Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Moment ist es ruhig im geschichtsträchtigen Gemäuer der Alten Mälzerei. Viel zu ruhig. Die Coronapandemie trifft das Kultur- und Tagungszentrum mit voller Wucht. Veranstaltungen sind kaum möglich, allenfalls der Gemeinderat oder einer seiner Ausschüsse schaut ab und zu mal vorbei. Die Gastronomie im Haus ruht gar komplett. Dafür wird im Hintergrund kräftig gewirkt – um sich erneuert und gestärkt wieder zurückzumelden. Die Triebfeder der Transformation gibt dabei Ron Max Courdouan – seit 1. Januar ist der 59-Jährige als neuer Geschäftsführer der Alten Mälzerei Mosbach aktiv.

Ein bisschen große Bühne

Auf der neuen Internetseite kann man bereits erste Eindrücke von der "neuen" Alten Mälzerei bekommen, im Juni, so der Plan, soll auch "in echt" ein Neustart nach Coronapause und Umstrukturierung erfolgen. "Wir müssen die Kultur wieder hochfahren", sagt Courdouan – und hat dabei ein Comeback in mehrfacher Hinsicht im Blick. Zum einen meint er eine Rückkehr nach der langen Corona-Zwangspause für kulturelle Veranstaltungen, zum anderen eine Profilschärfung hin zu hochkarätigen Events. "Wir wollen oben ran kratzen", umschreibt es der neue Geschäftsführer, "ein bisschen große Bühne nach Mosbach holen." Gelingen soll das mit cleverer Logistik und Künstlern und Ensembles, die ansonsten auf den ganz großen Bühnen der Welt zu sehen und zu hören sind. Dazu müsse man die Topleute zwischen den Stationen von Weltrang abholen, skizziert Courdouan den logistischen Kniff hinter einem Engagement, das sonst schwer vorstell- und finanzierbar sei.

Zufluchtsort mit Atmosphäre

Was konkrete Namen anbelangt, will sich der neue starke Mann am Mälzereiruder (noch) nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Ein Beispiel nennt er dann aber doch: Zum Neujahrskonzert etwa soll die Wiener Straußkapelle in der Mälzerei aufspielen. "Das ist dann wirklich oberstes Level", schwärmt der gebürtige Franzose, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, schon jetzt. Im Wissen, dass derlei Acts "richtig Geld kosten", rechnet er bei solch hochkarätigen Veranstaltungen auch mit entsprechender Resonanz: "Da braucht man dann natürlich ein voll besetztes Haus." Courdouan ist sich sicher, dass das funktioniert: "Mosbach ist eine tolle Stadt, die tolle Veranstaltungen verdient hat".

Angetan ist der in Südfrankreich aufgewachsene "Entwickler, Manager, Designer" (Courdouan über Courdouan) aber auch von der Mälzerei und dem dort wirkenden Team. "Das ist eine enge Verbundenheit, die mich begeistert. Und alle Mitarbeiter haben eine soziale Einstellung. Ich kenne das so nicht, ich komme aus einer Ellbogengesellschaft", spielt der 59-Jährige auf seine vielfältigen Erfahrungen in der freien Wirtschaft an. Schon deshalb sei die Vorgabe für ihn selbst klar: "Was ich mache, soll bestmöglich für die Mälzerei, Mosbach und die Menschen aus der Region sein."

Klingt ambitioniert. Und als ambitioniert kann man durchaus auch die Entwicklungsschritte beschreiben, die Courdouan an der Mälzerei seit Januar auf den Weg gebracht hat. "Wir sind Kultur", sagt er mit Bezug auf die Alte Mälzerei, "und zu dieser Kultur gehört auch Essen und Trinken." Kulturell weiterentwickeln will er demnach auch das in Eigenregie geführte Restaurant, das er mit einer völlig neuen Ein- und Ausrichtung, einer Cross-over-Küche und Elementen wie aus einer gepflegten Hotelbar ("da kommt ein Flügel rein") zu einem "weiteren Zufluchtsort" in der Stadt machen will. Auch der Außenbereich soll "loungiger" werden, Brasserieflair Biergartenatmosphäre ersetzen.

Mit den Gastronomen und Hoteliers vor Ort strebt Courdouan den konstruktiven Dialog an, will – wo möglich – Kooperationen aufbauen. Dass man die Gastronomie in der Alten Mälzerei in die eigene GmbH-Hand genommen hat, findet der Deutsch-Franzose indes absolut richtig. Bedarf für ein Tagungshotel, über das man in der Vergangenheit durchaus nachgedacht hatte, sieht er hingegen nicht.

Hall of Fame und Kunstörtchen

Auch im eigentlichen Veranstaltungsbereich sollen Präsenz und Service deutlich verbessert werden. Im Foyer zum großen Saal sind u. a. zwei Bars geplant, damit die Kultur (mit Essen und Trinken) keine Pause machen muss, wenn die Künstler verschnaufen. "Ich kann ja nicht die große Bühne holen und dann die Leute nicht versorgen", stellt Courdouan klar, der demnach in die logistische Infrastruktur vor Ort investieren will.

Kunst und Kultur sollen auch da einziehen, wo man sie gemeinhin nicht vermuten würde. "Wir schaffen Kunstörtchen", schildert der Geschäftsführer, was man mit den stillen Örtchen vorhat. Eine Künstlerin wird jede Toilette nach einem regionalen Thema individuell aufwerten. Damit selbst der erleichternde Gang bereichernd wird. Davor und danach soll der Blick durch eine "Hall of Fame" schweifen können: Im Eingangsbereich wollen Courdouan und sein Team Glanzpunkte aus fast 25 Mälzerei-Jahren noch einmal ins Scheinwerferlicht rücken.

"Wir sind auf der Überholspur", sagt der neue Geschäftsführer in Bezug auf das geplante Comeback und die dafür noch zu leistenden Arbeiten. Wie die Vorhaben an sich, so ist auch der Zeitplan: ambitioniert. "Keine Sorge, bis Mitte Juni ist alles fertig, und die Mälzerei kommt zurück", versichert Ron Max Courdouan. Bis dahin ist beim Mann mit den zwei Herzen vor allem das deutsche Kraftwerk mit viel Einsatz und Eifer gefragt. Damit er danach gemeinsam mit den Mosbachern sein französisches Herz beim Genießen höherschlagen lassen kann.

> Erste Eindrücke von der "neuen" Alten Mälzerei kann man auf der neuen Homepage unter www.maelzerei.de gewinnen.