Von Alexander Rechner

Mosbach. Dürfen künftig an der Dualen Hochschule (DHBW) in Mosbach und im gerade einmal 30 Kilometer entfernten Heilbronn Studiengänge mit gleichen Inhalten angeboten werden? Bisher untersagt dies die Konkurrenzklausel in Paragraf 5 der Verordnung zur Errichtung der DHBW Heilbronn. Aber diese Regelung soll von der grün-schwarzen Landesregierung überarbeitet werden, so die beschlossene Bitte des Aufsichtsrates der Gesamt-DHBW.

Diese Entwicklung könnte der Stadt und dem Landkreis unliebsame Überraschungen bereiten. Von einer Halbierung der Studierendenzahl ist schon die Rede. Grund genug, mit der Rektorin der DHBW Mosbach, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, über die neuen Entwicklungen zu sprechen.

Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, Rektorin der DHBW Mosbach. Foto: Rechner

Frau Jeck-Schlottmann, das Wissenschaftsministerium hat den Beschluss des Aufsichtsrates der Gesamt-DHBW bestätigt. Wie bewerten Sie die Empfehlung, die Konkurrenzklausel zu überarbeiten, für Mosbach?

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich vertraue auf eine sachgerechte und gute Entscheidung der Verantwortlichen, so dass sich der Standort Mosbach und der Standort Heilbronn in Zukunft genauso positiv weiterentwickeln wie in den vergangenen Jahren. Dazu sind Gespräche auf unterschiedlichsten Ebenen geplant. An der DHBW Mosbach arbeiten wunderbare, engagierte Menschen mit vielen Talenten, mit hohem Innovationspotenzial und Schaffenskraft. Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken.

Über alle Parteigrenzen hinweg haben sich Politiker der Region hinter den Standort Mosbach gestellt. Wie empfinden Sie dies?

Ich freue mich über die große und breite politische Resonanz. Die überparteiliche, regionalpolitisch akzentuierte und facettenreiche Unterstützung ist bemerkenswert. Das zeigt, wie wichtig die DHBW für den ländlichen Raum ist. Genau aus diesen strukturpolitischen Gründen, zur Stärkung des ländlichen Raums, wurden viele Standorte der DHBW - so auch in Mosbach und Bad Mergentheim - gegründet. Die DHBW ist insgesamt stark in den Regionen des Landes verwurzelt und verfolgt grundsätzlich das Ziel, zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in den Regionen des Landes, besonders im ländlichen Raum, beizutragen.

Hintergrund Theresia Bauer ist überzeugt: DHBW-Klausel nicht zeitgemäß Mosbach. (ar) Die Überprüfung der Konkurrenzklausel in § 5 der Verordnung zur Errichtung der DHBW Heilbronn weckt bei den Politikern der Region Emotionen. Denn diese Klausel schützt den Standort Mosbach vor sich überschneidenden Studienprofilen mit der Dualen Hochschule Heilbronn. Das Ministerium für [+] Lesen Sie mehr Theresia Bauer ist überzeugt: DHBW-Klausel nicht zeitgemäß Mosbach. (ar) Die Überprüfung der Konkurrenzklausel in § 5 der Verordnung zur Errichtung der DHBW Heilbronn weckt bei den Politikern der Region Emotionen. Denn diese Klausel schützt den Standort Mosbach vor sich überschneidenden Studienprofilen mit der Dualen Hochschule Heilbronn. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bestätigte auf Nachfrage der RNZ einen Beschluss des Aufsichtsrates der Gesamt-DHBW, in dem das Gremium die grün-schwarze Landesregierung bittet, die Errichtungsverordnung zu überarbeiten. Dies schließe eine Aufhebung von § 5 der Verordnung nicht aus. Politiker der Region fürchten nun "katastrophale Folgen für den Immobilien- und Wohnungsmarkt" und gar eine Halbierung der Studierendenzahl (Landrat Achim Brötel und SPD-Landtagsabgeordneter Georg Nelius). Werden künftig statt rund 3000 nur noch 1500 Studierende an der DHBW in Mosbach büffeln? Stellt man die Frage nach den befürchteten Auswirkungen dem Wissenschaftsministerium im fernen Stuttgart, lautet die Antwort von Ministerin Theresia Bauer (Grüne): "Die Sorge, dass die DHBW Mosbach durch die Änderung der Verordnung Nachteile erleiden würde, teile ich nicht." Seit der Verselbstständigung des Heilbronner Standortes der Dualen Hochschule sei der Standort Mosbach um 5,3 Prozent gewachsen und habe sich fest als unverzichtbare Ausbildungsstätte in der Region etabliert. "Auch für die Zukunft, darin stimmen alle Verantwortlichen überein, ist die gute Entwicklung von Mosbach inklusive der Außenstelle Bad Mergentheim zu gewährleisten", betont die Ministerin. Landrat Dr. Achim Brötel spricht von "klarem Wortbruch" Die Politikerin hebt gegenüber der RNZ hervor, dass die grün-schwarze Landesregierung dafür Sorge tragen müsse, dass die Hochschulen im Land auf veränderte gesellschaftliche Anforderungen adäquat und flexibel reagieren können. "Das heißt, dass sie das nachgefragte Studienangebot vorhalten können. Die Konkurrenzklausel der Errichtungsverordnung ist dafür nicht mehr zeitgemäß", zeigte sich die Ministerin gestern gegenüber der RNZ überzeugt. Dagegen wäre es aus Sicht von Landrat Dr. Achim Brötel ein "klarer Wortbruch" von Ministerin Theresia Bauer, wenn die Klausel kippen sollte. Denn ihm habe sie sich in der Vergangenheit gleich mehrfach unmissverständlich zu der Regelung bekannt, wie er betont. Zuletzt habe die Ministerin dem Landrat in einem Schreiben vom 18. Mai 2018 wörtlich mitgeteilt: "Eine direkte Konkurrenz mehrerer Standorte um die selben Studierenden, Unternehmen oder Einrichtungen ist dabei in jedem Fall kontraproduktiv. Auch vor diesem Hintergrund sehen wir keinen Anlass, die Wettbewerbsklausel, die seinerzeit eine Grundlage der Entscheidung des Ministerrats für die Errichtung der Studienakademie Heilbronn war, zu ändern." Dazu wollte sich das Wissenschaftsministerium am gestrigen Freitag in seiner Stellungnahme nicht äußern. Die Ministerin geht vielmehr auf den Ausbau der Studienkapazität im Bereich Digitalisierung/IT und die Integration von IT-Modulen in bestehende Angebote ein. Landesweit wolle die DHBW an allen Standorten ihre Angebote entsprechend weiterentwickeln. "Der Heilbronner Standort wäre jedoch aufgrund der Konkurrenzklausel ausgeschlossen", bekräftigt Theresia Bauer.

Sie sprachen es gerade an: Die DHBW soll mit ihren Standorten die ländlichen Räume wie den Neckar-Odenwald-Kreis stärken ...

Ja. Und die DHBW Mosbach leistet einen hohen Beitrag zur Qualifizierung der Fachkräfte von morgen. Besonders technisch geprägte und international orientierte kleine und mittelständische Unternehmen mit Sitz in ländlichen Gebieten haben es schwer, geeignetes Personal zu gewinnen. An der DHBW Mosbach mit dem Campus Bad Mergentheim studieren über 3600 junge Menschen in einem von insgesamt 27 Studienangeboten und werden zusätzlich bei einem von über 1000 dualen Partnern akademisch ausgebildet. Es entsteht zum einen eine Zuwanderung von Arbeitskräften in unsere Region. Dies wirkt einem ,Ausbluten’ des ländlichen Raums aktiv entgegen. Zum anderen geben wir jungen Menschen aus der Region eine Chance, zu studieren und in der Region zu arbeiten. Das Studienangebot orientiert sich immer passgenau an den Bedürfnissen unserer dualen Partner vor Ort.

Auch die Unternehmen der Region dürften von der jüngsten Entwicklung nicht begeistert sein. Welche Resonanz erhalten Sie von den Firmen?

Die Unternehmen möchten die DHBW Mosbach nicht missen. 91 Prozent der Unternehmen empfehlen die Duale Hochschule in Mosbach weiter. Und rund 70 Prozent der dualen Partner sind langjährige Partner, die länger als fünf Jahre mit der DHBW Mosbach kooperieren. Über 45 Prozent der Absolvent(inn)en bleiben fünf Jahre und mehr beim dualen Partner, so dass den Unternehmen langfristig Fachkräfte zur Verfügung stehen. Als Partner für Wissenstransfer geben wir Impulse durch Weiterbildung, Forschung und Entwicklung - ein wichtiger Standortfaktor für die Attraktivität der Wirtschaftsregion. Zusätzlich ist die DHBW Mosbach ein Wirtschaftsfaktor und schafft Mehrwert durch Kaufkraft für unsere Region.

Haben Sie in Mosbach Ideen entwickelt, wie sich die beiden Dualen Hochschulen in Mosbach und in Heilbronn unter Beibehaltung der Konkurrenzklausel weiterentwickeln und austauschen können?

Die Türen der DHBW Mosbach stehen weit offen. Wir waren und sind für Gespräche bereit und haben bereits Vorschläge erarbeitet. Grundsätzlich sehen wir viele Chancen, wie sich beide Standorte erfolgreich weiterentwickeln können, natürlich unter Beachtung der Errichtungsverordnung, den Bedürfnissen unserer dualen Partner vor Ort sowie der Kompetenz- und Profilbereiche der Standorte. Die Entwicklung des Studienangebots in den letzten fünf Jahren zeugt davon, dass dies möglich ist.

Können Sie bitte Beispiele nennen?

Beispielsweise wurde an der DHBW Mosbach das Studienangebot "Öffentliches Bauen" eingeführt. An der DHBW Heilbronn wurde der Studiengang Wein-Technologie-Management ins Leben gerufen. Mit beiden Angeboten konnte die Duale Hochschule auf Bedarfe der dualen Partner flexibel reagieren - eine der Stärken der DHBW.

In Heilbronn möchte man offenbar aber die Studienkapazitäten im Bereich der Digitalisierung/IT ausbauen. Gibt es hier Möglichkeiten?

Ein solch abgestimmtes Studienangebot ist auch für den Bereich Digitalisierung möglich. Aktuell melden die dualen Partner insbesondere in den Bereichen IT und Digitalisierung großen Handlungsbedarf. Die DHBW treibt dieses Thema aktiv voran und hat bereits 26 neue Kurse auf den Weg gebracht. Wir haben auf die große Nachfrage aus der Region Heilbronn-Franken reagiert und das bisherige Studienangebot in Wirtschaftsinformatik und Angewandter Informatik ausgeweitet und mit BWL-Digital Business Management abgerundet. Ab Oktober 2019 bieten wir mittels internen Ressourcenverschiebungen 90 zusätzliche Studienplätze in diesen Bereichen an, passend zum bestehenden Profil der DHBW Mosbach. Es mussten keine Anfragen nach Studienplätzen abgelehnt werden.

Haben Sie schon Ideen, wie man das Thema so aufgreifen könnte, dass die Standorte Mosbach und Heilbronn davon profitieren können?

Künftig können im weitreichenden Feld der Digitalisierung relevante ergänzende Studienangebote entwickelt werden. Es könnten sowohl in Mosbach als auch in Heilbronn herausragende Studienangebote für unsere dualen Partner entwickelt werden, die sich synergetisch ergänzen, zum Wohle der Studierenden, der beiden DHBW-Standorte und des Hochschulangebots im ländlichen Raum. So ist es für die Standorte der DHBW möglich, ein differenziertes und vor Ort passgenaues Angebot bereitzustellen, das zu einer qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung beiträgt - auch unter Wahrung der Errichtungsverordnung.