Rundumerneuerung abgeschlossen: Aus dem restaurierten Feuerwehrbrunnen an der Bleiche plätschert jetzt wieder das Wasser. Foto: zg

Mosbach. (stm) Ein Brunnen ohne Wasser …und dann auch noch der Feuerwehrbrunnen! "Das geht gar nicht", war für Dipl.-Ing. Mario Hackel von der Tiefbauabteilung der Stadt klar und so ging er das Projekt Brunnensanierung gemeinsam mit der Firma Steinwerk Fehr an. Dieser Tage kam man zum Abschluss: Nach erfolgter Restaurierung wurde der Brunnen wieder aufgestellt und angeschlossen.

Der Wasserspender hat eine lange Geschichte: 1952 wurde der Feuerwehrbrunnen anlässlich des 100-Jährigen Bestehens der Feuerwehr der Großen Kreisstadt Mosbach am Käfertörle errichtet. Gebaut wurde er damals von der Steinmetzfirma Fritz Fehr. Die Fehrs führen den Betrieb nicht nur in mittlerweile achter Generation, sondern gehören auch schon über Generationen der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach an.

Fritz Fehr nahm bis 1975 gar die Stellung des Kommandanten ein, sein Sohn Friedolf wie auch Enkelsohn Marc waren lange Jahre aktive Mitglieder der Wehr. Allein deshalb fühlt sich die Familie eng mit der Feuerwehr verbunden und freut sich, dass der Brunnen nun wieder in neuem Glanz erstrahlt.

Nach Standorten am Käfertörle und im Lorettopark "wanderte" der Brunnen im Zuge der Landesgartenschau 1997 auf den Vorplatz am Parkplatz Bleiche, gegenüber des Feuerwehrgerätehauses. Dort passt er sich nicht nur thematisch bestens ein, er stellt als Ensemble mit Schattenspendenden Baum und Ruhebänken auch eine optische Bereicherung dar. Leider sprudelte das Wasser irgendwann nicht mehr wie es sollte - die Leitungen waren verkalkt. Der mittlerweile beinahe 70 Jahre alte Sandsteinbrunnen benötigte zudem eine Restaurierung.

Während Thomas Albrecht und Jörg Hashagen vom Bauhof der Stadt die Leitungen ersetzten bzw. wieder instand setzten, ging es im Steinwerk um Detailarbeiten an der über drei Meter hohen Sandsteinstele. Nach Restaurierung der durch Witterung und Feuchtigkeit beeinträchtigten Oberfläche wurden zudem neue Führungen für die Leitung eingebaut und Epoxidharz in den Stein injiziert, um etwa die Oberfläche zu schützen.

Als "Schwertransport" ging es schließlich zum alten Standort, wo die Sandsteinstele mithilfe eines Krans und genau ausjustiert wieder an ihren alten Platz fand. Die Kosten der Sanierung betragen rund 4000 Euro, aus Verbundenheit zur Feuerwehr übernimmt die Fa. Fehr 1000 Euro davon selbst.

Eine (neue) Besonderheit kann der Brunnen nun zudem aufweisen: Alte Feuerwehrspritzen wurden umgebaut und angepasst und dienen nun als Ausflüsse. Aus denen nun eben auch wieder Wasser plätschert.