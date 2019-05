Mosbach. (schat) Als Schnellverbindung, Bahnersatz und echte Alternative zum Auto tourt der "Regiobus" seit 1. Januar von Neckarelz nach Sinsheim. Die Resonanz ist ansprechend - und auf vielfachen Wunsch erfährt die junge Linie nun eine stimmige Erweiterung: Ab 1. Juni nämlich fahren die blauen Busse mit der Nummer 899 nun achtmal am Tag bis nach Mosbach an den zentralen Omnibusbahnhof durch.

"Die Planung hatte der Landkreis ja nahezu in der Schublade liegen, da die ursprüngliche Idee ohnehin eine solche ,Durchbindung’ vorsah. Zunächst war diese aufgrund der Förderkriterien aber nicht möglich", erklärt Landrat Dr. Achim Brötel gegenüber der RNZ.

Als Verkehrsminister Winfried Hermann allerdings bereits bei der Eröffnungsfahrt der Regiobuslinie Anfang Februar signalisierte, dass eine Verlängerung der neuen Verbindung vom Neckarelzer Bahnhof bis zum Mosbacher Busbahnhof seitens des Landes möglich sei, habe die Landkreisverwaltung "alle Hebel in Bewegung" gesetzt, so Brötel weiter.

Mit dem Ergebnis, dass nun bereits wenige Monate nach dem Linienstart der "vielfach von Berufspendlern angeregte Wunsch" der Streckenausweitung bis Mosbach Stadt nun zu pendlerrelevanten Fahrzeiten umgesetzt wird. In den ursprünglichen Förderkriterien des Landes für die Regiobuslinie wäre eine Durchbildung an den Busbahnhof Mosbach als "förderschädlich" angesehen worden, da auf diesem letzten Stück die Linie parallel zum Schienenpersonennahverkehr (S-Bahn) verläuft.

Das hätte bei der ursprünglichen Betrachtung bedeutet, dass die ganze Buslinie keine Förderung erhält. "Diese Vorgaben gelten für dieses Teilstück nun so nicht mehr", erläutert der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger. Zur Erinnerung: Das Land fördert die neue Linie mit einem Gesamtzuschuss von etwa 1,75 Millionen Euro für den Zeitraum von fünf Jahren. Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis beteiligen sich darüber hinaus an den Kosten der neuen Regiobuslinie, die bei rund 2,05 Mio. Euro liegen.

Von den insgesamt 18 Fahrten zwischen den beiden Mittelzentren Mosbach und Sinsheim werden nun also acht über den Bahnhof Neckarelz hinaus bis an den Busbahnhof Mosbach "durchgebunden". Der bislang notwendige Umstieg auf die S-Bahn oder eine andere Buslinie in Neckarelz entfällt somit zum Teil. Die jeweiligen Ankunftszeiten in Mosbach sind 6.51, 7.51 und 8.51 Uhr, 12.51 und 13.51 Uhr sowie zwischen 15.51, 16.51 und 17.51 Uhr. Rund 50 Minuten braucht man so von Innenstadt zu Innenstadt.

"Wir sind glücklich, eine weitere Verbesserung des ÖPNV-Angebots zur Verfügung stellen zu können. Und wir sind uns sicher, dass damit die Attraktivität der Linie weiter steigen wird", findet Landrat Brötel, der von einer "sehr guten Nutzung" der Regiobuslinie berichtet. Offizielle Fahrgastzahlen liegen allerdings noch nicht vor.

Weitere Infos zur Regiobuslinie gibt es hier.