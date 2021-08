Mosbach. (nak) "Hätte mir jemand gesagt, dass es so gut angenommen wird, ich hätte es nicht geglaubt", freute sich Inhaber Steffen Diemer bei der offiziellen Eröffnung seines Bergfelder Hofladens. Schon seit April haben Kunden hier die Möglichkeit, Obst und Gemüse, Fleisch, Molkereiprodukte, Grünkern sowie Marmelade, Honig und vieles mehr aus regionalem Anbau zu erwerben. Eine Eröffnungsfeier war jedoch seither nicht möglich. Nun wurde diese nachgeholt.

Gekommen waren neben OB-Stellvertreter Georg Nelius, Wirtschaftsförderer Fabian Weiß und zahlreichen Kooperationspartnern auch der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk.

"Es ist mir eine Ehre, dass sie alle gekommen sind", freute sich Diemer in seiner kurzen Ansprache. Sein Dank ging als erstes an seine Familie, die ebenfalls viel Zeit, Arbeitskraft und Herzblut in die Umsetzung der Idee Hofladen und dessen Betrieb gesteckt hätte. Des Weiteren dankte Diemer seinen Kooperationspartnern. Ohne sie könnte der Bergfelder Hofladen nicht ein so breit gefächertes Angebot vorweisen. Diese Vielfalt, so sieht es Diemer, führe zum Erfolg des Ladens.

Die Kunden entnehmen den Regalen das Gewünschte und bezahlen an der Selbstbedienungskasse. "Bisher hat das Geld darin immer gestimmt", erklärte Diemer. "Eine super Sache", befand auch Minister Peter Hauk. Der wahre Gewinner des Ladens sei der Kunde, der frische, regionale Produkte ohne großen ökologischen Fußabdruck erhalte. Für die Direktvermarkter bestünde mit dem Bergfelder Hofladen eine tolle Möglichkeit, "mehr aus ihren Produkten zu machen" und die Kräfte zu bündeln.

"Wem die Stunde schlägt ...", scherzte Georg Nelius, der die Mosbach-Uhr übergab. Es sei einfach an der Zeit für einen solchen Laden in Mosbach gewesen. Er wünschte einen guten Start und sagte auch im Namen der Stadt Mosbach Unterstützung zu, wenn diese gebraucht werde. Denn eines ärgerte Steffen Diemer: "Dass der Laden keine Leader-Förderung erhalten hat"Dass der Laden keine Leader-Förderung erhalten hat." Dies sei ihm unverständlich. Der Erfolg des Projekts "Bergfelder Hofladen" entschädige nun aber dafür. "Wir kriegen das auch so gestemmt", war sich Diemer sicher.

Zum Abschluss lud er alle Anwesenden zu einer Verkostung der regionalen Produkte ein.

Info: Der Laden im Allfelder Weg 27 hat täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet; www.bergfelder-hofladen.de