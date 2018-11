Die Wetteraussichten: tief fliegende Weihnachtsbäume oder so ähnlich. Auf dem Mosbacher Marktplatz steht wieder eine stattliche Tanne - der Advent kann also kommen. Foto: Gruhler

Mosbach. (deg) Erst wenige Stunden vorher hatten sie ihn gefällt: den Weihnachtsbaum für den Mosbacher Marktplatz. Dieses Jahr kommt der Baum. Es ist wieder einmal eine Nordmann-Tanne - von einem Privatgrundstück in Muckental und hat eine stattliche Höhe von 13 Metern.

Direkt vom ehemaligen Standort ging es am Dienstag auf einem großen Transporter der Baufirma Meny in das Herz Mosbachs. Dort wartete bereits ein Scholl-Kran, um den etwa 1,3 Tonnen schweren Christbaum hoch in die Luft und sicher wieder auf den Boden zu heben. In einem extra für den Weihnachtsbaum gegossenen Beton-Loch wurde der Riese dann unter vereinten Kräften von etwa 10 Bauhofmitarbeitern der Stadt aufgestellt und mit Holzscheiten fest verklemmt. Kerzengerade und hoffentlich bombenfest steht er nun dort.

Nicht nur für die vorbeilaufenden Passanten, auch für Simon Heck, Landschaftsgärtner beim Bauhof, ist eine solche Baumaufstellung ein außergewöhnliches Unternehmen. So was macht man ja nicht alle Tage. Letztlich sei das Spendesystem in der Großen Kreisstadt, so findet es zumindest Heck, eine Win-Win-Situation für alle: "Wir bekommen kostenlos einen geeigneten Weihnachtsbaum, der sonst eine dreistellige Summe kosten würde. Und die Spender gewinnen kostenlos Platz in ihrem Garten."

Zeit, um die grüne Pracht des aufgestellten Baumes zu genießen, hatten er und sein Team jedoch nicht: Noch am gleichen Tag mussten zwei weitere Bäume für den Marktplatz in Neckarelz (eine hohe Nordmann-Tanne aus Fahrenbach) und für den Bereich vor der Sparkasse (eine Kolorado-Tanne aus Neckarmühlbach) gefällt und sicher positioniert werden.