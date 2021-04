Von Heiko Schattauer

Mosbach. Bauen, Sanieren, Planen, Haushalten, Wählen – unter den stattlichen 19 Tagesordnungspunkten der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mosbach fanden sich nahezu alle kommunal-relevanten Themenbereiche.

Das Thema Bauen sorgte dabei gleich zu Beginn für Diskussionen. So konnten sich vor allem die Vertreter der Grünen ganz und gar nicht für die Vorlage für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Hamberg Nr. 3.11" auf Gemarkung Diedesheim erwärmen. Dort soll am Ende der Sonnenhalde ein städtisches Grundstück (Flurstück Nummer 528) für eine Bebauung "umgewandelt" werden. Aus einem Bereich, der bislang als Wald gemäß Landeswaldgesetz eingestuft ist und im Landschaftsschutzgebiet Neckartal III liegt, soll künftig Bauland werden. Diese Überlegung entstand aufgrund der ständigen Nachfrage nach Wohnraum und da auf dem gegenüberliegenden Grundstück (an der Steige gelegen) ebenfalls eine neue Bebauung geplant und bereits vom Gemeinderat für gut befunden worden ist. Die wiederum bedingt zur Wahrung des Waldabstands eine teilweise Rücknahme des Baumbestands auf dem städtischen Grundstück auf der anderen Straßenseite.

Kontrovers diskutiert wurdedie angedachte „Waldumwandlung“ an der potenziellen Baufläche an der Sonnenhalde in Diedesheim. Foto: schat / zg

Als planungsrechtliche Grundlage für eine Wohnbebauung auf dem Flurstück Nummer 528 ist die Aufstellung eines Bebauungsplans, eine "Waldumwandlung" und eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Das heißt, der auf der Liegenschaft befindliche Waldbestand müsste gefällt werden.

Für Gemeinderat Timo Riedinger keine Option: "Will man wirklich einen gesunden Waldabschnitt für zwei Wohnbebauungen opfern?", so seine Frage, die für ihn eine "grundsätzliche" ist – und auf die er und seine grüne Fraktion im Gemeinderat nur eine klare Antwort haben: "Nein!" Fraktionskollege Udo Fütterer legte mit Blick auf Klimaschutzbemühungen nach: "Diese Sache ist der Zeit völlig gegenläufig". Oberbürgermeister Michael Jann wollte hier relativiert wissen, dass es sich nur um den Aufstellungsbeschluss handle und eine Prüfung der Umweltfragen noch im Bauleitverfahren folgen werde. Joachim Barzen (Freie Wähler) wiederum verwies auf einen "sachlichen Abwägungsprozess" und die Bedeutung der Schaffung von neuem Wohnraum. Potenzial dafür sehen Timo Riedinger und die Grünen an anderen, besser geeigneten Stellen im Stadtgebiet. Bei acht Gegenstimmen und einer Enthaltung fand der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Hamberg Nr. 3.11" dennoch eine Mehrheit.

Einig war man sich auch bei der Sanierung der Chemie-Fachräume am Auguste Pattberg-Gymnasium. Foto: schat / zg

Einmütiger ging es bei anderen Maßnahmen baulicher Art zu: Die "erstmalige endgültige Herstellung als Erschließungsanlage" des Knopfwegs in Mosbach beziehungsweise der dazugehörige Projektbeschluss für Tiefbauarbeiten fand die volle Zustimmung des Gemeinderats. Der Knopfweg nämlich wurde bis dato im rechtlichen Sinn nie hergestellt – und der provisorische Zustand der kleinen Straße führe bei der Stadt seit vielen Jahren zu ständigem Unterhaltungsaufwand. Eine dauerhaft zufriedenstellende Lösung könne demnach nur durch einen endgültigen Ausbau erreicht werden. Der soll nun im Bereich von der Einmündung zum Lohrtalweg und bis auf Höhe des Knopfgässleins erfolgen. Und ist mit stattlichen Kosten verbunden: Stadtplaner Stefan Baumhackel spricht von "erheblichen Investitionen", die aber eben erfolgten müssten.

Die eigentliche Herstellung der Straße schlägt mit 600.000 Euro zu Buche; rund 520.000 Euro davon sollen durch Erschließungsbeiträge (der Anwohner) abgedeckt werden. Hinzu kommen dann aber aufwendige Untergrund- und Kanalbauarbeiten, da bislang keinerlei Entwässerungskanäle in diesem Bereich verlegt sind. "Wir müssen zwei Kanäle komplett neu bauen", erklärte Baumhackel. Die Gesamtkosten sind mit rund 1,58 Mio. Euro kalkuliert. Ein kleinerer Teil des Knopfwegs – von Höhe Knopfgässlein in Richtung Krankenhaus – ist indes bereits hergestellt und erhält im Rahmen der Maßnahme lediglich eine neue Fahrbahndecke.

Viel Geld fließt auch weiterhin in die Schulen im Stadtgebiet. So hatte der Gemeinderat diesmal über die Sanierung der Chemiefachräume am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz zu befinden. Einstimmig votierte man für den Projektbeschluss, dem eine Kernsanierung des gesamten Fachraumbereichs Chemie vorsieht. "Es macht nur Sinn, die Räume als Ganzes zu sanieren", erläuterte OB Michael Jann, auch wenn dafür "eine gewaltige Summe" notwendig sei. Die Runderneuerung, die in den Sommerferien 2021 anlaufen soll, ist mit rund 1,75 Mio. Euro Kosten kalkuliert. Ein Förderantrag über Mittel zur Sanierung von Schulgebäuden wurde gestellt.

Einig war man sich auch bei der Einrichtung eines Kindergartens an der Neckarburkener Straße. Foto: schat / zg

Um der Nachfrage nach Kindertagesbetreuung zumindest annähernd gerecht zu werden, muss die Stadt ihre Bedarfsplanung weiter fortschreiben. In diesem Zusammenhang billigte der Gemeinderat die Planungen zur Einrichtung von zwei Krippengruppen am katholischen Kindergarten Maria Königin Bergfeld und von drei integrativen Gruppen in einem neuen Kindergarten an der Neckarburkener Straße 3 (ehemals "Inputt"). Im Bergfeld wird für 950.000 Euro saniert und erweitert, die Stadt beteiligt sich mit rund 756.000 Euro an den Kosten. An der Neckarburkener Straße soll im Auftrag der Johannes-Diakonie für knapp 3,5 Mio. Euro um- bzw. angebaut werden. Dafür hatte der Gemeinderat in der Sitzung vom 17. März mit einem Aufstellungsbeschluss bereits die bauplanerischen Voraussetzungen geschaffen.

"Die Verwaltung sieht mit dem Vorhaben eine unverhoffte und bedeutende Möglichkeit, weitere dringend notwendige Betreuungsplätze auch kurzfristig zu schaffen", heißt es in der Beschlussvorlage. Gewisse Details zu Bau- und Betriebsmodalitäten seien noch zu klären, vorgesehen ist aber, dass die Johannes-Diakonie im Rahmen einer Erbpachtregelung auf dem Areal die Baumaßnahmen vornimmt. Die Flächen des Abenteuergolfplatzes sollen dabei weitestgehend nicht tangiert werden und für eine mögliche weitere Nutzung – unter ehrenamtlicher Regie – verfügbar bleiben.