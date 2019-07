Von Brunhild Wössner

Mosbach. Die Initiative zum Treffen mit Aktiven der DLRG Mosbach war von Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, ausgegangen. Dieser wollte sich aus erster Hand über die Problematik der Schließung der DLRG-Vereinsräume informieren.

Lange nutzte der Verein die Kellerräume unter dem Mosbacher Hallenbad - das geht nun nicht mehr. Die Stadt Mosbach hatte aufgrund der Beurteilung eines Brandschutzgutachters im Februar eine sogenannte "Nutzungsuntersagung für den ständigen Aufenthalt" ausgesprochen. Ausrüstung und andere Gegenstände dürfen dort zwar noch gelagert werden, aber längere Aufenthalte sind nicht mehr möglich.

Markus Slaby, stellvertretender Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Mosbach, hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass man dadurch bei Notfällen nicht mehr einsatzfähig sei. Auch komme das soziale Vereinsleben zum Erliegen. Nicht nur, dass der Schulungsraum zu Ausbildungszwecken wegfalle, auch Jugendliche, die sich nach dem Training als Nachwuchsretter gerne dort trafen, dürften nicht mehr in die Räume. Das schädige den Zusammenhalt, auf den beispielsweise Rettungstaucher zwingend angewiesen seien. Die Teams müssten sich genau kennenlernen. Das geschehe auch beim Zusammensein in den Vereinsräumen.

Heikles Thema erörtert: Thomas Zemmel (l.), Stefan Simon (2.v.l.), Peter Hauk (Mitte), und Markus Slaby, (2.v.r.) und Dr. Lothar Hassling nach der Besichtigung der (geschlossenen) Vereinsräume der DLRG Mosbach. Foto: Brunhild Wössner

Zur Einsatzfähigkeit äußerte sich auch Thomas Zemmel, Vorsitzender des DLRG-Bezirks Frankenland, zu dem die Mosbacher Gruppe gehört: "Für den Bezirk gibt es dezidierte Einsatzpläne zur Wasserrettung und im Rahmen der öffentlichen Gefahrenabwehr." Jeder DLRG-Verein vor Ort deckt seine Region mit Freibädern, Seen oder Flussabschnitten ab. Alleine im Mosbacher Freibad leisteten die DLRGler 2018 rund 176 Wachstunden. Darüber hinaus schickt man Kräfte zur Sicherung an die deutschen Nord- und Ostseeküsten.

Da die DLRG in Mosbach in ihren Räumen die Schulungen aber nicht mehr abhalten darf und auch die Pflege des Materials Probleme bereitet, sei die Abteilung im Bezirk Franken derzeit nicht mehr einsatzfähig. "Dauert das an", so Zemmel, "muss bis Ende des Jahres ein neues Rettungskonzept für den Bezirk geschrieben werden" - unter Umständen ohne die DLRG Mosbach. Zemmel teilte außerdem mit, dass man einen Tag vor dem Treffen die Vereinsräume der DLRG in Osterburken ebenfalls aufgrund eines Brandschutzgutachtens geschlossen habe. Er bemängelte, dass Vereinsverantwortliche bei Begutachtungen selten bis gar nicht mitgenommen werden und regte an, die Räume in Mosbach noch einmal mit dem Brandschutzgutachter der Stadt zu besichtigen. Dafür erbat er von Hauk die Unterstützung "von politischer Seite".

Wird vor der kurz bevorstehenden Hallenbadsaison in Mosbach keine Lösung gefunden, befürchten die Verantwortlichen Schlimmes für den Verein mit knapp 420 Mitgliedern. Die Stadt hat bereits ein Ersatzquartier angeboten, das aber den Sicherheitsvorschriften des deutschen Gemeindeunfallverbandes nicht gerecht wird. Slaby erkennt an, dass seitens der Stadt immer ein fairer Umgangston herrsche. Auch einige Privatleute hätten bereits Raumangebote gemacht, die geprüft würden. Stefan Simon gab aber auch zu bedenken, dass man im Rahmen der Schwimmausbildung an Material, das vor Ort im Hallenbad gelagert werde, gebunden sei..

Auch eine Unterbringung in den benachbarten brandschutzsanierten Schulen und in Containerlösungen spiele man gerade durch und verhandle deshalb mit dem Kreis. Da alle Vereinsmitglieder und der Vorstand ehrenamtlich tätig seien, werden Lösungen ihre Zeit brauchen, zumal der Verein, der sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge finanziert, natürlich finanziell nicht auf Rosen gebettet sei.

Minister Hauk wies darauf hin, dass der Brandschutz eigentlich nirgendwo gesetzlich geregelt sei, sondern sich aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung ableite. Die Frage sei, wie man die Problematik systematisch lösen könne. Auch im Hinblick auf die Schließung in Osterburken fürchtet Peter Hauk, dass das Vereinsleben Schaden nehmen könne.

Für den Minister ist das ein "akutes Problem". Es stellt nicht nur die "Funktionsfähigkeit einer Rettungseinheit in Frage", sondern es handle sich hierzulande um eine Grundsatzfrage, die die gesamte Vereinslandschaft betreffe. Daher müsse sich das Land Gedanken machen, wie es "mit dem Thema umgeht". Dabei stelle sich auch die Frage, ob "einfache, kostengünstige Lösungen" durch Brandschutzauflagen verwehrt seien.