurden. Zu den prägenden Maßnahmen zählten dabei der Ausbau der B 27, die Mälzerei-Wiederbelebung oder der Bau der Jugendherberge Neckarelz. In sogenannte Daueranlagen – Parks, Brücken, Renaturierung der Elz, etc. – flossen zudem rund 16,5 Mio. Mark, weitere 15 Mio. investierte die Stadt in den Erwerb von benötigtem Grund. Vom Land gab’s für die Ausrichtung der Landesgartenschau einen Zuschuss von rund sechs Millionen Mark (für die Daueranlagen), auch die begleitenden Maßnahmen wurden finanziell gefördert.

"Eine Landesgartenschau macht vor allem dann Sinn, wenn man damit auch Problemstellen, also städtebaulich Defizite, beheben kann – in Mosbach ist das gelungen", findet der ehemalige LGS-Geschäftsführer. Als eine Art Blaupause sei Mosbach später für weitere Landesgartenschauen herangezogen worden, berichtet Klaus-Dieter Roos. Unter anderem Pößneck orientierte sich offenbar stark an den Vorlagen, die von der Partnerstadt Mosbach geliefert wurden.

Die der innovativ zelebrierten Eröffnungsfeier – von der Alten Mälzerei aus ging’s mit großem Bahnhof durch die Stadt in die Parks – folgenden fünfeinhalb Monaten der Landesgartenschau lieferten für Roos und sein Team natürlich etliche bleibende Geschichten. Eine davon spielte gleich am Tag nach dem Auftakt. Den hatte man, die große Anspannung war mit planmäßigem Startschuss abgefallen, auch ausgiebig gefeiert. Dass der Geschäftsführer selbst dann gleich am nächsten Morgen als Tourguide für den ersten Bus voller Gäste einspringen musste, war dagegen nicht eingeplant. "Leicht angeschlagen", so Roos’ Erinnerung, erklärte der Aushilfsführer den Besuchern im Nieselregen die Schön- und Besonderheiten der Mosbacher Landesgartenschau. "Die frische Luft hat mir gutgetan", ergänzt der 67-Jährige schmunzelnd.

In Erinnerung geblieben sind natürlich auch die Visiten prominenter Gäste: Kurz nach der Eröffnung machte sich Ministerpräsident Erwin Teufel ein eigenes Bild vom blühenden Mosbach, später verlieh Schauspielerin Nina Hoss der Landesgartenschau zusätzlichen Glanz, vor den Mikros und Kameras des SWR standen bis Mitte Oktober immer wieder weitere bekannte Gesichter. Die RNZ berichtete täglich, unter anderem auch mit der Sonderbeilage "Extra-Blatt".

Und heute, 25 Jahre danach? Klaus-Dieter Roos hat "seine" Landesgartenschau mit all den Erfahrungen und Begegnungen in guter Erinnerung. Wenn er heute durch Mosbach fährt oder geht, begegnet ihm vieles, das seinerzeit (mit) entstanden ist. Vielleicht blüht Mosbach heute nicht mehr ganz so prächtig wie in diesen 171 Tagen im Jahr 1997. So manche "Pflanze", die seinerzeit gesetzt wurde, gedeiht aber auch heute noch.