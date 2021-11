Mosbach.(lah) Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb Menschen im Leben neue Chancen suchen. Manche verlieren ihren Job oder ihren Partner und werden so aus der Bahn geworfen. Sie stürzen oft in ein "Loch", verlieren jede Hoffnung und wissen nicht mehr ein noch aus. "Ich benötige dringend Ihre Unterstützung, alleine komme ich da nicht mehr raus", lautete der Hilferuf der 26-jährigen Helena.

Im Gespräch mit einer Beraterin berichtet die junge Frau, sie sei viele Jahre obdachlos gewesen. Ein Bündel verschiedener Gründe hätten damals dazu geführt. Mittlerweile sei sie zwar wieder bei ihre Mutter eingezogen und habe den Wunsch, noch einmal von vorne anzufangen. "Aber ich habe den Überblick über alles verloren." Während der Zeit auf der Straße seien hohe Schulden bei der Krankenkasse entstanden. Aus Scham habe sie bisher keinen Antrag auf "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts" beim Jobcenter gestellt.

"Wenn man obdachlos ist, laufen die Kosten bei der Krankenkasse in der Regel weiter", erklärt Nina Hauk, die als Beraterin im Bereich der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit der Diakonie Neckar-Odenwald wirkt. Um dieser teuren "Versicherungslücke" entgegenzuwirken, müsse man den Versicherungsschutz klären, denn: In Deutschland muss sich jeder Bürger bei einer Krankenkasse versichern. Der erste Schritt bei – gar nicht so seltenen – Schulden bei der Krankenkasse bestehe in einer Kontaktaufnahme. Zusammen mit der Beraterin gelang dies auch bei Helena. Dabei müsse man unbedingt regeln, wie es künftig mit dem Versicherungsbeitrag laufe und für die Zukunft klären, dass sich nicht noch weitere hohe Schulden auftürmen.

Üblicherweise melden sich zwar die Krankenkassen bei ihren Versicherten, wenn plötzlich Unregelmäßigkeiten auftreten. Aber viele Menschen in einer schweren Krise beachten ihre Post gar nicht mehr und lassen aus Überforderung einfach alles liegen.

"Zudem verweisen wir an die Schuldnerberatung", fügt die Expertin hinzu. Denn dieses Angebot findet nicht unter dem Dach der Diakonie statt. Notwendig für einen "Neustart" sei für erwerbsfähige Leistungsberechtigte zudem der Gang zum Jobcenter. Für Menschen im Arbeitslosengeld-II-Bezug übernimmt das Jobcenter die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Für Empfänger von Arbeitslosengeld I übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die Beiträge. Reicht das Einkommen z. B. aus einer geringen Berufsunfähigkeitsrente nicht aus, die Kosten der Beiträge zu zahlen, gibt es die Möglichkeit, sich für die freiwillige Krankenversicherung zu entscheiden und einen Zuschuss zu den Versicherungsbeiträgen zu beantragen.

Unter anderem sei ein fester Wohnsitz eine Voraussetzung für einen Leistungsanspruch beim Jobcenter. "Wenn es nicht zu viele Reibungspunkte gibt", so die Beraterin, sei ein "Zurück ins Elternhaus" eine vorübergehende Möglichkeit, um wieder Fuß zu fassen. Nicht zu vergessen ist aber vor allem die Pflichtaufgabe der Gemeinde zur Unterbringung von Obdachlosen. Bei Verlust der Wohnung sind die Gemeinden dazu verpflichtet, die Menschen in Notunterkünften unterzubringen, bis diese wieder eine neue Wohnung gefunden haben.

Generell wüssten viele Menschen nicht, wie man durch den "bürokratischen Dschungel" komme. Rückblickend gelang Helena ein Neustart. "Ich bin dankbar, dass Sie mir in dieser schwierigen Situation Hilfe und Gehör verschafften", sagt Helena heute. "Ausweglose Situationen im Leben können ein Neuanfang sein. Zwar ist der Weg aus der Krise nicht immer einfach, aber Sie müssen ihn nicht alleine gehen. Die Sozialberatung des Diakonischen Werkes bietet Unterstützung. Nutzen Sie unsere Beratungs- und Hilfsangebote und finden Sie neue Chancen", lautet der Appell der Beratenden.