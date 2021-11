Von Noemi Girgla

Mosbach. Noch bevor die Alarmstufe in Baden-Württemberg ausgerufen wurde, standen die Gastronomen schon wieder vor dem nächsten Problem. Die momentane Haupteinnahmequelle bleibt aus, Weihnachtsfeiern, Tagungen, Firmentreffen und größere private Veranstaltungen werden durchweg storniert. Die Umsatzeinnahmen brechen ein, das Personal, das im Sommer an seine Belastungsgrenzen und darüber hinaus ging, steht erneut vor der Kurzarbeit.

"Die Leute sind verunsichert, die Infektionen sind auf dem Höchststand. Vielen ist es einfach zu heiß, jetzt eine Feier zu veranstalten", sagt Bernadette Martini, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Neckar-Odenwald-Kreis und Direktorin des Hotels & Restaurants Lamm in Mosbach. Mit dieser Beobachtung steht Martini nicht alleine da. Von sämtlichen Gastronomen ist das Gleiche zu vernehmen.

"Allein heute Vormittag wurden schon fünf oder sechs Veranstaltungen storniert", erzählt Tanja Littig vom Amtsstüble der RNZ. Veranstaltungen ab 30 Personen sind komplett weggebrochen, sogar eine Veranstaltung für Februar wurde schon abgesagt. "Nach einem sehr guten Sommer ist das jetzt wieder ein ziemlicher Einbruch", resümiert Littig. "Den Umsatz, den wir so verlieren, können wir ja nie wieder generieren. Das Zimmer, das heute Nacht leer steht, kann ich danach ja nicht doppelt belegen. Der Umsatz ist weg."

Auch im Mosbacher Brauhaus haben laut Junior-Chef Marius Thielecke "bestimmt 20 Gruppen" abgesagt. "Und das noch, bevor neue Maßnahmen ergriffen wurden. Auch wenn wir auf alle Vorkehrungen achten, die Leute haben Angst wegzugehen. Die Verunsicherung ist derzeit das Hauptproblem", meint Thielecke.

Die großen Reservierungen sind inzwischen alle abgesagt, kleinere Firmen mit überschaubaren Mitarbeiterzahlen lassen sich das Essen in die Firma liefern, um dort in kleinem Rahmen zu feiern, berichtet der Junior-Chef. Dennoch seien nach ersten Schätzungen "locker 50 Prozent" des sonstigen saisonalen Geschäfts weggefallen. Eine Zahl, die auch Bernadette Martini für die Weihnachtsfeiern aufruft.

"Insgesamt haben wir momentan einen Umsatzausfall von etwa 45 Prozent im Vergleich zu 2019 – also vor der Pandemie", veranschaulicht sie. Überbrückungshilfen gebe es zwar noch ab einem Umsatzausfall von 30 Prozent in Relation zum entsprechenden Monat des Jahres 2019, jedoch sei das eine reine Fixkostenhilfe. "Das reicht nicht aus", bringt es Martini auf den Punkt.

Dass der Weihnachtsmarkt jetzt nur am Wochenende stattfinden soll, macht die Lage nicht besser. "Ab November haben wir nur noch sehr wenige Touristen als Gäste, aber es hatten sich fünf Busgruppen für den Weihnachtsmarkt angemeldet. Jedoch wollten sie unter der Woche kommen – von den fünf Buchungen haben jetzt schon vier storniert", erzählt die Direktorin des Lamms.

Bislang sind alle drei Läden über die Weihnachtsfeiertage gut gebucht. "Wir hoffen, dass alles wie geplant stattfinden kann, aber momentan bin ich in Sorge wegen allem", gibt Martini zu bedenken, und Thielecke meint pragmatisch: "Wir müssen es nehmen, wie es kommt und sehen, wie wir in den nächsten Monaten damit umgehen." Die kalte Jahreszeit hat ja gerade erst begonnen.

Ohne undankbar wirken zu wollen – denn alle wissen die großzügigen Unterstützungen, die sie erhalten haben durchaus zu schätzen – werden Überlegungen laut, ob man in diesem Jahr nicht noch schlechter dastehe als im vergangenen Winter. Alle drei Gastronomen rechnen derzeit nicht mit einem erneuten Lockdown. "Aber wenn die Zahlen weiter steigen und einfach keiner mehr kommt, haben wir quasi einen ,Lockdown durch die Hintertür’", spricht Martini aus, was sie alle befürchten. Und Littig fügt hinzu: "Wir haben nun mal keine haltbare Ware."

Gerade für das Personal sei das alles auch "mental schwierig", spricht Martini eine weitere Sorge an. "Es war grandios, was meine Leute in Sommer und Herbst geleistet haben. Da ist es nicht fair, dass sie jetzt wieder vor der Ungewissheit stehen, wie es weitergeht. Das wird die Personalprobleme im Gastgewerbe nur noch weiter verschärfen."

Auch die Firma KWM Weisshaar aus Neckarelz hat angesichts der pandemischen Lage ihre Weihnachtsfeier abgesagt. Dennoch möchte man dort die schwer angeschlagene Gastronomie unterstützen. "Jeder unserer Mitarbeiter erhält neben einem Stollen auch einen Gutschein für einen von zehn Gastronomiebetrieben in Mosbach und Umgebung", verrät Senior-Chef Karl Weisshaar. Er räumt aber auch ein, dass er sich die Aktion nicht ganz alleine ausgedacht hat. "Im vergangenen Jahr hat das schon die Firma Motip Dupli (jetzt European Aerosols) gemacht. Das fanden wir sehr gut – also machen wir das dieses Jahr auch", erklärt Weisshaar. Bei European Aerosols gibt es dieses Jahr ebenfalls wieder Gutscheine, jedoch für den Einzelhandel. "Wir wollten, dass das Geld in der Region bleibt, wollten aber auch abwechseln", sagt Marketingleiter Tobias Hornung.

Auf jeden Fall eine nachahmungswürdige Idee, die für Händler wie Gastronomen eine Hilfe darstellen könnte, um über den Winter – was auch immer er bringen möge – zu kommen. Der Andrang im Sommer hat bewiesen, wie dringend die Menschen die Gastronomie brauchen. Aber auch in der warmen Jahreszeit wird das Bier, das heute im Fass verbleibt, eben nicht zweimal getrunken. Bleibt zu hoffen, dass die Betriebe das neue Problem dieses Jahr auch ohne "Novemberhilfen" überstehen ...