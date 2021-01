Mosbach. (schat) Für Aufsehen sorgte am vergangenen Mittwoch der Fund einer Leiche im Uferbereich der Elz im Mosbacher Stadtpark (wir berichteten mehrfach). Nach und nach werden die Hintergründe des Todesfalls ein wenig klarer. Der von einem Spaziergänger am späten Mittwochvormittag entdeckte Mann ist ein 67-Jähriger aus Mosbach, der sich offenbar bereits am Dienstagabend rund um den späteren Fundort unweit des Technischen Rathauses aufgehalten haben soll.

Um ein genaueres Bild von den Geschehnissen vor Ort zu bekommen, startete die Polizei Ende vergangener Woche auch einen Zeugenaufruf, Kriminaltechniker und Rechtsmediziner waren bereits am Mittwoch hinzugerufen worden.

Am Montag berichtet ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung nun von mehreren Zeugen, die sich auf den Aufruf hin gemeldet haben. Deren Hinweise verifiziere man derzeit noch. Das Obduktionsergebnis habe derweil ergeben, so der Polizeisprecher weiter, dass der Mann ertrunken ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei ein Fremdverschulden auszuschließen, weitere Klarheit sollen aber auch die Aussagen der Zeugen bringen. So sei eben noch nicht geklärt, wie der 67-Jährige tatsächlich ins Wasser gelangte.

Zeugenhinweise zum Leichenfund in der Elz im Mosbacher Stadtpark werden weiterhin bei der Kriminalpolizei in Mosbach unter Telefon (0 62 61) 80 90 entgegengenommen. Unter anderem fragt die Polizei, wer den korpulenten, dunkel gekleideten 67-Jährigen am vergangenen Dienstag oder Mittwoch rund um die Brücke vom Elzpark bzw. die dortige Parkbank gesehen hat.

Update: Montag, 25. Januar 2021, 19.29 Uhr

Mosbach. (schat) Zumindest ein Fragezeichen weniger gibt es nach dem Leichenfund in der Elz in Mosbach. Bei der zunächst unbekannten toten Person, die am Mittwochmorgen von einem Fußgänger entdeckt worden war, handelt es sich nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Heilbronn um einen 67-jährigen Mann. Mit weiteren Informationen, etwa zu dessen Wohnort, hielt man sich am Donnerstag noch bedeckt; auch in Bezug auf die Todesursache wollte die Polizei noch keine weiteren Angaben machen. Ersten Erkenntnissen zufolge lagen aber keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung vor.

Wer hat den Mann gesehen?

Für die weiteren Ermittlungen startet man nun einen Zeugenaufruf: So bittet die Polizei um Hinweise zum 67-Jährigen, der zuletzt mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Hose (mit grauen Elementen) und hellen Turnschuhe mit blaugrauen Streifen bekleidet war. Der Mann trug zudem einen bläulichen Mund-Nasen-Schutz, wird als eher korpulent beschrieben und hatte kurze, helle Haare. Zeugen, die den Mann am Dienstag oder Mittwoch rund um die Brücke zwischen Elzpark und der Straße "Unterm Haubenstein" bzw. an der dortigen Parkbank gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Mosbach unter Telefon: (0 62 61) 80 90 melden. Tot im Uferbereich der Elz aufgefunden worden war der Mann am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr.

Update: Donnerstag, 21. Januar 2021, 16.50 Uhr

Mosbach. (schat/pol/sta) Absperrbänder und hohes Polizeiaufkommen im Elzpark verhießen am Mittwochvormittag schon nichts Gutes, die entsprechende Nachricht gab es wenig später dazu: Unweit des Technischen Rathauses war einem Spaziergänger gegen 11.30 Uhr eine leblose Person aufgefallen, die unterhalb einer kleinen Brücke im Uferbereich der Elz im Wasser lag. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Vor Ort stellten Rettungsdienst und Polizei fest, dass die noch unbekannte Person tot ist. Rechtsmediziner und Kriminaltechniker wurden hinzugerufen, die Ermittler der Mosbacher Kriminalpolizei nahmen ihre Untersuchungen zur Todesursache und den Hintergründen des Falls auf. Bis in den späten Nachmittag waren Polizei- und Rechtsmedizinmitarbeiter an der Elz, um Hinweise zu sammeln und zu sichern. Im Nachgang soll nun unter anderem auch geklärt werden, wie die Person in das Gewässer gelangt ist.

"Das abschließende Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung wird voraussichtlich erst in den kommenden Tagen vorliegen", hieß es vonseiten der Polizei am Mittwochabend. Auch zur Identität des Mannes konnte die Polizei (noch) keine näheren Angaben machen, verwies auf die erst aufgenommenen bzw. laufenden Ermittlungen hierzu. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass der Mann 67 Jahre alt war.

Auf Nachfrage der RNZ erklärte ein Sprecher der Polizei aber immerhin, dass es ersten Erkenntnissen zufolge derzeit keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung gebe.

Update: Mittwoch, 20. Januar 2021, 17.22 Uhr