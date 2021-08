Mosbach. (stm) Aus bekannten Gründen kann das beliebte Festival "Folk am Neckar" auch 2021 nicht in gewohnter Form stattfinden. Stattdessen gibt es dieses Jahr "Folk in Concert". Nicht wie gewohnt im Burggraben, sondern im Großen Elzpark

in Mosbach. Drei Bands der internationalen Folkszene werden am kommenden Samstag, 7. August, ab 19.30 Uhr auf der Bühne stehen. Mit von der Partie sind "Deitsch" aus Deutschland und "Old Salt" aus den USA und Belgien. Anstelle der ursprünglich geplanten "Old Blind Dogs" aus Schottland, die leider aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen in Großbritannien nicht dabei sein können, wird es ein Wiedersehen mit "Larún" geben. Die Band war 2019 schon bei Folk am Neckar zu Gast.

"Deitsch" steht für frische und unverkrampfte deutsche Folkmusik. Mit Gudrun Walther (Gesang, Geige, Bratsche und diatonisches Akkordeon) und Jürgen Treyz (Gitarre, Satzgesang) sind zwei der renommiertesten deutschen Irish-Folk-Musiker am Start, international bekannt unter anderem durch ihre Band "Cara". Harmonisch ergänzt wird das Duo durch Barbara Hintermeier (Geige, Bratsche, Satzgesang) und Steffen Gabriel (Holzquerflöte, Schäferpfeife, Satzgesang).

Barbara Hintermeier stand schon im zarten Alter von neun Jahren mit ihrer Geige als jüngstes Mitglied der Familienband mit ihren Eltern und den beiden Geschwistern auf der Bühne. Steffen Gabriel, der schon als Teenager die verschiedenen Dudelsäcke der Welt entdeckte und deren Faszination erlag, fand über die irische Musik noch zusätzlich zur Holzquerflöte, die er nicht nur virtuos spielt, sondern in seiner eigenen Werkstatt auch professionell baut. Das aktuelle Album von "Deitsch" wurde von der Presse mehrfach als "Geniestreich" bezeichnet und in der Szene begeistert umjubelt.

"Old Salt" steht für hart gesottene, erfahrene Seeleute, die gerne auch mal Seemannsgarn spinnen. Auch die gleichnamige Band ist weit herumgekommen und zieht ihre Einflüsse aus den Straßen von New Orleans über die Appalachen bis hin zu den nordöstlichen Staaten der USA, um dann über den großen Teich zu den vielfarbigen Klängen aus dem alten Europa zu springen. Die international zusammengesetzte Band mit Sitz im belgischen Gent hat durch ihren multinationalen Mix einen ganz eigenen, unverkennbaren Sound erschaffen. 2017 wurde "Old Salt" mit dem "European World of Bluegrass"-Preis ausgezeichnet.

Zum Abschluss des Abends gibt es ein Wiedersehen mit "Larún". Bei der internationalen Formation stehen sechs Musiker aus vier verschiedenen Nationen auf der Bühne, von denen jeder einzelne ein beeindruckendes Portfolio vorweist. Sie entstammen Ensembles wie "Trasnú", "Emerald", "Dán", "Crosswind" oder "Texu" und teilen eine große Leidenschaft – die Liebe für die vielfältige traditionelle Musik Irlands. Das Sechsergespann mit Fiddle, Flute, Uilleann Pipes, Bodhrán, Piano und Gitarre wird komplementiert durch einen facettenreichen Gesang, der alle in seinen Bann zieht.

Karten gibt es im Vorverkauf (unter anderem bei der RNZ, unter www.reservix.de und in der Tourist Information am Mosbacher Marktplatz), da die Nachverfolgbarkeit von Kontakten gegeben sein muss. Dank print@home können Kurzentschlossene aber noch bis kurz vor Beginn der Veranstaltung Tickets online kaufen oder den QR-Code der Eintrittskarte auf dem Handy nutzen.

„Deitsch“, „Larún“ und „Old Salt“ (Foto) bringen internationale Folkmusik in den Elzpark. Fotos: zg / Wannyn ​