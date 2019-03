Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Den allermeisten Verkehrsteilnehmern, die in den vergangenen Wochen und Monaten auf der Bundesstraße B27 von Mosbach Richtung Neckarburken oder Sattelbach (L 525) unterwegs waren, dürfte es aufgefallen sein: Das "tiefergelegte" Straßenschild rechts am Fahrbahnrand, das nicht in der gewohnten Halterung aufgehängt sondern nur knapp über dem Boden aufgestellt ist. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Nach Auskunft von Irene Feilhauer, stellvertretende Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, wurde das Schild durch einen Unfall beschädigt. Es müsse ersetzt werden. Der Auftrag zum Wechseln der Beschilderung wird durch die zuständige Straßenmeisterei Mosbach des Neckar-Odenwald-Kreises abgewickelt.

"Das beschädigte Schild und auch alle anderen Schilder an dem Knotenpunkt B 27/L 525 sollen in naher Zukunft, d.h., auf jeden Fall bevor die Bauarbeiten an der B 27 weitergehen, ausgetauscht werden", teilte Bernhard Aumüller, Leiter der Straßenmeisterei Mosbach, mit. Die neuen Schilder seien bislang noch nicht angebracht worden, da die beauftragte Firma Ries aus Bruchsal lange Zeit das neue Betonfundament beim beschädigten Schild aus Witterungsgründen noch nicht hatte erstellen können. Dies sei aber nun geschehen.

Neuigkeiten gibt es auch zu den Bauarbeiten an der Bundesstraße 27: Diese sollen, insbesondere die Arbeiten an den Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt Neckarburken bis zum Abzweig B 27/L 525 Richtung Mosbach, wegen der noch vorhandenen Frostgefahr voraussichtlich erst Anfang April wieder aufgenommen werden. Nach Vorbesprechungen in der vergangenen Woche mit der beauftragten Baufirma und dem Ingenieurbüro könne durch die Verschiebung von ursprünglich Mitte März auf Anfang April die Gesamtbauzeit voraussichtlich auf die benötigten sieben Wochen Bauzeit beschränkt werden.

"Damit werden die Behinderungen im Verkehr so gering wie möglich gehalten", erklärte Feilhauer. Sobald die Anhörung zur verkehrsrechtlichen Anordnung bei den Verkehrsbehörden abgeschlossen sei, werde das Regierungspräsidium über den genauen Beginn und die Verkehrsumleitungen informieren sowie entsprechende Hinweisschilder zur Vollsperrung auf der betroffenen Strecke aufstellen.

Die B 27 ist allerdings nur eine von mehreren Bundes- bzw. Landesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis, die in diesem Jahr im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe saniert werden sollen. So sollen die Fahrbahndecken der L 527 zwischen Sulzbach und Billigheim, der L 584 zwischen Robern und Krumbach und der L 586 zwischen Billigheim und Waldmühlbach jeweils unter Vollsperrung erneuert werden.

Einen neuen Belag erhält auch die B 292 "Hohbergaufstieg" bei Obrigheim (ob oder wie gesperrt wird, ist noch nicht bekannt), die L 522 in der Ortsdurchfahrt Hettingen (Vollsperrung) sowie die L 519 Ortsdurchfahrt Bödigheim (Vollsperrung). Bereits im Bau sind die Ortsumfahrung Adelsheim (neuer Teil der B 292), und die L 518 Ortsdurchfahrt Rosenberg (Vollsperrung).