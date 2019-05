Bei der Saison-Eröffnung des Automobilclubs "Drive & Fun" und der Firma Reiß am Lohrbacher Flugplatz trafen sich Liebhaber von Old- und Youngtimern, US-Cars und anderen automobilen Hinguckern, um sich über ihr gemeinsames Hobby auszutauschen. Foto: Bernd Kühnle

Lohrbach. (bx) Schon die Anfahrt zum Flughafen Lohrbach lieferte der (automobil unauffälligen) Bevölkerung am Sonntag besondere Momente: Gruppen von amerikanischen Dickschiffen aus vergangenen Jahrzehnten rollten durch die kleinen Ortschaften in der Nachbarschaft - und lösten erstaunte Blicke aus. Vor allem dann, wenn ein unbedachter (oder vielleicht doch beabsichtigter) kurzer Tritt aufs Gaspedal, ein kurzes klangliches Inferno auslöste, dem dann wieder ein tiefes, gleichmäßiges Brabbeln folgte. Die Qualmwolken, die dann über der Straße schwebten, waren zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, demonstrierten aber eindrucksvoll, dass hier Maschinen ihren Dienst verrichten, die in einer Zeit entwickelt wurden, als Ölkrise, Umweltverschmutzung oder Abgaswerte noch kein echtes Thema waren.

Vielfach sind auch die Besitzer dieser Giganten der Straße heute im Alltag bereits mit einem E-Auto unterwegs und bemühen sich um eine erträgliche Umweltbilanz. An ein paar Tagen im Jahr wollen sie es sich aber nicht nehmen lassen, ihren automobilen Schätzchen Auslauf zu verschaffen. Zusammen kamen viele von ihnen unweit des Flugplatzgeländes in Lohrbach.

Und nicht nur die männlichen Besucher, die sich zur Saisoneröffnung von "Drive & Fun" auf dem Wiesengelände der "Firma Reiß US-Customboutique" und "Us-Car-World" trafen, überkam das (sichtbare) Kribbeln, wenn wieder ein neuer Pulk von Cadillacs, Mustangs, Corvettes, Tuning-Cars, Old- wie Youngtimern oder US-Cars die Luft mit Donnergrollen und Basssound füllte.

In der Halle hinter dem Verkaufsgebäude fachsimpelten eingefleischte Schrauber, denen man das Benzin im Blut geradezu ansehen konnte - und begutachteten zerlegte Karosserien, denen man wiederum anhand der ausgestellten Dokumentationen zuordnen konnte, in welcher Pracht sie in Kürze glänzen sollen.

Am Anfang stand der Schulbus

Bei Engelbert und Nicolai Reiß ist die Liebe zum Auto eine Art Familienleidenschaft. Sie besitzen mehrere der klassischen wie exquisiten Fahrzeuge. Nicolai Reiß erläutert im Plausch am Blech auch den Ursprung der Veranstaltung, die in der Anschaffung eines amerikanischen Schulbusses gründet, den Nicolai 2015 "just for fun" aus den USA importierte und der Mosbacher Beatband "The Bautzy’s" für Backgroundfotos zur Verfügung stellte.

Daraus entwickelten sich eine Freundschaft und eine Kombinationsveranstaltung, die sich inzwischen als fester Punkt im Mosbacher Veranstaltungskalender etabliert hat. So finden mittlerweile jährlich verschiedene überregionale Ausfahrten statt, welche die 60 Mitglieder von Drive & Fun zu kulturellen Ereignissen, wie etwa dem Besuch des Elfenbeinmuseums in Erbach, führte. Die ganz große Silvretta-Mehrtagestour im Juni führt die Mitglieder über das Barockkloster Birnau am Bodensee bis zum Faschinajoch bei Bludenz. Neben weiteren geselligen und kulturellen Veranstaltungen will der Fahrzeugclub "selbstverständlich" wieder mit den Bautzy’s die traditionelle Musikveranstaltung abhalten und auch in diesem oder zu Beginn des nächsten Jahres eine große Fernsehveranstaltung organisieren.

Mittlerweile verfügt die Firma Reiß über ein großes Netz von amerikanischen Partnern, deren Produkte beim Saison-Opening auf der Shopmeile erworben werden konnten. Auch die weitreichenden Serviceleistungen, die vom Import von Oldtimern oder Neufahrzeuge und Fanartikeln bis zu Hilfeleistungen bei Umbauten oder tatkräftige und fachliche Unterstützung für ihre Mitglieder und Freunde reichen, nutzten die Besucher der Drive & Fun-Auftaktveranstaltung rege. So wurde zwischen glänzenden Oldtimern und blubbernden V8-Motoren auf der Wiese neben dem Flugplatz wohl auch manch neue Idee für ein neues Leidenschaftsprojekt auf vier Rädern geboren.