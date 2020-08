Der Defibrillator wurde am Feuerwehrhaus in Scheringen angebracht. Das Foto zeigt (v. l.) Bürgermeister Thorsten Weber, die Spender Dominik Henn, Matthias Schüßler, Roland Scheuermann, Kevin Scheuermann (Firma Reifen Scheuermann), Edwin Henn, Georg Kispert, Ortsvorsteher Thorsten Fritz, Klaus Scholl und Werner Speth (Vorstand der Volksbank Limbach). Foto: Jana Schnetz

Limbach-Scheringen. (jasch) Acht Defibrillatoren gibt es in der Gemeinde Limbach. Ein neunter durch Spenden finanzierter "automatisierter Lebensretter" in Scheringen kam vergangenen Mittwoch hinzu. Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Spendenaktion im kleinsten der sieben Ortsteile.

"Wenn ein plötzlicher Herzstillstand eintritt, zählt jede Sekunde", so Weber. Gut, wenn man dann auf die richtigen Mittel der Ersten Hilfe zurückgreifen könne. Die Übergabe des Defibrillators am Feuerwehrhaus nutzten Ortsvorsteher Thorsten Fritz, Bürgermeister Thorsten Weber und Gemeinderatsmitglied Edwin Henn, um sich bei den Spendern herzlich zu bedanken.

Es spendeten die Volksbank Limbach, vertreten durch den Vorstand Werner Speth und Klaus Scholl (1000 Euro), Georg Kispert (300 Euro), die Firma Reifen Scheuermann, Roland und Kevin Scheuermann (200 Euro), Finanzdienste Matthias Schüßler (100 Euro), Ortsvorsteher Thorsten Fritz (100 Euro), Edwin Henn (100 Euro) und Dominik Henn (100 Euro).

"Dass wir heute hier stehen und den Defibrillator einweihen, verdanken wir unseren Spendern", betonte Fritz. "Unbürokratisch und schnell" sei das vonstatten gegangen, lobte auch Henn die Spendenbereitschaft der Volksbank und der Scheringer Bürger.

Bürgermeister Weber dankte besonders Edwin Henn, auf dessen Initiative der Defibrillator angeschafft wurde und der für die Aktion die Werbetrommel rührte.

Die Anwesenden hofften, dass der Defibrillator nie zum Einsatz kommt, "aber falls doch, so ist er sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang, einsatzbereit", sagte Fritz. Der Ortsvorsteher fügte an: "Im Ernstfall kann jeder das Gerät mit seiner einfachen Bedienung und Sprachanweisung benutzen. Die Stimme des Defibrillators leitet den Helfer Schritt für Schritt an die Reanimation heran." Das ersetze jedoch nicht die praktische Einweisung, welche man baldmöglichst nachholen wolle.

Dank dem Abteilungskommandanten der Feuerwehr Scheringen Frank Fischer, gelang sogar die elektrische Installation des Defibrillators in Eigenregie. Mit Flugbegleiter und Rettungssanitäter Norbert Ziegeler aus Waldauerbach suchte Henn nach einem geeigneten Defibrillator.

Auch ihm gebührte Dank. "Ich denke, das ist eine tolle Sache für die Bürger von Scheringen", fasste Gemeinderat Henn die Spendenaktion nochmals kurz zusammen.