Im Rahmen von Pflegearbeiten an der Minneburg in Neckarkatzenbach bemerkten Mitarbeiter des Forstamts Schwarzach, dass die Stützmauer am Küchentrakt talwärts bereits breite Risse aufweist und teilweise schon eingestürzt ist. Das Gelände ist momentan nicht zugänglich. Foto: Bernd Kühnle