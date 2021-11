Von Peter Lahr

Mosbach. "Bunte Wolle hat einen wilden Farbverlauf und sieht sehr schön aus" – kein Wunder, dass am Stand von Andrea und Gottfried Markowitsch viele Besucher des Kunsthandwerkermarkts stehen bleiben, auch wenn sie gar nicht stricken können. Aber die farbenfrohen Wollknäuel machen sich an solch einem trüben Novemberwochenende einfach besonders gut. An die 40 Stände verteilten sich im Rahmen des letzten Mosbacher Markterlebnisses vor dem Weihnachtsmarkt zwei Tage lang in der Innenstadt. Gestern lockte zudem der verkaufsoffene Sonntag von "Mosbach Aktiv" in die Innenstadt. Auch wenn das Nieselwetter den einen oder anderen vergraulte, es war dann doch einiges los auf den Gassen und in den Läden.

"Ich stricke schon seit ich fünf bin", erklärt Andrea Markowitsch, wie sie auf die Idee zum Wollfärben kam. Als Kind ging sie mit der Oma ins Kaufhaus Kipphan und wurde zum Warten prompt ins Schaufenster gesetzt. Mittlerweile betreibt sie mit ihrem Mann die "Pinke Wollhexe". Der Färbefunken sprang über, als Markowitsch für eine Handfärberin strickte. "Kauf’ Wolle, lass es uns testen", brauchte Gottfried Markowitsch nicht zweimal zu sagen – seitdem ist er für die technische Seite zuständig.

Weiche Wolle gab es am Stand von Andrea und Gottfried Markowitsch. Foto: Peter Lahr

"Vor vier Jahren haben wir mit 40 Strängen angefangen, jetzt haben wir 500 zu Hause und jede Menge zu bearbeiten", beschreibt Andrea Markowitsch die stürmische Entwicklung. Aus acht Grundfarben mischen die Neckarbischofsheimer all ihre Farbtöne, richten sich dabei auch gerne nach individuellen Wünschen. Zum Einsatz kämen dabei Säurefarben, ein Granulat ähnlich der Ostereierfarbe. Wichtig ist dem Paar dabei auch das Tierwohl: Alle Garne seien Öko-Tex-100 geprüft. Ob Schal, Socken oder Mütze, alles ist hier möglich und die beste Mischung ist schnell gefunden.

"Es wird schon immer viel gestrickt, aber jetzt tun es auch viele junge Frauen", findet Andrea Markowitsch. Folgerichtig kämen auch immer mehr davon zu ihrem Stricktreff, der nicht umsonst den humorvollen Untertitel "Betreutes Stricken" trage.

"Was macht man an so einem verregneten Sonntag?", fragt Kräuterexpertin Margot Kämmler. "Rausgehen", antwortet ein Marktbesucher. "Nicht den Rüssel runterhängen, dann vertreibt die gute Laune das schlechte Wetter", weiß die Aalenerin, die schon seit Jahren regelmäßig auf Mosbachs Märkte kommt und deshalb viele ihrer Kunden persönlich kennt. "Die Leute sind froh, dass es so eine Veranstaltung gibt", betont Kämmler.

"Wind ist das Schlimmste", gibt sich auch Wolfgang Gerst gelassen, was das aktuelle Wetter angeht. Mit Blick auf seinen Stand fügt er hinzu: "Ich mach das schon mein Leben lang." Ob Pferd, Motorrad oder Leinwand-Helden (etwa aus "Krieg der Sterne"). "Alles ist selbstgeschweißt", erklärt der Schwarzwälder. Zudem verweist er darauf, dass es sich um eine besonders gelungene Art des Recycelns handele: "Alles Metall haben die Leute weggeworfen."

Wolfgang Gerst präsentierte seine selbstgeschweißten Figuren. Foto: Peter Lahr

Nicht wegwerfen wollte auch Waltraud Gareis das Material, das bei ihrem ersten Korbflechtkurs übrig geblieben war. So packte sie alle Weiden in ihr Auto und zu Hause hatte sie später den einen oder anderen "Blitz", bis das Endprodukt ausgetüftelt war. In Mosbach offeriert sie Windlichter mit Weidenumrandung inklusive Griff. "Die Idee mit den Kieselsteinen und den Kerzen hatte meine Nichte", beschreibt die Crailsheimerin das dahinterliegende Teamwork.

Besonders beliebt sei ihre Kreation bei Mittelaltermärkten. "Die Lagerleute haben ja keinen Strom." Und wenn ein Windstoß die Fackeln ausbläst, seien ihre portablen Windlichter eine gute Alternative. "Korbflechten ist Männerarbeit", findet Waltraud Gareis. Vielleicht sitzt deshalb am gefühlten anderen Ende des Markts Josef Schmitteckert aus Bretten und zeigt die "klassische" Korbflechtkunst.

Auch aus aparten Blumen entstanden fantasievolle Gebilde. Foto: Peter Lahr

Die ganze Familie d’Apolonia ist am Drechselstand vor der Volksbank vertreten. Während Sohn Patrick an der imposanten Drechselmaschine demonstriert, wie aus einem eckigen Holzstück ein schicker Füller oder Kuli wird, verweisen Elvira und Wolfgang d’Apolonia auf das große Sortiment. "Sägen, Drechseln und Schnitzen", seien gefragt, bis Schalen, Herzen oder kleine dreidimensionale Bilderbögen entstehen. Man sei heute das fünfte Mal auf dem Kunsthandwerkermarkt, die Drei feiern also ein kleines Jubiläum.

"Rund" geht es auch am Stand schräg gegenüber. "Der Kranz wird mein Highlight", verrät Anja Seisler-Zurheiden, während Christina Frenz ihr Schleierkraut anreicht. Bereits am Samstag hat Seisler-Zurheiden zahlreiche Kränze nach individuellen Wünschen gewunden. "Vielen hat das Schleierkraut gefallen." Ihr wiederum gefällt, dass all ihre Materialien bis hin zu den rot-funkelnden Hagebutten trocknen und deshalb lange halten. "Das ist meine Begabung, die wurde mir in die Wiege gelegt", beschreibt sie ihren Zugang zum Kreativen. Kein Wunder, dass sie in Guttenbach eine Kreativwerkstatt in einer ehemaligen Scheune betreibt. Der Markt sei eine gute Gelegenheit, wieder Kontakt zu den Menschen aufzubauen. Denn hoffentlich könnten bald wieder Weihnachtskränze geflochten werden.