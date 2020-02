Mosbach. In der Nacht vom 7. auf den 8. März finden an der Bahnstrecke zwischen Neckarelz und Mosbach Bauarbeiten statt. Die Strecke ist von 23 Uhr am Samstag bis 5 Uhr am Sonntag gesperrt. Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Die Züge der S-Bahn und der Stadtbahn werden durch Busse ersetzt.

Die letzte S-Bahn am Samstagabend endet von Osterburken kommend um 23.06 Uhr in Mosbach, es besteht Anschluss an einen Bus nach Neckarelz, wo wieder in eine S-Bahn nach Mannheim umgestiegen werden kann. Die beiden letzten Stadtbahnen sowie die vier letzten S-Bahnen nach Mosbach werden ab Neckarelz durch Busse ersetzt, ebenso die Rückfahrten der Stadtbahnen mit früherer Abfahrtszeit in Mosbach.

Die erste S-Bahn am Sonntagmorgen wird durch einen Bus ersetzt, der bereits um 4.45 Uhr in Mosbach abfährt und in Neckarelz Anschluss an die reguläre Abfahrt Richtung Mannheim hat. Die erste Stadtbahn am Sonntag, Mosbach ab 5 Uhr, fährt wieder regulär. Ankunft und Abfahrt der Busse in Mosbach ist an der Haltestelle Bahnhof Bleichstraße in der Eisenbahnstraße.

Allerdings werden die Arbeiten nach dieser Sperrung noch nicht beendet sein. Voraussichtlich muss die Strecke in der Nacht vom 1. auf den 2. April und vom 2. auf den 3. April erneut gesperrt werden. Wie der Homepage der Deutschen Bahn zu entnehmen ist, werden an diesen beiden Terminen zwischen 23.15 Uhr und 1.45 Uhr keine Züge fahren, jedoch auch hier wird es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben.

Die Deutsche Bahn weist außerdem darauf hin, dass sich die Haltestellen für den Schienenersatz nicht zwangsläufig in unmittelbarer Nähe zum eigentlichen Bahnhof befinden müssen.