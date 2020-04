Von Heiko Schattauer

Mosbach. Keine Veranstaltungen, keine Schule, Hotels, Restaurants und Gaststätten sind geschlossen, die Menschen sollen zu Hause bleiben, soweit es eben geht. Viel schlechtere Voraussetzungen für den Betrieb eines Taxiunternehmens gibt es kaum. Seit Mitte März läuft, oder treffender: fährt kaum noch was. Die Mosbacher Taxibetriebe berichten von massiven Einsatz- und Umsatzrückgängen. Von 50 bis 90 Prozent reicht die Spanne, die von den Unternehmern als Minus angegeben werden.

"Wir machen eigentlich nur noch die als notwendig eingestuften Krankenfahrten", schildert Markus Herrmann, Chef des gleichnamigen Taxiunternehmens mit Sitz in Neckarelz. Entsprechend wenig sind die Fahrzeuge unterwegs, entsprechend kurz – und oft zeitlich "zerrissen" – sind die Mitarbeiter im Einsatz. Die ersten Dialysefahrten etwa stünden immer schon am frühen Morgen von 4.45 bis 7 Uhr an, später dann wieder von 10.30 bis 12.30 Uhr, nachmittags von 16 bis 17.30 Uhr und am Abend dann wieder von 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Präsent müssten die Taxifahrer also trotz Krise irgendwie dennoch sein, zumal ja nach wie vor eine 24-Stunden-Beförderungspflicht bestehe, schildert Markus Herrmann.

Der Neckarelzer Taxiunternehmer hat erste Konsequenzen gezogen, ziehen müssen. Die 32 Festangestellten des Betriebs sind in Kurzarbeit, gut ein Drittel der Fahrzeuge vorübergehend stillgelegt. "Das steht gerade viel im Hof", sagt Herrmann mit Blick auf die ruhende Flotte. Immerhin: Die Versicherung zeigt sich in Corona-Zeiten kulant: In der Zeit, in der die Taxis nachweislich nicht fahren, muss der Unternehmer auch keine Versicherungsgebühr für diese Fahrzeuge zahlen.

"Erst mal bis Ende Mai", so Herrmann, sei ein Teil des Fuhrparks außer Betrieb genommen. Wenngleich der 43-Jährige hofft, die Autos früher wieder fahren lassen zu können. Das Kurzarbeitergeld seiner Mitarbeiter will Herrmann aufstocken "solange ich kann". Noch kann er, noch hat er Verständnis und Geduld.

Die haben auch die Kollegen noch. "Ich gehe davon aus, dass es nur eine Durststrecke ist – und nicht im Fiasko endet", gibt sich Kai Kranzmann, Geschäftsführer von Taxi Kranzmann optimistisch. Auch er berichtet davon, dass derzeit außer Krankenfahrten praktisch nichts läuft. Seine 14 Autos hat er noch alle angemeldet, die Fahrer(innen) sind ebenfalls in Kurzarbeit, einige feiern auch alten Urlaub ab. Auf 70 bis 80 Prozent beziffert Kranzmann den Rückgang des Fahrtaufkommens, "bei der Schülerbeförderung im Moment natürlich sogar 100 Prozent".

Seine Mitarbeiter in den Fahrzeugen hat er wie Markus Herrmann mit Plexiglasscheiben zwischen Front- und Rücksitzen geschützt, zum Teil ebenfalls mit Mundschutz ausgerüstet. Die Stimmung sei "noch okay", berichtet Kranzmann, der dennoch auf baldige Veränderungen / Verbesserungen hofft: "Da wäre ja für alle Branchen zu wünschen."

Bis die Situation sich wieder normalisiert, versucht auch Ercan Ilgin (Taxi Ilgin) irgendwie durchzukommen. Auch bei ihm stehen Kurzarbeit und nahezu ausschließlich Krankenfahrten auf dem Krisenprogramm. Noch sind seine sechs Fahrzeuge in Mosbach und Umgebung unterwegs; Ilgin erwägt aber bei Fortdauer der jetzigen Situation ebenfalls vorübergehende Stilllegungen. Plexiglasabtrennungen sollen auch in seinen Taxis Schutz bieten. Den Vorschriften Folge leistend werden maximal zwei Personen befördert, ausschließlich auf den Rücksitzen.

Gleich welcher Schriftzug am Taxi prangt, der Wunsch der jeweiligen Unternehmer ist nahezu identisch: "Ich hoffe einfach, dass wir diese schwierige Phase durchhalten können, keiner zu Schaden kommt und wir möglichst bald wieder normal fahren können", so Markus Herrmann. Normalität – ein Wunsch, den derzeit nicht nur Taxiunternehmer haben.