Von Noemi Girgla

Schefflenz. Kätzchen können jedem mal passieren – Sylvia Kepler-Albert sogar mehrfach im Jahr. Seit mehr als 20 Jahren nimmt sie die kleinen, oft mutterlosen Tiere auf, pflegt sie, zieht sie mit der Flasche groß und gibt sie, wenn sie alt genug sind, in sorgsam ausgesuchte, liebevolle Hände ab. Wie viele Kätzchen sie großgezogen hat, weiß sie nicht mehr. Es müssen Hunderte gewesen sein.

Alles fing damit an, dass sie bei einem Tierarztbesuch von einer Helferin gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, einen Wurf in Pflege zu nehmen. "Danach hatte ich immer zwei bis drei Würfe pro Jahr", blickt Kepler-Albert zurück. Richtig los ging es aber erst, als sie 2014 mit ihrer Familie nach Schefflenz zog. "Ich wollte mich weiterhin um kleine Katzen kümmern und habe mich daher beim Tierheim Dallau gemeldet, um meine Hilfe anzubieten", erzählt sie.

Und dort nahm man das Angebot dankend an. "Es hat mir gleich gefallen, dass die Mitarbeiter von Tierheim bei mir vorbeikamen, alles professionell kontrolliert und einen Pflegestellenvertrag aufgesetzt haben – es war Liebe auf den ersten Blick", beschreibt Kepler-Albert den Anfang der Pflegestelle "Minikatz", die sie bis heute betreibt.

30 bis 55 Jungtiere nimmt sie pro Jahr auf. Im oberen Stockwerk des Hauses stehen den Kleinen mehrere Räume zur Verfügung. "Die einzelnen Würfe sind jeweils in separaten Zimmern untergebracht", erklärt die Katzenmama. Zu hoch sei sonst das Risiko, dass sie sich gegenseitig mit Katzenkrankheiten anstecken. Denn die meisten Tiere seien in keinem guten Zustand, wenn sie zu ihr kämen. Katzenschnupfen, Parasiten und Unterernährung seien an der Tagesordnung. "Mehr als die Hälfte der in freier Wildbahn geborenen Tiere überleben die ersten Wochen und Monate nicht", weiß Kepler-Albert. "Und ohne eine Kastrierungspflicht ist dieses meist versteckte Elend nicht in den Griff zu bekommen."

Die Kätzchensaison habe gerade erst angefangen, und schon jetzt tummelten sich im Tierheim Dallau und den externen Pflegestellen um die 30 Babys, gibt Miriam Zimmermann, die das Tierheim Dallau leitet, einen Überblick. "Eigentlich sind wir jetzt schon voll." Ungewöhnlich sei in diesem Jahr, dass viele trächtige Muttertiere ins Tierheim gebracht worden seien. "Wenn die Mütter dabei sind, macht das vieles leichter", sind sich Kepler-Albert und Zimmermann einig. Denn niemand könne die Kleinen so gut versorgen wie die Mutter selbst.

Ein großes Problem sieht Sylvia Kepler-Albert darin, dass viele Tiere zu spät gemeldet und eingefangen würden. "Oft füttern Leute die herrenlosen Tiere und melden sie erst, wenn eine Katze immer runder wird, weil sie die Babys nicht wollen", berichtet sie von ihren Erfahrungen. "Oder aber, die Menschen genießen die kleinen Kätzchen, und melden sie erst bei uns, wenn sie größer werden." Dabei zähle gerade bei Jungtieren jede Woche. "Wenn die Kleinen älter als vier Monate sind, ist es sehr schwer, sie noch an den Menschen zu gewöhnen. Das gelingt – wenn überhaupt – dann nur noch mit viel Zeit und Geduld", erläutert die Expertin.

Daher appelliert Kepler-Albert an alle, wild lebende Katzen direkt beim Tierheim sowie der Gemeinde zu melden. Denn nur so können die Tiere rechtzeitig eingefangen und kastriert werden, bevor noch mehr auf die Welt kommen, und ihr Leid noch weiter anwächst.

Auch wenn Kepler-Albert die Meinung vertritt, dass jeder, der sich eine Katze ins Haus holt, diese auch kastrieren lassen sollte, hält sie nichts von Schuldzuweisungen. "Es wird immer wieder mit dem Finger auf die Bauern gezeigt, auf deren Höfen um die 30 Katzen leben. Aber wer unterstützt sie denn bei den Kosten, wenn sie alle Tiere kastrieren lassen? Wie soll man das denn bei um die 130 Euro pro Kastration stemmen?" Ein gemeinsamer Konsens, gemeinsame Lösungen müssten gefunden werden. Und das gehe eben nur mit gegenseitigem Verständnis, Aufklärung und Kommunikation.

Erst wenn ihre Ziehkinder die erste Impfung mit etwa acht Wochen bekommen haben, nimmt Sylvia Kepler-Albert Anfragen von Interessenten entgegen. "Dabei ist es keine große Hilfe, wenn jemand schreibt: ,Ich will Emmi’. Wir brauchen so viele Auskünfte wie möglich, um entscheiden zu können, an wen welches Tier abgegeben werden kann. Eine schüchterne Katze gehört nun mal nicht in einen Haushalt mit drei kleinen Kindern. Und wenn jemand an einer stark befahrenen Straße wohnt, vermitteln wir ihm auch keine Freigänger-Katze", stellt sie klar.

Abgegeben werden die Kätzchen frühstens mit zwölf Wochen. Da sie dann noch zu klein für eine Kastration sind, lassen sich Kepler-Albert und das Tierheim Dallau schriftlich bestätigen, dass das Tier später kastriert wird. "Dafür bekommen die Leute einen Schrieb mit, der vom kastrierenden Tierarzt ausgefüllt und an uns geschickt werden muss. Wenn im vereinbarten Zeitraum nichts kommt, haken wir nach", so Kepler-Albert.

"Viele denken, ich müsste doch froh sein, die Tiere irgendwann wieder loszuwerden, aber darum geht es bei der Vermittlung nicht", so die Ziehmutter. Im Mittelpunkt stehe, ein gutes "Für-immer-Zuhause" für die Kätzchen und ihre Mütter zu finden. Dabei erleben sowohl Sylvia Kepler-Albert als auch die Mitarbeitenden des Tierheims regelmäßig Anfeindungen, wenn ein Gesuch abgelehnt wird. Aber damit haben sie gelernt umzugehen. Im Mittelpunkt stehe eben nicht "Ich will eins. Wie viel?" sondern einzig und allein das Wohl der Tiere.

