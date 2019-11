Der Förderverein des Lions-Clubs Mosbach wird monatlich 300 Euro für länger haltbare Lebensmittel an den Bürgermarkt in Neunkirchen überweisen. Foto: Claus Kaiser

Mosbach. (cka) Für die Kunden des Tafelladens des DRK-Kreisverbandes Mos-bach auch länger haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis zur Verfügung zu stellen, gestaltet sich nicht immer einfach. In diese Lücke springt der Förderverein des Lions-Clubs Mosbach ein, indem er über ein Jahr lang monatlich 300 Euro an den Bürgermarkt in Neunkirchen überweist. Für diesen Betrag kauft der Tafelladen die dringend benötigten Nahrungsmittel beim Bürgermarkt ein.

Die Lions-Spende unterstützt dadurch sowohl den Bürgermarkt als auch den Tafelladen. Finanziert wird die Spende aus dem Erlös des Lions-Adventskalenders, dessen Verkauf bereits startete. Bei der symbolischen Scheckübergabe von 3900 Euro waren Gerhard Weidner, Leiter Soziale Dienste beim DRK, Herbert Hinterschitt, Vorsitzender der LC-Fördervereins, Lions-Präsident Claus Kapferer, DRK-Präsident Gerhard Lauth und DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek zugegen.