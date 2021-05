Mit einem regulären Betrieb in Natur-Kultur-Hotel Stumpf rechnet der Inhaber erst, wenn frühestens in zwei Wochen auch der Wellnessbereich wieder öffnen darf. Dennoch kann man dort wieder übernachten – jedoch erst nach Pfingsten, wie bei einigen anderen auch. Foto: privat

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Zahlen sinken, die Hoffnung wächst. Während in Heidelberg die Lokale und Hotels am vergangenen Wochenende wieder öffnen durften, ist es an diesem Wochenende, pünktlich zu Pfingsten, wahrscheinlich auch im Neckar-Odenwald-Kreis soweit. Jedoch werden längst nicht alle von dieser Möglichkeit auch sofort wieder Gebrauch machen (können).

"Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns auf Gäste, darauf, dass es wieder losgeht", meint beispielsweise Ulrich Baudenbacher, der das Bildungshaus in Neckarelz leitet. Dennoch bleibe das Haus am langen Pfingstwochenende für touristische Übernachtungen noch geschlossen. "Zwar sind wir gut gerüstet und können den Betrieb schnell wieder hochfahren, aber die Vorlaufzeit ist selbst für uns etwas knapp. So schnell können wir nicht reagieren, wenn es am Freitag heißt, dass ab Samstag wieder Übernachtungen möglich sind", sagt Baudenbacher. Wenigstens zwei Werktage Vorlauf benötige man doch. Vorausgesetzt die Zahlen blieben stabil, strebe man eine Öffnung des Bildungshauses für touristische Übernachtungen ab kommenden Dienstag (25. Mai) an.

Auch die Jugendherberge "Mutschlers Mühle" in Neckarelz wird zu Pfingsten noch nicht wieder die Türen aufschließen. "Nächste Woche ist erst mal Großputz angesagt", verrät Leiterin Tanja Petrovic-Jovanovic. "Die Gäste kommen ja mit gewissen Erwartungen, und die wollen wir auch vollumfänglich erfüllen." Obwohl man in Mutschlers Mühle schon seit März auf die Öffnung hoffte, hat man sich entschlossen, wenn das Infektionsgeschehen stabil bleibt, erst im Juni wieder zu öffnen.

Seit März 2020 war die Jugendherberge in Neckarelz geschlossen, das Gelände bis auf einen Biber, der die ungewohnte Ruhe genoss, verwaist. "Wir haben nicht so viel renoviert, wie wir eigentlich wollten, da unsere Mitarbeiter die Jugendherbergen, die öffnen durften, unterstützt haben. In solchen Zeiten muss man schließlich solidarisch handeln", erklärt Petrovic-Jovanovic. Aber das Gelände sei in Ordnung gebracht worden, die Gärtner da gewesen. "Die Natur hatte in der Zeit der Schließung ihren Tribut gefordert", meint die Herbergsleiterin. Anfragen seien schon einige da; ab wann man aber auch wieder größere Gruppen empfangen könne, die normalerweise den Hauptanteil der Herbergsgäste ausmachen, sei noch ungewiss.

Obwohl die Nachricht einer möglichen Öffnung zum Pfingstwochenende die Inhaberin des Wohnmobilparks Schwarzach Am Wildpark "auf kaltem Fuß erwischt hat", plant Silke Scherner, diese Option auch zu nutzen. "Das größte Problem ist die lange Ungewissheit, in der wir gelassen wurden", fasst sie zusammen. Sämtliche Informationen habe man selbst zusammentragen müssen.

Die Anlaufzeit würde jetzt "gerade so reichen", der zum Wohnmobilpark gehörende Biergarten müsse aber eine reduzierte Karte anbieten. Sorgen bereitet Scherner die Tatsache, dass erneut geschlossen werden muss, falls die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100 wieder übersteigt. "Daher kaufen wir nur auf Sicht ein. Ich habe Angst, die Lebensmittel wieder wegwerfen zu müssen", sagt Scherner. Anfragen gebe es schon einige, verrät sie. Man merke, dass die Leute ein Stück Normalität zurückwollen.

Bei aller Freude und Erleichterung kann das Natur-Kultur-Hotel Stumpf in Neunkirchen den ersten Schritt der Öffnungen am Wochenende noch nicht mitgehen. "Bei der vorherrschenden Unsicherheit ist es weder vom Einkauf noch für unsere Mitarbeiter tragbar, alle Innen- und Außenflächen kurzfristig zu öffnen", befindet Albert Stumpf, der Inhaber des Hotels. Außerdem seien alle Reservierungen im Hotel über Pfingsten storniert worden. "Die Anlaufkosten werden hoch sein, schließlich erwarten unsere Gäste den vollen Umfang unsere Leistungen, und den müssen wir auch erfüllen", gibt Stumpf zu bedenken. Groß sei allerdings die Ungewissheit, was im Fall einer erneuten Schließung mit dem eingekauften Material passiere. Das sei eine enorme Belastung für die Psyche des ganzen Teams.

"Ab Dienstag, wenn auch Geschäftsreisende im Haus sind, können wieder Touristen im Hotel übernachten", gibt der Inhaber eine Perspektive. Erst im zweiten Öffnungsschritt, frühestens in zwei Wochen, wenn auch die Badeanlage des Hotels wieder genutzt werden könne, rechnet er mit regulärem Betrieb. Bei der Hütte am Neckarsteig am Waldrand von Neunkirchen will Stumpf jedoch zu Pfingsten Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. "Ob sich die Leute dort dann auch hinsetzen können oder weitergehen müssen, werden wir sehen."

Als möglicherweise hemmenden Faktor für Besucher erachtet Stumpf die Nachweispflicht der Gäste, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Ein negativer Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) ist von Nicht-Geimpften oder Genesenen bei der Anreise vorzulegen, der Test alle drei Tage zu wiederholen. Um ihren Gästen diese "Restriktion" zu erleichtern, haben sich Stumpf und drei seiner Mitarbeitenden extra schulen und zertifizieren lassen. Sie wollen vor Ort selbst testen.