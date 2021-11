Mosbach. (cao) Als "vollen Erfolg" bezeichnet Dr. Gerd Philipp Schneider die Impfaktion am vergangenen Samstag im Mosbacher Rathaus. Eigentlich ist Schneider Oberarzt der Zentralen Notaufnahme an den SLK-Kliniken Heilbronn, aktuell aber immer wieder auch mit einem mobilen Impfteam im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs.

"Der Andrang im Rathaus war ziemlich groß", berichtet der Mediziner am Montag im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. So groß, dass das vierköpfige Impfteam anstatt bis 18 Uhr sogar eine Stunde länger als geplant Spritzen gegen das Coronavirus verabreicht habe – "so lange, bis der Impfstoff schließlich leer war", sagt Schneider. Insgesamt seien 111 Menschen geimpft worden, 82 davon zum dritten Mal.

Teilweise hätten die Impfwilligen zwar etwas Wartezeit in Kauf nehmen müssen, so der Oberarzt weiter, was sich bei der niederschwelligen Aktion ohne vorherige Terminvereinbarung aber auch schlicht nicht vermeiden lasse.

Neue Termine geplant

Aufgrund der hohen Nachfrage in Mosbach habe das mobile Impfteam für die gestrige Impfaktion in Sulzbach sogar 150 Impfdosen mitgenommen. Und auch bei den kommenden zwei Impfaktion der Heilbronner Ärzte im Landratsamt in Mosbach (freitags, 12. und 19. November, Gebäude 6, jeweils 10 bis 16 Uhr) werde ausreichend Impfstoff vorhanden sein, verspricht Gerd Philipp Schneider.

"Mit Blick auf die täglich steigenden Fallzahlen gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen – und hoffentlich auch Erstimpfungen – in den kommenden Wochen noch einmal zunehmen wird", prophezeit der Mediziner. "Die Intensivstation bei uns wird immer voller, hauptsächlich ungeimpfte Patienten zwischen 40 und 60 Jahren liegen dort."

Vollständig geimpfte Patienten seien auf den Intensivstationen "sehr seltene Einzelfälle", sagt Schneider. "Jeder, der sich gegen Sars-CoV-2 impfen lässt, trägt dazu bei, die Pandemie einzugrenzen und seine Mitmenschen zu schützen."