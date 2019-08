Mosbach. (stm) Die Mosbacher Innenstadt wird bald zum 28. Mal vom Internationalen Straßentheater verzaubert. Am Sonntag, 1. September, präsentieren von 13.45 bis 19 Uhr neun Künstlergruppen aus den Niederlanden, Schweiz, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland die unterschiedlichsten Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters. Auf dem Programm stehen 25 großartige Aufführungen, die in der Hauptstraße, auf dem Marktplatz und dem Château-Thierry-Platz sowie auf dem Parkdeck von AWG, dem ModeMix-Parkplatz, an der Bachmühle und im Hospitalhof zu sehen sein werden.

Den Anfang macht die Blassportgruppe aus Mannheim. Mit einigen großen Hits unter anderem von Jimi Hendrix, Katy Perry und AC/DC bringt die Brassband Schwung auf die Straßen der Mosbacher Innenstadt. Zu Gast ist auch Toti Toronell mit einem Theater im selbst gebauten Zelt. Auf seiner kleinen Bühne führt er mit unvergleichlichem Humor alle Rollen der Auca, einer sehr poetischen katalonischen Bildergeschichte, auf. Das Musik-Comedy-Duo Microband bringt sein Programm "Klassik für Dummies" mit: verrückte, faszinierende und bizarre Musik-Interpretationen.

Für pointierten Humor und Bildertheater sind Bodecker & Neander die Spezialisten. Seit mehr als 20 Jahren begeistern sie ihr Publikum in über 30 Ländern. Ohne Worte und fast ohne Requisiten ist ihr Bildertheater ein Auftritt voller Magie, geistreicher Comedy, optischer Illusionen und Emotionen. Zwei Künstler der Gruppe Fabuloka zeigen unter dem Motto "Contra" eine Mischung aus Theater, Musik und Poesie: Eine weiße Frau taucht in die Welt der Schatten ab.

Frech, rhythmisch und mechanisch ist der Pink Flamingo, Trendtier des Jahres 2019. Mit seinem bis zu fünf Meter hohen Hals marschiert er über die Mosbacher Straßen und agiert spielerisch keck mit den Zuschauern. Dino Lampa jongliert mit allem, was ihm in die Hände fällt. Egal, ob Fußball, Hut, Hocker oder Stuhl: Vor ihm ist nichts sicher. Des Weiteren treibt er mit seinen Hoch-Einrad-Einlagen den Zuschauern Schweißperlen auf die Stirn.

This Maag ist äußerst vielseitig - fernsehbekanntes Gesicht, Theater, Schauspiel, Moderation, Kleinkunst und ganz wichtig: Straßentheater. All das kann und macht This Maag, gepaart mit alpenländlichem Wahnsinn mit EU-zertifiziertem Schweizer Humor. Eine atemberaubendes Stück Theater, das voller Überraschungen und Zauberei steckt, ist "The Incredible Box", und die spanische Gruppe La Tal begeisterte vor einigen Jahren schon einmal das Publikum mit ihrem riesigen Glockenspiel.

Wie jedes Jahr, sind alle Show-Acts im Laufe des Nachmittags mehrmals zu sehen. Es werden immer fünf Plätze parallel bespielt, sodass sich alle ein individuelles Programm zusammenstellen oder sich einfach von Ort zu Ort treiben lassen können. Um den Erhalt des Internationalen Straßentheaters zu sichern, können die Zuschauer ihren Beitrag mit dem Erwerb eines Sympathie-Buttons für vier Euro leisten.

Info: Das Programmheft mit Zeitplan und Informationen zu den einzelnen Künstlern ist in der Tourist-Information und an der Mosbacher-Sommer-Tafel am Marktplatz sowie auf der städtischen Homepage (www.mosbach.de) erhältlich.