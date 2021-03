Das Banner macht deutlich, was in der ehemaligen Abfüllhalle vorübergehend eingerichtet ist: Ab heute können sich Berechtigte – nach Terminvereinbarung – im kommunalen Testzentrum einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (stm/schat) Seit Montag sind die Läden in Mosbach (und der Region) wieder offen, ab heute sind auch die Türen des kommunalen Corona-Testzentrums in der Großen Kreisstadt geöffnet. Wie berichtet und von der Stadtverwaltung Ende vergangener Woche angekündigt, nimmt die Einrichtung sehr zeitnah ihren Betrieb auf: Am Mittwoch wird erstmals zentral und im Auftrag der Stadt Mosbach und in Kooperation mit dem DRK Mosbach getestet.

"Damit hat die Stadt Mosbach in kürzester Zeit ein ergänzendes Angebot zu den bestehenden Teststrukturen bei Ärzten und Apotheken geschaffen", erklärt Pressesprecherin Meike Wendt. Überdies sollen extra geschulte Beschäftigte in Kindergärten und Schulen mit Präsenzunterricht Schnelltests für ihre Kolleg(inn)en direkt in den Einrichtungen absolvieren. Die Schnelltests selbst werden aus der Notreserve des Landes zur Verfügung gestellt, berichtet Wendt. Die für das Testcenter notwendige Schutzausrüstung sei überwiegend durch die Stadt Mosbach beschafft worden.

Hintergrund Das Testzentrum Mosbach startet heute mit den kostenfreien Schnelltests, bei den Ärzten wird es wohl noch etwas dauern. Interessierte sollten dazu den Kontakt mit ihrem Hausarzt suchen. Die Apotheke Billigheim bietet die Schnelltests an; bis eine Verordnung über die Abrechnung da ist, muss dieser aber selbst bezahlt werden. (rnz) Das Testzentrum Mosbach startet heute mit den kostenfreien Schnelltests, bei den Ärzten wird es wohl noch etwas dauern. Interessierte sollten dazu den Kontakt mit ihrem Hausarzt suchen. Die Apotheke Billigheim bietet die Schnelltests an; bis eine Verordnung über die Abrechnung da ist, muss dieser aber selbst bezahlt werden. (rnz)

Wie läuft die Testung?

Die Schnelltests im kommunalen Testzentrum in der alten Abfüllhalle (beim Jugendhaus) sind kostenlos und werden montags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr angeboten.

Wer sich testen lassen möchte, kann ab sofort einen Termin buchen; den entsprechenden Link findet man auf der Homepage der Stadt Mosbach unter www.mosbach.de/schnelltest.html. Pro Person kann ein Test pro Woche kostenlos in Anspruch genommen werden; es wird auf Wunsch eine Bescheinigung über das Testergebnis ausgestellt. Berechtigt sind zusätzlich zu dem Personenkreis mit Berechtigungsnachweis auch folgende Personengruppen: Mosbacherinnen und Mosbacher, Personen mit Arbeitsplatz in Mosbach sowie besondere Personengruppen (also Kontaktpersonen von vulnerablen Personengruppen), Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko, Wahlhelfer sowie Schüler(innen) und deren Eltern.

Die Hintergründe

Positiv getestete Personen werden dem Gesundheitsamt gemeldet und müssen dann schnellstmöglich noch einen PCR-Test absolvieren. Bis zum Vorliegen dieses Testergebnisses haben sie sich in Quarantäne zu begeben.

"Das Testzentrum der Stadt Mosbach in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Mosbach ist ein freiwilliges, zusätzliches kommunales Angebot und sieht sich als Beitrag zu mehr Sicherheit des Einzelnen sowie als Unterstützung der Öffnungsschritte, die sowohl Einzelhandel als auch kulturellen sowie Sport- und Freizeitangeboten Perspektiven geben", erläutert Meike Wendt, warum man sich seitens der Stadt für die Einrichtung des zentralen Testzentrums entschieden hat. Anpassungen des Angebots seien nach dessen Anlaufen und je nach Inanspruchnahme des Testzentrums möglich.