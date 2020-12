Von Gabriele Eisner-Just

Michelbach. Ein kleines grünes Auto nähert sich dem kleinen Ort Michelbach, Gemeindeteil von Aglasterhausen. Darin sitzen eine Frau und ein Junge, beide mit selbst gebastelter Krone und Umhang. Sie sind Akteure des Online-Krippenspiels von Pfarrerin Angelika Schmidt, das gerade für den Heiligen Abend gedreht wird.

Der Anlass für dieses ungewöhnliche Format ist – wie könnte es in diesen Zeiten anders sein – die Corona-Pandemie. "Die Kinder und Jugendlichen waren traurig, weil es dieses Jahr unter den strengen Abstandsbestimmungen kein konventionelles Krippenspiel geben kann", erzählt die Gemeindepfarrerin der evangelischen Kirchengemeinden Michelbach und Unterschwarzach. "Also habe ich mir etwas Neues ausgedacht, das zu dieser Ausnahmesituation passt."

Schon seit dem Frühjahr 2020 stellt die Pfarrerin, die bis vor einigen Jahren Öffentlichkeitsarbeiterin im Diakonischen Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden war, zusätzlich zu den "Gottesdiensten im Pfarrgarten" kurze Andachten ins Internet. Auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde sind mittlerweile fast 40 Kurz-Gottesdienste von jeweils etwa einer Viertelstunde Dauer zu finden. Da lag es nahe, auch ein Krippenspiel zu organisieren, zu filmen und dann im Internet zu veröffentlichen.

Gesagt, getan. "Mir war klar, dass ich unter Coronabedingungen nur mit einzelnen Familien filmen kann", sagt Angelika Schmidt. "Deshalb spielt eine Familie die Hirten, eine andere – inklusive Kleinkind – die Familie von Jesus, eine weitere stellt die Könige dar, eine letzte die Besucher der Krippe." An verschiedenen Drehtagen entsteht das Rohmaterial, das schließlich zum Film zusammengesetzt wird. "Die Laienschauspieler agieren ganz spontan, ohne vorher einen Text zu lernen", erzählt die Pfarrerin. "Die Weihnachtsgeschichte wird dann ans Spiel angepasst, aufgesprochen und zwischen die Filmsequenzen gestellt." Vor den Filmarbeiten wurde Angelika Schmidt von einem professionellen Regisseur beraten: Stanislaw Mucha, der auch den Tatort "Funkstille" gedreht hat, wohnt in Michelbach und gab der Pfarrerin den einen oder anderen Tipp zu Lichtverhältnissen und Kameraführung.

Zurück zu den Heiligen Drei Königen, die nur zu zweit im Auto sitzen. Einer ist nämlich erkrankt und kann nicht mitspielen. Nach einem Dreh am Ortsschild von Michelbach geht es weiter zum Stall am Ortsrand. Dort steht die Kuh Lady mit ihrem Kalb Lotte, beide total verwirrt wegen des abendlichen Besuchs. Pfarrerin Schmidt legt eine Decke aufs Heu und verteilt einige Lampen im Stall. Dann filmt sie die Ankunft der Könige, die ihre Geschenke zum Kind in der Krippe bringen.

"Von vornherein war klar, dass dies kein romantisches biblisches Krippenspiel werden kann", erklärt die Pfarrerin. Weihnachten in Coronazeiten, Filmarbeiten draußen in der Kälte – das alles ist eine Zumutung. Aber die Rahmenbedingungen bei Jesu Geburt waren ebenso schlecht – also heißt das Krippenspiel ganz einfach "Zumutung".

"Das neue Internet-Format ist ein Geschenk, weil auf völlig neue Weise Gemeinde aufgebaut wird", freut sich Angelika Schmidt. "Durch die Mitwirkung vieler Menschen entsteht eine Ausstrahlung, die ich als Pfarrerin nie allein bewirken könnte. Die Mitwirkenden lesen ihre eigenen Gebete vor, sie trauen sich, in diesem Internetformat etwas zum Gottesdienst beizutragen. Die hohen Abrufzahlen zeigen mir, dass diese Art von Gottesdienst angenommen wird und dass Gemeinde auch hier lebt. So wie wir hier arbeiten, passt es für uns, und alle sind stolz auf ,ihre’ Gottesdienste. Aus der Not der Coronazeit ist also auch etwas Gutes entstanden!"

Info: Krippenspiel (ab 23. Dezember, 20 Uhr) und Gottesdienste stehen im Internet auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde unter www.ekimi.de