Mosbach. (gin) Für viele Abiturienten ist es der schwerste Gang in der gesamten Prüfungszeit. Das Damoklesschwert "Mathe-Abi" hängt über den Köpfen der Schüler, bis die Aufgaben endlich vor einem liegen. Und auch in diesem Moment treiben sie dem einen oder anderen die Tränen in die Augen. Am Freitag wurden die Mathe-Prüfungen an den allgemein bildenden Gymnasien absolviert. Und im Nachgang haben sich zahlreiche Schüler in mehreren Bundesländern über die diesjährigen Aufgaben beschwert, verschiedene Petitionen laufen. Grund: Die Prüfungsaufgaben seien schlicht zu schwer gewesen.

An den beiden großen Mosbacher Gymnasien wird diese Einschätzung nicht geteilt. Die Schulleiter Dr. Thomas Pauer vom Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz und Jochen Herkert vom Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach sind sich vielmehr einig, dass die Aufgaben fair gestellt waren und genug "Friedensangebote" beinhalteten, bei denen man sich seine Punkte fürs Mathe-Abi holen konnte. So man sich denn auch entsprechend auf die Prüfung vorbereitet hatte. Auch von Schülerseite sei ihnen bislang keine Beschwerde zu Ohren gekommen, berichten die beiden Direktoren.

Thomas Pauer hat selbst einen Mathematik-Kurs zum Abitur geführt. Als er die Aufgaben gesehen habe, sei er zufrieden zu gewesen, erläutert der APG-Schulleiter. Sein Kollege Jochen Herkert bestätigt diese Einschätzung auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung; auch die Lehrer aus dem NKG-Kollegium würden seinen Eindruck teilen. Er wisse zwar nicht, wie die Aufgaben in anderen Bundesländern ausgesehen haben, aber in Baden-Württemberg habe jeder Schüler (s)eine Chance gehabt.

Was nach den Korrekturen dann tatsächlich herauskommt, lässt sich natürlich noch nicht absehen. Auf ihre Resultate müssen die Abiturienten noch ein paar Tage warten - ganz unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Aufgaben.