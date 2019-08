Menschen mit Behinderung in den Samariteranstalten in Fürstenwalde.

Von Noemi Girgla

Mosbach. Es gibt Daten, die hört man in seiner Schulzeit und vergisst sie nie wieder. Zum Beispiel den 9. November 1989. "Fall der Mauer" und "Friedliche Revolution" sind die Schlagwörter, die man mit diesem Tag verbindet. Ein Datum, das dagegen nicht ganz so geläufig ist, ist der 13. August 1961: Der Bau der Mauer.

Dietmar Riemann hat beide Tage miterlebt. Als er kürzlich eine Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhielt, war ihm zunächst nicht klar warum. Für den 13. August (also den heutigen Dienstag) wurde seine Zusage für die Veranstaltung "Von Mut- und Glücksmomenten" im Rahmen der Reihe "Geteilte Geschichte(n)" erbeten. "Ich habe da erst mal angerufen und gefragt, wie sie denn auf mich gekommen seien", berichtet der heutige Waldstädter. Er sei bekannt, war die Antwort.

Bekannt geworden ist der Fotograf und Autor dadurch, dass er nie ein Blatt vor den Mund hat. Bis heute nicht. Mehrfach wurde schon in der "Zeit" und anderen Medien über ihn berichtet. Am 27. September wird bei "ZDFinfo" eine zweiteilige Dokumentation ausgestrahlt, für die er als Zeitzeuge interviewt wurde. Für Historiker interessant gemacht hat ihn sein Ausreisetagebuch aus der DDR, das 2005 unter dem Namen "Laufzettel" verlegt wurde. "Heute gibt es mehrere Berichte über die Ausreise aus der DDR. Doch mein Tagebuch ist, soweit ich weiß, die einzige Momentaufnahme. Es dokumentiert den ganzen Prozess. Von ,morgen stelle ich den Antrag‘ bis in die 90er-Jahre, als wir schon im Westen waren. Ich habe es in der Situation geschrieben", so Riemann.

Der erste Eintrag ist vom 3. Januar 1986. Kurz bevor Riemann mit seiner Frau Marga und seiner kleinen Tochter den Ausreiseantrag stellten. Damit galten sie in den Augen des Staates als "Feinde der Republik". Seit diesem Tag schrieb der heute 69-Jährige täglich einen oder mehrere Einträge. Heimlich. "Uns gegenüber wohnte damals ein hohes Tier von der SED. Immer, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setzte, zog ich die Vorhänge zu, wenn ich an dem Tagebuch schrieb. Versteckt habe ich es dann unter den Kohlen, da haben die bei den Hausdurchsuchungen nicht nachgesehen", blickt der überzeugte SPDler auf diese Zeit zurück. Dass in Abwesenheit der Familie jemand in ihrem Haus war, wussten sie - ein an der Tür angebrachter Faden war zerrissen.

Schon seine Diplomarbeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig war in der Deutschen Demokratischen Republik nicht gern gesehen. Durch einen Freund, der in einer kleinen Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung arbeitete, war er auf diese aufmerksam geworden und hatte begonnen sie zu fotografieren. Heraus kam ein Bildband mit dem Titel "Was für eine Insel in was für einem Meer - Leben mit Geistig Behinderten". Den Text dazu verfasste Franz Fühmann, einer der bedeutendsten Autoren der DDR. "Die Selbstzensur funktionierte ganz wunderbar, keiner wollte die Bilder ausstellen. Letztlich wurden sie in 30 bis 40 Kirchen in der DDR gezeigt", resümiert Riemann. Als die Fotografien schließlich 1986 im Berliner Kulturzentrum "Brotfabrik" gezeigt wurden, wurde die damalige Galeristin aufgefordert, sie wieder abzunehmen. Nach ihrer Weigerung, wurde die Einrichtung geschlossen.

Trotz seiner Nicht-Konformität brach-te es Riemann zu einer beachtlichen Karriere und Wohlstand in Ost-Berlin. Dennoch wollte die Familie weg. "Während viele DDR-Bürgerrechtler etwas im Staat verändern wollten, hatten wir mit diesem abgeschlossen. Es war eine bleierne Zeit, hatte ein bisschen was von ,Und täglich grüßt das Murmeltier‘", erzählt Marga Riemann und ihr Mann pflichtet ihr bei: "Ich war 35 und dachte, das kann es nicht gewesen sein." Hinzu kam, dass in ihrem Umfeld das Thema "Ausreise" immer mehr an Bedeutung gewann.

Im September 1989 wurde der Antrag des Ehepaars endlich bewilligt. Dafür mussten sie ihr Haus in Berlin-Rahnsdorf sowie den Großteil ihres Besitzes aufgeben. Sechs Wochen später fiel die Mauer. Zurückbekommen haben sie nichts. Dennoch bereuen sie ihren Neuanfang nicht. Über mehrere Stationen verschlug es sie 1992 nach Mosbach. Seit 1997 leben die Riemanns in der Waldstadt. Die originalen Ausreisetagebücher befinden sich heute im "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", wo sie in die Dauerausstellung "Alltag in der DDR" in der Berliner Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg integriert sind. 2006 kehrten Riemann und seine Werke noch einmal in die "Brotfabrik" zurück. 20 Jahre nach ihrer Schließung las er dort aus seinem Ausreisetagebuch und zeigte die damalige Ausstellung.

Aus der Einladung des Bundespräsidenten geht hervor, dass die Geladenen sich in das Podiumsgespräch von Siegbert Schefke und Georg Mascolo einbringen sollen. Riemann geht davon aus, dass das Ganze als "Harmonieveranstaltung" geplant ist. Dabei gibt es in seinen Augen noch viel Diskussionsbedarf. "Allein der Begriff ,Friedliche Revolution‘ muss von den Historikern irgendwann noch einmal hinterfragt werden", regt er an. "Letztlich war es eine Fügung glücklicher Umstände." Auch nach 30 Jahren ist noch viel aufzuarbeiten. "Und solange ich lebe, tue ich da etwas", konstatiert Dietmar Riemann.

Info: Die zweiteilige Dokumentation "Die Mauer - Countdown 1961/1989" wird am 27. September um 20.15 Uhr auf ZDFinfo gesendet.