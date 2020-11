Aktuelle und traditionelle Szenen zeigt das Ökumenische Figurenteam in zahlreichen Schaufenstern. In der Sparkasse sind die Heiligen drei Könige mit dem Christuskind zu sehen (hinten). Anderseits ist ein gestresster Büroangestellter im Homeoffice zu erkennen.

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Kein Glühwein trinken in geselliger Runde, kein Schlendern über den Weihnachtsmarkt und wahrscheinlich kein Familienessen im Restaurant an den Feiertagen: Die Corona-Pandemie hat der Adventszeit die Besinnlichkeit geraubt. "Wir wollen trotzdem das Weihnachtsflair in unserer Stadt erlebbar machen und den Menschen eine schöne Atmosphäre bieten", sagt Oberbürgermeister Michael Jann.

Deshalb haben das Citymanagement und die Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv viele Partner gesucht, um mit der Aktion "Adventszauber" bis zum 6. Januar für eine ebenso besinnliche wie belebte Innenstadt zu sorgen. Mit modernen, traditionellen und kulinarischen Schauplätzen, langen Einkaufsnächten am 12. und 19. Dezember, gratis Parken und kostenfreiem öffentlichem Nahverkehr sollen Besucher angelockt werden.

Vor dem Hintergrund des eben erst verlängerten Teil-Lockdowns sei das "natürlich ein Spagat, was wir verantworten können und was nicht", betont Jann. Man wolle aber dem sowieso schon gebeutelten Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft nicht verderben. Der Oberbürgermeister ist sich dennoch sicher, "dass wir keine Menschenmassen in der Innenstadt haben werden und sich das Besucheraufkommen entzerren wird".

Die Aktionen des Adventszaubers sind allemal sehenswert. Etwa die rund 140 biblischen Erzählfiguren, die das Ökumenische Figurenteam Mosbach seit vergangenem Samstag in zahlreichen Schaufenstern ausstellt. Unter dem Titel "Gott auf Wohnungssuche" werden nicht nur klassische Bibelmotive zur Weihnachtszeit gezeigt, sondern auch aktuelle Themen aufgegriffen, wie Gertrud Wolf, Vorsitzende des Figurenteams, erklärt: "In jeder Szene ist ein Reporter zu sehen, der Fragen stellt." So werden etwa Forscher interviewt, wie Gott denn zur Wissenschaft stehe, oder Flüchtlinge befragt, ob Gott auch in der Ferne eine Wohnung finden würde. "Alle Antworten sind auf kurzen und kindgerechten Texten zu lesen, damit die ganze Familie davon etwas hat", macht Wolf deutlich.

Für Familien sind auch die animierten Kurzfilme der Filmakademie Baden-Württemberg gedacht, die über Bildschirme in den Schaufenstern flimmern. Ergänzt werden die drei bis vier Minuten langen Videos von einer Verlosungsaktion. "Nach jeder Filmsequenz wird eine Nummer eingeblendet. Wer alle Nummern auf der Loskarte – die gibt es in allen teilnehmenden Geschäften – ausfüllt, hat die Chance auf eine von vier Happycards im Wert von 25 bis 100 Euro", erklärt Holger Schwing von Mosbach Aktiv.

Den Einzelhandel ankurbeln soll außerdem das Kunsthandwerk. Denn verschiedene Geschäfte in der Innenstadt ermöglichen Kunsthandwerkern, in ihren Räumen und Schaufenstern ihre Arbeiten auszustellen und zu verkaufen.

Vor allem aber die verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr an den Samstagen, 12. und 19. Dezember, sollen das Weihnachtsgeschäft beleben. Um mehr Kunden in die Innenstadt zu locken, ist an diesen Tagen nicht nur das Parken auf den städtischen Plätzen und in den Parkhäusern kostenlos, sondern auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs umsonst. So ließe sich der Besucherandrang entzerren, sagt OB Jann. "Es ist besser, wenn die Menschen verteilt über den ganzen Tag die Innenstadt besuchen und nicht erst in den Abendstunden kommen." Auch vom 21. bis 23. Dezember solle das Parken in der Stadt kostenfrei sein, damit die Weihnachtsgeschenke nicht auf den letzten Drücker online bestellt, sondern in den lokalen Geschäften erworben werden. Weil die Mitarbeiter des Ordnungsamts an diesen Tagen keine Parksünder aufschreiben müssten, könnten sie verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in den Straßen kontrollieren, so Jann.

Sollte es trotz der herbeigesehnten Entzerrung der Besucherströme zu Warteschlangen vor den Geschäften kommen, können sich die Kunden die Zeit mit leckeren Rezeptideen vertreiben. Auf den Stelen in der Innenstadt präsentiert Kletti’s Genussboutique Bilder und Rezepte von 24 verlockenden Plätzchen- und Kuchenkreationen zum Nachbacken.

Besondere Anziehungskraft versprechen sich die Organisatoren des Adventszaubers aber von den Lichterprojektionen an 24 Häuserfassaden in der Innenstadt. Initiiert und finanziert durch den Verkehrsverein Mosbach und realisiert durch die Firma Live Art, erstrahlen unter anderem das Rathaus, die Stiftskirche oder die Bachmühle in prächtigen Farben. Selbst kleine Animationen sollen auf manchen Häusern zu sehen sein.

Info: www.mosbach.de/adventszauber