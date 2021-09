Limbach/Mosbach. (cao) Feiern in Clubs und Diskotheken ist seit knapp einem Monat wieder erlaubt. Seit dem 16. August dürfen Betreiber ihre Partytempel bei voller Auslastung öffnen – solange jeder Gast entweder geimpft, genesen oder PCR-getestet ist. Das Limbacher Tanzlokal Ponderosa blieb bisher allerdings geschlossen, und auch bei Tante Gerda in Mosbach will man erst wieder ab Oktober Konzerte veranstalten.

Nach 18 Monaten ohne Tanzabende ist die Vorfreude bei Joachim Schwab groß: "Am ersten oder zweiten Oktoberwochenende werden wir die Türen der Ponderosa endlich öffnen", erklärt der Inhaber im Gespräch mit der RNZ. "Wir wollten erst einmal abwarten, wie sich die Coronalage entwickelt, bevor wir Getränke bestellen, die Mitarbeiter einplanen, Geld ausgeben", sagt er.

Zwar habe es viele Anfragen von Stammgästen direkt nach der verkündeten Lockerung gegeben, und auch das angrenzende Hotel sowie der Landgasthof würden derzeit ausgesprochen gut laufen. Doch allein der Vertrag mit der Musikverwertungsgesellschaft Gema koste Schwab im Quartal fast 900 Euro. Die Unsicherheit einer erneuten Verschärfung der Coronaregeln war ihm bisher einfach zu groß, das finanzielle Risiko nach der schwierigen Zeit einzugehen. "Wir warten jetzt noch die Bundestagswahl ab. Wenn es dann keine neuen Verordnungen gibt, geht’s wieder ab aufs Tanzparkett."

Dabei bedeutet das Abwarten für Schwab gleich doppelte Umsatzeinbußen: Rund 70 Prozent der Tanzgäste seien Stammkunden, "die vorher meist immer noch im Landgasthof einkehren". Er hofft auf eine Rückkehr zur alten Normalität, befürchtet allerdings, "dass ungeimpfte bestimmt nicht 80 Euro für einen PCR-Test bezahlen, nur um ein bisschen Tanzen zu gehen". Das würde sich so gut wie niemand leisten wollen.

Das Problem dabei: "Darf nur einer aus einer Freundesgruppe nicht mit, kommt der Rest meist auch nicht", erklärt Schwab. Durch die verschärfte Testpflicht in Clubs und Diskotheken verliere er statt einem gleich mehrere Kunden auf einmal, macht der Ponderosa-Chef deutlich.

Auch in der Mosbacher Musikkneipe Tante Gerda sollen erst ab Mitte Oktober wieder Konzerte stattfinden, wie Inhaber Till Scheithauer auf RNZ-Anfrage berichtet. "In den Sommerferien haben wir bisher immer pausiert, das hat erst einmal nichts mit der Corona-Verordnungen zu tun." Dennoch sehnt er sich danach, endlich wieder Kulturveranstaltungen anbieten zu können. "Das letzte Konzert hatten wir am Samstag, bevor am Montag darauf der erste Lockdown eingeläutet wurde." Die ersten Konzerte sollten nun als Tests gesehen werden, "um zu schauen, wie das Angebot angenommen wird", erklärt Scheithauer. Bisher hielten sich seine Gäste meist auf den Plätzen im Freien auf – getanzt und Musik gemacht wird jedoch drinnen.

Auf der Tante-Gerda-Webseite sind bisher noch keine Veranstaltungen eingetragen. "Das wird sich jetzt zeitnah ändern", sagt Scheithauer. Bis Januar habe er das Konzertangebot bereits grob durchgeplant, begonnen, die Auftritte der Bands zu organisieren. "Die sind immer kostenlos, am Ende können die Gäste den Bands einen kleinen Obolus da lassen", erklärt der Kneipenbesitzer. Er hofft, dass die Zuhörer spendabel sind. "Auch für die Künstler waren es schwierige Monate – nicht nur für uns Gastronomen."

Info: www.tantegerda-mosbach.de und www.hotel-engel-odenwald.de/index.php/tanzlokal