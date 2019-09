Das Café und Bistro "Banschi’s ArT" hört in der alten Turnhalle in Mosbach am 15. Oktober auf. Dagegen führt der Landkreis die Kantine übergangsweise in Eigenregie fort. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Sie hat eine bewegte Geschichte. Einst rannten, sprangen und tobten Generationen von Kindern durch die alte Turnhalle, die erste in der Stadt und einst von Schulen und vom TV 1846 Mosbach genutzt. Heute sitzen in dem Ende des 19. Jahrhunderts aus Buntsandstein erbauten Gemäuer (ehemals Ti-Club) Gäste und Mitarbeiter des Landratsamtes nebeneinander und stärken sich mit Speisen und Getränken. Das denkmalgeschützte Haus gegenüber dem Mosbacher Busbahnhof beherbergt derzeit das Café und Bistro "Banschi’s ArT". Noch. Denn die Bäckerei Banschbach wird den Betrieb dort einstellen. Das teilten auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung Geschäftsführer Dominik Banschbach von "Banschi’s ArT" sowie das Landratsamt mit, das die Immobilie verpachtet hat.

Den Grund, warum das Café und Bistro am 15. Oktober schließt, liefert man gleich mit: Demnach entsprach die Geschäftsentwicklung insgesamt nicht den Erwartungen des Pächters. "Die Umsätze, die wir uns bei diesem Projekt vorgestellt hatten, wurden leider nicht generiert", führt Geschäftsführer Dominik Banschbach dazu näher aus. Und so entschlossen sich beide Parteien, "den Mietvertrag einvernehmlich aufzulösen", heißt es dazu aus dem Landratsamt in Mosbach.

"Wir bedauern es sehr, dass die Geschäftsführung der Banschi’s ArT GmbH & Co KG den Betrieb in der ehemaligen Alten Turnhalle nicht über den 14. Oktober fortführt", verdeutlicht Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Zumal eine hybride Nutzung der historischen Immobilie (noch immer) das Ziel für die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung ist. Zum einen ist die alte Turnhalle ein öffentlicher Gastronomiebetrieb, zum anderen die Kantine des Landratsamtes. Um dies zu verwirklichen, sanierte der Neckar-Odenwald-Kreis die historische Immobilie grundlegend. Viel Mühe und viel Geld steckte die öffentliche Hand dabei in dieses Projekt. Rund 800.000 Euro investierte man in die Baukonstruktionen, die technischen Anlagen und die Außenanlage. Hinzu kamen noch rund 60.000 Euro für betriebliche Einrichtungsgegenstände und Möblierung. Und just mit dieser grundlegenden Erneuerung biete die alte Turnhalle "beste Voraussetzungen für einen öffentlichen Gastronomiebetrieb in Kombination mit der Kantine für die über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes in Mosbach", ist Pressesprecher Jan Egenberger im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung fest überzeugt.

Damit die Bediensteten der Kreisverwaltung auch nach dem 14. Oktober nahtlos ihre Frühstücks- und Mittagspause dort verbringen können, wird das Landratsamt in Eigenregie den Kantinenbetrieb für die Mitarbeiter fortführen. Aber nur "übergangsweise", betont der Pressesprecher. Denn: Parallel dazu wird der Betrieb sofort wieder als öffentliche Gastronomie mit Kantinenbetrieb zur Pacht ausgeschrieben. "Aufgrund der guten Voraussetzungen des Bistros sind wir zuversichtlich, bald einen neuen Pächter zu finden", sagt Egenberger.

Dass man die unternehmerische Entscheidung treffen musste, bedauert Dominik Banschbach. Nun ist dem Geschäftsführer wichtig, dass die bisherigen 14 Angestellten weiterhin Arbeit haben. "Wir sind gerade dabei, sie zu vermitteln", unterstreicht er. Darüber hinaus erläutert er: "Die Kunden, die noch einen Gutschein haben, können diesen künftig in der Bäckerei Banschbach einlösen."

Den 400 Mitarbeiter(innen) und der Mosbacher Innenstadt wäre es zu wünschen, wenn sich möglichst bald wieder ein neuer Pächter für die historische Immobilie findet. Damit die bewegte Geschichte der alten Turnhalle in die nächste Runde gehen kann.