Neues Leben in historischem Ambiente. Im ehemaligen Haus Keller, errichtet 1370, betreibt die bbg seit letztem Oktober eine Kreativwerkstatt, in der Langzeitarbeitslose wieder Vertrauen in ihre Fähigkeiten entwickeln. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Einen weiten kulturgeschichtlichen Bogen schlägt das in Mosbach schlicht als "Keller-Haus" bekannte Wohn- und frühere Bekleidungshaus in der Hauptstraße 15. Denn das jüngst in vorbildhafter Weise sanierte Gebäude erbindet das hohe Mittelalter mit innovativen Ideen für morgen. Während die ältesten Gebäudeteile mit größter Wahrscheinlichkeit ins Jahr 1370 weisen – so die Bauuntersuchungen des Landesdenkmalamtes – lobt die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, dass hier zukunftsweisende, innovative Ideen umgesetzt werden.

Das Projekt "Silas" der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) hat als eines von sechs bezuschussten Initiativen 77.000 Euro Landesförderung erhalten. Wie damit gezielt Frauen und ältere Arbeitssuchende unterstützt werden, erläuterte vor Ort Udo Beireis. Mit dem Geschäftsführer der in Lauda-Königshofen gegründeten bbg schließt sich ein weiterer Kreis zwischen Vergangenheit und Zukunft. Denn bevor dieser als Quereinsteiger in den Bildungssektor gewechselt ist, studierte er in Würzburg Geschichte der Neuzeit und des Mittelalters sowie Archäologie. Kein Wunder, dass ihm das Ambiente im Haus Keller zusagt.

"Silas ist ein interessantes Projekt, da es neue Lösungsansätze beinhaltet", charakterisiert Beireis die neue Initiative der bbg, die passgenau auf eine Ausschreibung des Wirtschaftsministeriums zugeschnitten wurde – das "Keller" mit seiner legendären Kollektion lässt grüßen. Das Kürzel Silas steht übrigens für "Stärkende Initiative mit Lebensweltbezug zur Armutsbekämpfung und sozialen und beruflichen Teilhabe".

In der Praxis unterstützt die bbg derzeit 20 Teilnehmer über 50 Jahren, die schon länger auf Arbeitssuche sind. Die meisten kamen über "Bildungsgutscheine" des Jobcenters. "Über das Begleiten und Einzelgespräche wollen wir herausfinden, wo die Probleme genau liegen und wie sich gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln lassen", erläutert Beireis das Prozedere. Erklärtes Ziel sei es dabei, Übergänge in die Arbeit zu finden. An zwei Tagen in der Woche treffen sich bis zu zehn Teilnehmer im "Praxisraum".

Wer noch die niedrigen Räume des Modehauses kennt, ist erstaunt, dass die Kreativwerkstatt über eine angenehme Raumhöhe verfügt. Da der vordere Gebäudeteil über keinen Kellerraum verfügte, konnte man hier in die Tiefe gehen, um eine angemessene Raumhöhe zu schaffen.

"Hier können die Teilnehmer eigene Kompetenzen kennenlernen, Fähigkeiten erkennen und für ein neues, aktives Auftreten am Arbeitsmarkt trainieren", fasst Sascha Zink zusammen. Der coachingerfahrene Anleiter hat ebenfalls einen breit gefächerten beruflichen Hintergrund, wechselte vom Kfz-Mechaniker zum Elektroniker. Manche Teilnehmer seien langjährige Handwerker, die sehr geschickt sind. Andere müssten eher wieder lernen, sich in geregelten Arbeitsstrukturen zu bewegen.

Auch Teamfähigkeit und Haptik kommen bei Silas nicht zu kurz. Ob mit Speckstein, Holz oder Farbe und Pinsel: "Die Teilnehmer lernen sich kennen – mit den Händen und mit dem Kopf." Die viel beschworene Transparenz ist im Haus Keller ebenfalls garantiert. Denn dank des tiefen alten Straßenniveaus blicken die Passanten von der Hauptstraße aus direkt auf die Werkbänke, an denen die unterschiedlichsten Gegenstände entstehen.

"Im Prinzip möchten wir unser Angebot in Mosbach langfristig anbieten", unterstreicht Udo Beireis. Seit 2008 ist die bbg hier vertreten. Leider nicht an einem zentralen Standort, sondern an vier verschiedenen. Wobei das im vergangenen Oktober bezogene Haus Keller sicher der "besonderste" Standort sei. Nicht im Voraus könne man allerdings wissen, inwieweit die aktuellen Förderungen bei Haushaltsentwürfen der Kostenträger weiterlaufen. So wurde wegen Corona auch Silas deutlich nach hinten verlängert, läuft nun bis Dezember.