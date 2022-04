Von Uwe Köbler

Balsbach. Dass die Bürger von Wagenschwend und Balsbach vollauf hinter der Ausweisung des Venuspfads durch den Naturpark Neckartal steht, zeigte sich bei der offiziellen Einweihung. Es goss zwar in Strömen, aber dennoch ließen es sich mehr als 50 Männer, Frauen und Kinder nicht nehmen, den "Premieren- Walk" auf dem neuen, rund 8,5 Kilometer langen Weg, der zu den sechs ausgewiesenen Römerpfaden in der Region gehört, mitzugehen.

Angeführt wurde die Wanderung von Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber. Aber erst, nachdem er an der Hinweistafel am Start- bzw. Endpunkt des Weges direkt neben dem Nachbau einer Grenzpalisade per Scherenschnitt den Weg freigegeben hatte – zusammen mit Gerhard Schäfer vom Museumsverein, den stellvertretenden Ortsvorstehern aus Wagenschwend und Balsbach, Sebastian Preidl und Manuel Link, Revierförster Wolfgang Kunzmann und Amtsleiterin Birgit Guckenhan. Eigentlich, so Weber, bauten die Römer ja einst den Limes, um die Beweglichkeit der Bevölkerung einzuschränken. "Heute hat sich das ins Gegenteil gewendet, denn die sechs Römerpfade entlang des Limes, zu denen der Venuspfad gehört, animieren, sich an der frischen Luft zu bewegen".

Warum der Wanderweg in Balsbach/Wagenschwend ausgerechnet der Göttin der Liebe und der Schönheit gewidmet ist, wusste der Bürgermeister auch zu erklären: "Wer den Weg auf einem Niveau von 460 bis 533 Metern wandert und die Aussichtspunkte genießt, der lernt die Schönheit unserer Region kennen – und bei dem bleibt vielleicht auch die Liebe zum Wanderweg im Herzen." Vielleicht, so einige Balsbacher augenzwinkernd, sei der Wanderweg ja aber auch Venus gewidmet, weil er an einem Parkplatz beginnt, der doch schon des Öfteren von dem ein oder anderen für ein abendliches Stelldichein genutzt wurde.

Bürgermeister Thorsten Weber jedenfalls blickte auf die ersten Planungen, die nachfolgende Umsetzung und die Finanzierung, zu der auch Mittel der EU und des Landes Baden-Württemberg beitrugen. Neben der Gemeinde, dem Bauhof und der Touristikgemeinschaft Odenwald sowie den Forstbehörden, war vor allem Gerhard Schäfer vom Museumsverein in die Planung des Venuspfades involviert. "Er hat unzählige Stunden investiert, um nicht nur die Standorte der Jupiter-Bänke und die Wegführung genauestens festzulegen, sondern auch die Anforderungen der TGO und des Deutschen Wanderverbandes anzupassen", so Weber. Vor Ort gab’s für dieses Engagement viel Applaus.

Der Venuspfad ist jetzt ein Komfortwanderweg mit dem Prädikat "Kurzer Qualitätsweg wanderbares Deutschland". Neben einer klaren und eindeutigen Ausweisung mit dem roten "R" für Römerpfad auf naturbelassenen Wegen gehört auch die Bereitstellung einer Toilettenanlage dazu. Genutzt werden kann jene in der Wagenschwender Friedhofshalle. Alles in allem habe sich die Mühe gelohnt, erklärte Weber. Er sei stolz, einen der sechs Römerpfade auf seiner Gemarkung zu wissen.

Wie der Weg genau verläuft, erklärte dann Gerhard Schäfer. Bei dessen imaginärer Wanderung anhand der Karte wurde deutlich, dass der Vorsitzende des Museumsvereins sich zu 100 Prozent mit dem Weg identifiziert. Schäfer kennt die 17 ausgewiesenen Erlebnispunkte genau, weiß um die Informationen, die auf den diversen Hinweistafeln stehen, und verwies auf Steindenkmäler, Feldkreuze und Schanzenreste. "Das sind mittelalterliche Zollstellen, die man im Wald findet, wenn man genau hinschaut." Einziger Wermutstropfen für den Historiker: Er konnte bei der Premierenwanderung, bei der auch der gut erhaltene römische Wachposten "Heunebuckel" in Augenschein genommen wurde, nicht mitgehen. Eine erst kürzlich notwendig gewordene Bandscheiben-Operation verhinderte es. "Ich warte aber auf der Jupiter-Bank beim Wagenschwender Friedhof auf die Gruppe", erklärte Gerhard Schäfer, "um dort weitere Details zu erläutern".

Für die wetterfesten Venuspfad-Wanderer wartete im Übrigen am Start– und Zielpunkt eine Bewirtung durch den Balsbacher Ortschaftsrat. Und die heiße Bratwurst hatten sich die Teilnehmer der Venustour – angegeben mit 2,5 Stunden Wanderzeit – ja auch redlich verdient. Der Startpunkt ist übrigens ganz einfach am Parkplatz zwischen der Abfahrt von der L524 nach Balsbach und dem Ortseingang auf der rechten Seite zu finden.