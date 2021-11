Mosbach. (schat) Mit dieser Entwicklung hatten sie nicht gerechnet – aber man wächst eben mit Herausforderungen und Gegebenheiten: Seit 2007 sind Patrizia und Dr. Carsten Iannello in Mosbach in ihrem medizinischen Spezialgebiet, der Diabetologie, engagiert. Patientenstamm, Mitarbeiterteam, Angebot – all das ist in den vergangen eineinhalb Jahrzehnten deutlich gewachsen. "Und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir auch räumlich mitwachsen", erklärt Patrizia Iannello und deutet auf den Plan, der auf dem Tisch des Besprechungszimmers im Diabeteszentrum Mosbach liegt. Das Ehepaar hat das alte Fachwerkhaus in der Kesslergasse 5 (wo noch bis Ende des Jahres Spielwaren "Dunz" zu finden ist) erworben, wird die Liegenschaft ab Januar aufwendig umbauen. Ein Jahr Bauphase sind eingeplant, danach soll das Diabeteszentrum Mosbach an den neuen Standort umziehen.

"Wir platzen hier wirklich aus allen Nähten", verdeutlichen die Iannellos mit Blick auf die aktuellen Räumlichkeiten im Gartenweg. Dort hat man mit den Jahren zwar schon erweitert, ist inzwischen auf drei Stockwerken verteilt. Aber der Raumbedarf lässt sich vor Ort nun eben kaum noch adäquat abdecken, schließlich betreue man mittlerweile rund 3000 Patienten aus der näheren und weiteren Umgebung. Und da man im Diabeteszentrum das Komplettangebot unterbreiten will, braucht es eben entsprechende Räumlichkeiten.

Gewachsenes Team: Dr. Carsten und Patrizia Iannello (5. und 4. v.r.) freuen sich schon auf den erweiterten Arbeitsraum.

Zur Verdeutlichung: Am Gartenweg sind neben der Diabetologie – mit Praxis unter Regie von Dr. med. Carsten Iannello und Schulungszentrum unter Leitung von Diabetesberaterin Patrizia Iannello – auch die Podologie (mit Cornelius Noe als Verantwortlichem) und ein Diabetesfachhandel ("SpeziMed") beheimatet. Letztgenannter wird nach dem Umbau mit den Iannellos in die Kesslergasse ziehen, lediglich die Bein- und Fußspezialisten bleiben im Gartenweg. Von 450 auf knapp 800 qm wächst der Arbeitsraum der Diabetologen. "Diese Flächen brauchen wir aber auch", stellt Patrizia Iannello dar.

Diabetes sei eine Krankheit, die viel Er- und Aufklärung brauche, sagt die 52-Jährige. In entsprechenden Schulungen vermittelt sie "die Pädagogik um den Diabetes". Lehrt also den sicheren Umgang mit technischen Hilfsmitteln, gibt Tipps zur Ernährung, erklärt, wie man mit der Krankheit am besten zurechtkommt. "Der Bedarf ist enorm", sagt Iannello, bei beiden Diabetes-Typen seien die Patientenzahlen ansteigend.

Und um jenen Bedarf mittel- und langfristig bedienen zu können, hat man die Gelegenheit zum Wachstum beim Schopf gepackt. Für Hauserwerb und Umbau nimmt man viel Geld in die Hand (Renovierung und Umgestaltung schlagen allein mit etwa 800.000 Euro zu Buche), nur allzu gerne würde man aber auch noch in weitere Mitarbeiter investieren. "Wir könnten sofort drei Ärzte einstellen", sagt Patrizia Iannello – aber es finden sich keine. Wenn auch für manchen Mediziner der Standort Mosbach nicht attraktiv genug erscheint, für die Iannellos ist er alternativlos: "Wir wollten unbedingt in der Stadt bleiben und sind glücklich, dass es so klappt."

Wohlwissend, dass die Umbauzeit von einem Jahr bei einem teils denkmalgeschützten Gebäude sportlich bemessen ist, freuen sich die Iannellos schon jetzt auf das neue "Arbeits-Zuhause". Dass man in Mosbach derart gedeihlich Wurzeln schlägt, das habe man sich beim Start 2007 "nicht träumen lassen", räumt Patrizia Iannello ein. 14 Jahre später blickt man auf eine stattliche Entwicklung. Und 2023 will man das nächste Kapitel aufschlagen ...