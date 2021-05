Spontan in der Mediathek nach Büchern suchen? Das geht in den meisten Fällen. Einen Termin braucht man aber, den kann man aber auch vor Ort vereinbaren. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Mehr als ein Jahr Pandemie – das bedeutet für die Kultur eigentlich seit einem Jahr: Stillstand. Die Mediathek Mosbach legt nun wieder ein Veranstaltungsprogramm vor. "Wir haben uns überlegt, die Veranstaltungen in jedem Fall auszurichten, zur Not auch digital – obwohl wir das eigentlich vermeiden wollten", berichtet Raimar Wiegand, der die Mediathek in Mosbach leitet.

Die Mediathek legt ein Sommerprogramm vor – zum ersten Mal. Denn normal sind dort von Januar bis Mai Veranstaltungen. Die Pandemie sorgt ja bekanntlich für viele erste Male. Die städtische Einrichtung profitiert dabei auch vom Bundesprogramm "Neustart Kultur". Beim Regierungspräsidium Karlsruhe hat man sich um Mittel beworben – und den Zuschlag erhalten. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder erklärt: "Mit 200 kostenfreien Leseveranstaltungen können wir den Schulen und Bibliotheken dieses Jahr im Bereich der Leseförderung noch umfassender zur Seite stehen als sonst." Das kostenlose Unterstützungsangebot besteht aus einem von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geschnürten Leseförderpaket aus 16 Veranstaltungsreisen mit 200 Einzelveranstaltungen – und verteilt sich auf das ganze Jahr.

"Der Vorteil für uns ist, dass wir damit kein so großes Risiko eingehen. Wir können Veranstaltungen planen und buchen und die Honorare und Kosten werden übernommen", berichtet Raimar Wiegand. Viel wichtiger als die Sicherheit für die Mediathek findet Wiegand die (finanzielle) Zusage für die Autoren, denn die bekommen das Honorar auch, wenn eine Veranstaltung abgesagt werden muss. "Ansonsten war es so, dass die Autoren oft leer ausgingen."

Hintergrund Termine > Lesung: Montag, 17. Mai, 9 und 11 Uhr, Antje Herden: "Wir Buddenbergs", Lesung für Schulklassen (1.–2. Klasse). Diese Veranstaltung findet online statt! [+] Lesen Sie mehr Termine > Lesung: Montag, 17. Mai, 9 und 11 Uhr, Antje Herden: "Wir Buddenbergs", Lesung für Schulklassen (1.–2. Klasse). Diese Veranstaltung findet online statt! > Lesung: Mittwoch, 23. Juni, 9 und 11 Uhr, Oliver Scherz: "Schabalu" (9 Uhr), "Keiner hält Don Carlo auf" (11 Uhr), Lesung für Schulklassen (dritte und vierte Klasse). Diese Veranstaltung kann nur vor Ort stattfinden und muss entfallen, wenn dies nicht geht! > Theater: Montag, 5. Juli, 16 Uhr, Fex-Figurentheater: "Nulli und Priesemut – Rolli Tom", ab vier Jahren. > Lesung: Mittwoch, 7. Juli, 20 Uhr, Nina Blazon: "Das Wörterbuch des Windes". > Leseclub: Ab Dienstag, 13. Juli, findet der Sommerleseclub für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren statt. Mit einem kostenlosen Lese-Logbuch und ihrem Mediatheksausweis können Clubmitglieder auf einen exklusiven Buchbestand zurückgreifen. Die gelesenen Bücher werden im eigenen Lese-Logbuch vermerkt, alle ausgefüllten Logbücher nehmen an einer Verlosung teil. > Flohmarkt: Am Dienstag, 3. August, beginnt der Sommer-Buch-Verkauf, der im vergangenen Jahr leider ausfallen musste. Mit viel Kreativität und unter Einbeziehung der Terrasse will man eine Lösung finden, die zudem alle Hygiene-Voraussetzungen erfüllt.

[-] Weniger anzeigen

Deshalb habe man auch versucht, Veranstaltungen zu verschieben anstatt vollständig abzusagen. Das neue Programm beherberge aus diesem Grund viel Verschobenes. Und genau deshalb steht jetzt auch die Möglichkeit im Raum, Veranstaltungen online anzubieten. "Wir wollen das Verschobene jetzt aufarbeiten", sagt Wiegand. Die erste Lesung (am 17. Mai) für Schulklassen wird deshalb online stattfinden. Obwohl so prinzipiell mehr Schulklassen von der Lesung profitieren können, betritt die Mediathek Neuland. Denn: "Es muss auch technisch funktionieren."

Die Auswahl der Autoren für Lesungen erfolgt im Team. "Es ist ganz wichtig, Autoren einzuladen, die auch als Personen für die Kinder interessant sind, die begeistern können", benennt Wiegand ein Kriterium. Eine reine Lesung sei für die Jüngeren oft langweilig. "Der Autor muss auch mit seiner Persönlichkeit punkten." Dass nun ein Jahr nahezu keine Lesungen stattgefunden haben, war auch für die Autoren schmerzhaft. "Sie haben ihre Bücher veröffentlicht und konnten dann nicht in Kontakt mit den Lesern treten."

Die Auswahl, die das Regierungspräsidium Karlsruhe den Bibliotheken bietet, bewertet Wiegand wie folgt: "Die Kollegen machen das toll. Es sind immer Autoren, die die Kinder begeistern." Überhaupt seien die Netzwerke für die Veranstaltungen sehr wichtig, auch zwischen verschiedenen Bibliotheken. "Man hat nicht alleine die guten Ideen." Auch für Erwachsenenveranstaltungen will man sich in der nächsten Antragsphase bewerben.

Normalerweise muss man schnell sein, wenn das Programm der Mediathek erscheint, besonders beliebt sind die Schullesungen und Kindertheater. "Wir wollen ein Ort sein, wo Literatur passiert und Menschen zu verschiedenen Themen zusammenkommen", erklärt Raimar Wiegand, warum die Mediathek überhaupt ein Programm auflegt. "Wir versuchen, alle Literaturformen und Altersgruppen abzubilden."

Durch die Pandemie musste auch die Mediathek mehrfach schließen, inzwischen kann man mit Terminvereinbarung wieder selbst nach Büchern suchen. "Das wird deutlich besser angenommen als Click & Collect." Aber natürlich gibt es einen Unterschied zu den normalen Zeiten. "Für viele ist die Terminbuchung wohl ein Hindernis, aber man kann auch noch spontan Termine bekommen", so Wiegand. Vor allem Familien mit Kindern und Ältere nutzen das Angebot.

Ein bisschen normale Mediathekenluft haben Wiegand und sein Team dieser Tage schnuppern dürfen: Für ein Fotoshooting durften die Mitarbeiter alle Corona-Markierungen entfernen, die Bibliothek so einrichten, wie sie sich normalerweise präsentiert. Nach dem Shooting habe alles wieder auf Corona-Modus umgestellt werden müssen. Da schwang viel Sehnsucht nach den normalen Zeiten mit. "Ich würde mir wünschen, dass alle Veranstaltungen live stattfinden und so viele Menschen wie möglich sie besuchen dürfen", sagt Wiegand abschließend. Ein Neustart für die Kultur eben ...