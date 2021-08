Von Peter Lahr

Mosbach. "Was glaub’ ich, wer ich bin?!", überschreibt Liza Kos ihr aktuelles Comedy-Programm, das sie am 4. September im Großen Elzpark zeigen wird. Die aus Moskau stammende Künstlerin erlebte in Deutschland eine Integration auf Umwegen. Dank einer Jugendliebe konvertierte sie zunächst zum Islam, segelte dann aber auch wieder ohne Kopftuch weiter. Folgerichtig bedient und bricht Liza Kos auf der Comedybühne viele Klischees. Im Interview mit der RNZ berichtet die Sängerin und gelernte Designerin vom Kulturschock in Form geschnittenen Brotes, von ihrer Passion, in andere Kulturen einzutauchen, und nicht zuletzt von der unvergleichlichen russischen Natur, in der der Himmel zum Greifen nah erscheint.

Sie sind mit Ihrer Familie 1996 von Moskau nach Deutschland gezogen. Da waren Sie 15 Jahre alt. Fanden Sie es cool, nach Deutschland zu gehen?

Ich wollte unbedingt mit. Das war ja cool. In Russland war in den 1990er-Jahren auch der Lebensstandard sehr niedrig. Ich war schon vorher sehr gespannt darauf, wie es in Deutschland ist. Ich habe mir im Traum nachts vorgestellt, wie es da wäre. Ich war neugierig darauf, wie es ist, eine Fremdsprache zu lernen. Ich sprach ja nur Russisch. Und jetzt überlegte ich mir, ob man dann auch auf Deutsch denkt.

Erlebten Sie dann einen Kulturschock?

Ich wusste ja nicht wirklich, wie es da so ist. Es gibt immer einen Kulturschock. Einiges hat mich überrascht, einiges war sehr schön. Man merkt schnell, welche Unterschiede es gibt. Es war viel sauberer auf der Straße. Auf der anderen Seite konnte ich nicht so stark Gerüche wahrnehmen. In Russland riecht der Frühling viel stärker. In Deutschland rochen nur die Mülltonnen. Ein krasser Unterschied: Das Brot war in Deutschland schon geschnitten. Da habe ich mich immer vergeblich abgemüht mit, aber Brotschneiden kannst du nur, wenn du ein Gefühl dafür entwickelst.

Sie erlernten den Beruf der gestaltungstechnischen Assistentin. Ist Ihr jetziges Comedy-Programm die logische Fortsetzung eines Designprojekts?

Es war eher der verzweifelte Versuch, weg von dem Beruf zu kommen. Ich konnte sehr gut zeichnen und malen. Aber wir haben uns viel mit Werbung auseinandergesetzt. Wie man Menschen mit Farben und Formen manipuliert. Ich manipuliere Menschen aber sehr ungern.

Sie begannen als Singer-Songwriterin mit dem Künstlernamen Lizusha. Hat der Name eine Bedeutung?

Es ist die Verniedlichung von Liza auf Russisch.

Sie kamen dann aber bald zur Comedy. Wie lief das?

Als Singer-Songwriterin habe ich versucht, ein möglichst abwechslungsreiches Programm zu gestalten, eine Art Kontrastdusche für das Publikum. Die haben gelacht und geweint. Als ich das erste Mal auf einer Comedybühne auftrat, hat das gut geklappt. Der Grund, weshalb ich mich gegen Musik und für Comedy entschied, war die bessere Bezahlung. Ich war damals alleinerziehend und konnte so meinen Sohn besser herausfüttern.

Sie sind zum Islam konvertiert und wieder zurück. Sind Sie heute religiös oder eher agnostisch oder atheistisch eingestellt?

Aus dem Islam gibt es kein Zurück. Es gibt kein Ritual zum Austritt. Bei der katholischen Kirche kann man wenigstens austreten und keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Es war eine sehr schwierige Phase, als ich auf der Suche nach dem richtigen Glauben war. Es ging darum, herauszufinden, was für mich wichtig ist. Heute spielt Religion kaum eine Rolle in meinem Leben. Aber alles, was passiert, ist eine Inspiration für mein Programm. Als Thema taucht da die Religion dann doch wieder auf.

Starteten Sie Ihre Comedy-Karriere bereits als Klassenclown?

Ich war nicht der Klassenclown, ich war das Mobbingopfer. Ich konnte aber auch schon als Kind Menschen leicht zum Lachen bringen. Mein Vater hat einen sehr sarkastischen Humor, und ich habe früh angefangen, ihn zu kopieren. Ich bin eher introvertiert. Ich habe auch Phasen, in denen ich sehr ernst bin, wo Menschen nicht glauben, dass ich Comedy mache.

Über was lachen Sie gerne?

Das ist ein großes Problem. Es ist nicht einfach, wenn man vom Fach ist. Das geht nur mit einer Kunstart, die ich nicht mache. Am besten funktioniert bei mir schwarzer Humor und Slapstick. Das mache ich nicht selbst.

Lachen die Deutschen bei Ihrem Programm lieber über die Russin oder über die Türkin?

Das kann man tatsächlich nicht unterscheiden. An verschiedenen Orten lachen die Menschen über Unterschiedliches. An Orten, an denen viele Türken leben, lachen sie eher über meine türkische Rolle. Ansonsten lachen sie eher über die allgemeinen Klischees. Jede Figur bedient Klischees, die aber gebrochen werden.

Würden Sie Ihr Programm auch gerne einmal in Moskau spielen? Haben Sie noch Kontakt zu Menschen in Russland?

Ich habe das Programm ursprünglich für Deutsche geschrieben und gar nicht daran gedacht, dass es einmal Russen sehen könnten. Aber ein russisches Programm war sogar in Planung – dann kam Corona. Ich habe zweimal auf offenen Bühnen in Moskau gespielt. Es ist dort aber ganz anders. Kontakte habe ich noch einige. Ich bin jedes Jahr einmal rübergeflogen.

"Was glaub’ ich, wer ich bin?", lautet der Titel Ihres aktuellen Programms. Haben sie inzwischen eine Antwort gefunden?

Was die kulturelle Geschichte betrifft, habe ich die Lösung gefunden, dass ich alle Teile in mir integriere. Nun ist meine Nationalität ein Mensch. Meine Heimat ist die Erde. Ich liebe nationale Unterschiede, aber das Wichtigste ist, dass ich ein Mensch bin. Ich bin auch eine leidenschaftliche Sprachenlernerin, tauche dann gerne ganz ein in eine andere Kultur. Es kann gut sein, dass bald eine Amerikanerin bei mir auftaucht.

