Der Bahnhof in Mosbach. Foto: schat

Mosbach/Stuttgart. (RNZ) Die Deutsche Bahn tauscht am Bahnhof Mosbach den Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 2. Hier soll künftig eine neue "verlässliche Anlage" entstehen. Die Arbeiten starten am 29. November und sollen Ende März 2022 abgeschlossen sein. Insgesamt investieren Bahn und Bund über 300.000 Euro.

Während der Arbeiten steht der Aufzug nicht zur Verfügung. Die DB empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden in Richtung Heidelberg und Mannheim, bis Ende März auf die Bahnhöfe Mosbach-Neckarelz oder Mosbach (Baden) auszuweichen. Einen ähnlichen Umweg müssen derzeit auch Fahrgäste in Eberbach in Kauf nehmen.

Die DB Mobilitätsservice-Zentrale hilft bei der Planung barrierefreier Alternativrouten. Fahrgäste können sich bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden. Informationen zur DB-Mobilitätsservice-Zentrale unter www.bahn.de.