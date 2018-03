Wegen Mordes an einem Bekannten müssen sich zwei 21 und 27 Jahre alte Männer seit gestern vor dem Mosbacher Landgericht verantworten. Sie sollen den 21-Jährigen im Juni vergangenen Jahres in Dallau heimtückisch erdrosselt haben. Foto: Jörn Ludwig

Mosbach. (lu) Die sonst kaum genutzten Zuschauerreihen im großen Verhandlungssaal des Mosbacher Landgerichts waren prall gefüllt, als heute Vormittag der Mordprozess gegen zwei junge Männer begann, die im Juni vergangenen Jahres in Dallau einen Freund umgebracht haben sollen. Doch viel zu sehen bekam das Publikum nicht: Der Vorsitzende Richter Michael Haas vertagte die Verhandlung bereits nach Verlesung der Anklageschrift, da die Verteidigerin eines der Angeklagten erkrankt war.

Der Anklagebank gegenüber saß die Familie des Opfers, die als Nebenkläger an dem Prozess teilnahm - von Trauer tief erschüttert, ein Foto des Sohnes und Bruders auf dem Tisch, der im Alter von nur 21 Jahren brutal aus dem Leben gerissen wurde.

Das meiste von dem, was der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen in der nur wenige Minuten dauernden Anklageverlesung vortrug, ist bereits bekannt, dadurch aber nicht weniger schockierend: Am Abend des 16 Juni 2017 sollen die beiden 20 (heute 21) und 27 Jahre alten Angeklagten bei einem gemeinsamen Trinkgelage ihr Opfer vorsätzlich und heimtückisch mit einem Schnürsenkel erdrosselt haben.

Noch im Beisein seines Cousins und einer Frau habe der Jüngere der beiden Angeklagten völlig unvermittelt und ohne jeden Anlass begonnen, den 21-Jährigen zunächst mit Faustschlägen auf den Oberschenkel zu traktieren. Nachdem der Cousin die Wohnung verlassen und die Frau sich schlafen gelegt hatte, blieben die Täter und ihr Opfer zu dritt zurück. Irgendwann in der Folgezeit haben die Angeklagten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft den Entschluss gefasst, den jungen Mann zu töten. Das vermutete Motiv: Sie sollen den 21-Jährigen - warum auch immer - für einen "Verräter" gehalten haben; außerdem habe das Opfer den jüngeren der beiden beleidigt.

Zunächst habe einer der Angeklagten dem körperlich unterlegenen und mit 2,83 Promille stark betrunkenen Opfer ohne Vorwarnung einen wuchtigen Schlag ins Gesicht verpasst, dann hätten sie ihn bäuchlings auf den Boden gezwungen, der Ältere habe ihn festgehalten und der Jüngere den 21-Jährigen mit dessen eigenem Schnürsenkel erdrosselt. Anschließend wurde das Opfer noch mit dem Kopf in einen Wassereimer getaucht, doch da war der junge Mann bereits tot. Um 1.49 Uhr in der Nacht rief einer der Täter die Polizei und meldete den Mord. Am Morgen wurden beiden Männern Blutproben entnommen; die des Älteren ergab 1,09, die des Jüngeren 1,35 Promille.

Für Oberstaatsanwalt Herrgen steht außer Frage, dass sich die Angeklagten gemeinschaftlich und heimtückisch handelnd eines Mordes schuldig gemacht haben, der Jüngere zusätzlich der vorsätzlichen Körperverletzung. Dass die Polizei bei dem Älteren, in dessen Wohnung die brutale Tat begangen wurde, einen Schlagring gefunden hat und der 27-Jährige daher auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt ist, fällt angesichts dieser massiven Beschuldigungen wohl nicht mehr ins Gewicht.

Die Schwurgerichtsverhandlung vor der Jugendkammer des Landgerichts (Jugendkammer, weil einer der Angeklagten noch als Heranwachsender gilt) wird am Freitag, 23. Februar, fortgesetzt. Dann wird den Angeklagten Gelegenheit gegeben, sich zu den Vorwürfen zu äußern, außerdem sind sieben Zeugen und zwei Sachverständige geladen.