Viele Gastronomen in der Region stellen nun auch den Außer-Haus-Verkauf ihrer Gerichte ein. Die November- und Dezemberhilfen kommen derweil langsam bei den Betrieben an – aber noch haben nicht alle einen Abschlag erhalten. Symbolfoto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Man war vorbereitet auf die Verlängerung des Lockdowns. Seit dem 2. November sind die Restaurants und Hotels wieder geschlossen. Viele Gastronomen boten zuerst noch einen Außer-Haus-Service an – einige machen das nun nicht mehr. Und nahezu alle warten auch noch auf die vollständige Auszahlung der Novemberhilfen. Schlagzeilen machte nun Tim Mälzer, er meldete Insolvenz für seine zwei Restaurants an. Ein Signal, das die ganze Branche verunsichert.

"Ich rechne schon damit, dass vor allem große Häuser und unter Umständen große Hotelketten Insolvenz anmelden müssen", meint Bernadette Martini. Die Inhaberin des Gasthaus und Hotels Lamm in Mosbach ist auch Vorsitzende von Gastro+ und im Dehoga-Kreisverband aktiv. "Meine Aufgabe ist es von daher auch, zwischen Politik und Gastronomen zu vermitteln. Aber das fällt mir zunehmend schwerer", berichtet Martini. Die Stimmung sei schlecht. Das Hotel Lamm sei da noch in einer einigermaßen komfortablen Situation, es übernachten immer mal wieder Monteure im Haus, vor Weihnachten gab es zudem einen Abholservice für Essen. "Der wurde auch gut angenommen und es hat gut getan, mal wieder zu arbeiten und Gäste zu sehen. Das motiviert dann wieder", erklärt Martini. Denn die Perspektivlosigkeit macht den Gastronomen und Hoteliers zu schaffen. "Es stellt sich vielleicht manchen schon die Frage, ob es sich noch lohnt, zu kämpfen."

Ein Problem sind überdies die schwindenden finanziellen Mittel: Inzwischen haben wohl mehr als 90 Prozent der Unternehmen, die Novemberhilfe beantragt haben, zumindest einen Abschlag bekommen. "Die Hilfen sind wirklich großzügig, aber es dauert einfach zu lange", meint Martini.

Laut Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums sind 276.679 Anträge mit einem Fördervolumen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro eingegangen. "Abschlagszahlungen wurden bereits an 259.422 Unternehmen und damit rund 94 Prozent der Unternehmen und Soloselbstständige ausgezahlt. Diese Auszahlungen umfassen ein Volumen von 1,271 Milliarden Euro", schreibt die Presseabteilung des Wirtschaftsministeriums in einer E-Mail an die RNZ. Die Abschlagszahlungen für die außerordentliche Wirtschaftshilfe für den Monat Dezember sind Anfang Januar gestartet. Dafür seien bisher 82.517 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen in Höhe 1,058 Milliarden Euro eingegangen. Für über 95 Prozent dieser Anträge seien bereits Abschlagszahlungen mit einem Volumen von 383 Millionen Euro ausgezahlt worden. Soweit die Angaben aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Im Restaurant Artemis in Mosbach läuft das Außer-Haus-Geschäft erst einmal weiter. Inhaber Vasileios Gravanis wartet aber auch noch auf die Hilfen vom Staat. 30 Prozent der Novemberhilfen seien zwar schon angekommen, das reiche aber nicht. "Im Dezember lief es etwas besser, bestimmt wegen der Feiertage" sagt Gravanis. "Ich bin jetzt seit 25 Jahren hier, ich hatte immer Arbeit, immer Stress." Und auf einmal kann er nur warten, dass das Telefon klingelt und eine Bestellung reinkommt. Zudem werde das Verpackungsmaterial für das Essen zum Mitnehmen immer teurer.

Das Mosbacher Brauhaus hat seine Konsequenzen schon gezogen und das Außer-Haus-Geschäft eingestellt: "Es ist gut angenommen worden, aber es lohnt sich einfach nicht", sagt Inhaber Hans-Georg Thielecke. "Und es ist auch nicht unser Geschäft!" Viele Gäste hätten das Brauhaus unterstützt, mehrmals die Woche Essen bestellt. Aber das allein reicht nicht. "Wir leben auch von Veranstaltungen, vom Tourismus." Diese Verluste zu kompensieren, ist schwierig. Der Sommer habe da Hoffnungen gemacht: "Es lief spitzenmäßig", sagt Thielecke. "Wir hatten eine super Biergartensaison und konnten alles aus unserem Betrieb heraus stemmen." Auch wenn das für das Personal sehr belastend war.

Von den Novemberhilfen ist zumindest schon ein Teil geflossen, Thielecke ist aber trotzdem froh, einen gewissen Puffer zu haben. Auch bei ihm zehrt die Perspektivlosigkeit an den Nerven: "Wir sind gewohnt, dass wir Leute sehen, wir sind Gast-Freunde. Das fehlt. Und gleichzeitig wissen wir nicht, wie es weitergeht, wann wir wieder öffnen dürfen", berichtet der Wirt. Anders als im Frühjahr fehlen jetzt auch die anderen Aufgaben: Die meisten Gastronomen haben schon den Lockdown im Frühjahr genutzt, um zu renovieren. "Mein Wunsch ist, dass wir bald wieder öffnen können und unsere Gäste bewirte dürfen – und dass wir abends müde und total erledigt ins Bett fallen."

Im Hotel und Restaurant Amtsstüble ist bislang noch nicht einmal die Abschlagszahlung aus dem November angekommen. Die Nachricht über die Verlängerung des Lockdowns hatte man auch hier absehen können. "Aber natürlich hatten wir die Hoffnung, dass wir bald wieder öffnen dürfen", sagt Hotelchefin Tanja Littig. Jetzt stellt das Amtsstüble das Mitnahmeangebot für Speisen ein. Es lohnt nicht. "Aber ich möchte nicht schimpfen: Es lief nicht schlecht, aber es war für uns unvorhersehbar", so Littig.

Da immer noch die Novemberhilfen fehlen, geht es langsam finanziell ans Eingemachte. "Wir bräuchten die Finanzspritze dringend." Aber auch hier möchte Littig sich nicht beschweren. "Das geht allen Branchen so, es betrifft nicht nur die Gastronomen." Dass trotz der Maßnahmen die Zahlen nicht sinken, sorgt derweil auch nicht für Hoffnung. Littig: "Dass wir zumachen müssen, weil einige sich nicht an die Regeln halten, ist wirklich frustrierend." Sie wünsche sich eine Normalisierung, dass man das Virus wieder in den Griff bekommt – auch in Hinblick auf die Situation der Mitarbeiter: Niemand soll entlassen werden und möglichst alle bald wieder zur Arbeit kommen dürfen. "Aber wir kämpfen weiter und freuen uns, wenn wir wieder Gäste haben", meint Tanja Littig noch. "Zu viel Freizeit tut uns nicht gut", schmunzelt sie.

Auch Simon Heidmann vom Restaurant Ludwig in Mosbach möchte nicht jammern: "Das Grundkonzept der Hilfen finde ich sehr stimmig", sagt der Geschäftsführer. Ein Abschlag für den November ist schon angekommen, eine Bewilligung für die Dezemberhilfen gibt es ebenfalls schon. Die Hilfen werden – trotz Mitnahmeangebot von Speisen – gebraucht, auch da ist das Ludwig kein Einzelfall. Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben will man am Außer-Haus-Service festhalten. "Wir wollen bei unseren Gästen präsent bleiben und unseren Mitarbeitern die Chance geben, zur Arbeit zu kommen", erklärt Heidmann. Die Geschäftsführer hoffen, ab März wieder Gäste in ihrem Lokal bewirten zu dürfen. Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass man sich weiter entwickeln müsse. Partys und Barabende passen leider nicht zur Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus. "Daran arbeiten wir gerade", sagt Simon Heidmann. "Unsere Hoffnung liegt darin, dass ein vernünftiges Konzept kommt, mit dem man die Bürger erreicht und trotz Corona wieder relativ normal leben kann. Und für uns Gastronomen ist es natürlich wichtig, dass wir wieder aufmachen dürfen, das wäre ein gutes Signal für die Branche", meint der Geschäftsführer.