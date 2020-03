Mosbach. (schat/lcm) Dass sich der Erwerb eines Lions-Adventskalenders mit großer Wahrscheinlichkeit lohnt, ist bekannt. Auch deshalb ist der Kalender des Lions-Clubs Mosbach seit Jahren eine feste Größe und für viele Mosbacher und Menschen aus der Region ein beliebter Begleiter in der Adventszeit. Hinter den 24 Türchen verbergen sich 780 Preise im Gesamtwert von rund 28.000 Euro. Besonders gelohnt hat sich der LC-Adventskalender diesmal für Heike Hondl aus Neudenau: In der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach wurde ihr nun der Hauptpreis – ein Gutschein im Wert von 1500 Euro für eine Reise nach Wahl – übergeben.

Den Hauptpreis persönlich zu übergeben, ist für den jeweiligen Präsidenten des Clubs und das Adventskalender-Team eine Ehrensache. So versammelten sich Claus Kapferer (Präsident) und die Kalendermacher um Gerhard Lauth, Leo R. Johmann, Dr. Peter Klingner und Herbert Hinterschitt im Gartenweg, um Heike Hondl ihren großen Preis zu überreichen. Wie die Neudenauerin das Glück gefunden hat, ist durchaus interessant: Ihre Schwägerin aus Mosbach, seit Jahren eine treue Käuferin gleich mehrerer Adventskalender, schenkte der Hauptgewinnerin, deren Mann und der gemeinsamen Tochter jeweils einen Kalender zum Advent. Und diesmal hatte die Schwägerin beim Kauf der Kalender offenbar ein äußerst glückliches Händchen.

Die Hondls wollen sich mit dem Lions-Hauptpreis einen lang gehegten, großen Wunsch zu erfüllen: Per Schiff soll es schon bald in den Orient, nach Dubai, Bahrein und Oman gehen. "Das wollten wir schon lange machen", erklärt Heike Hondl, der die Vorfreude schon anzumerken ist. Lions-Präsident Kapferer und das Kalenderteam wünschten schon vorab eine "wunderbare Reise".

Als Gewinner der Adventskalender-Aktion dürfen sich aber nicht nur die einzelnen Preisträger, sondern vor allem auch etliche soziale Einrichtungen im Landkreis fühlen. Denn der Lions-Club Mosbach wird den Gesamterlös des Verkaufs der Kalender – diesmal rund 6000 an der Zahl – wieder wohltätigen Zwecken zuführen. So wie in den vergangenen Jahren beispielsweise an die Verkehrswacht, die Kinder- und Jugendkunstschule Mosbach, den Mosbacher Tafelladen, das Frauen- und Kinderschutzhaus, die RNZ-Weihnachtsaktion, die Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen oder die "Grünen Damen" am Krankenhaus Mosbach.

Info: Die nächste Aktivität des Lions-Club Mosbach steht schon vor der Tür: Von 20. bis 22. März lädt man zum großen Büchermarkt in den unteren Rathaussaal in Mosbach ein.