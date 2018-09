Wer baut, wie z. B. das neue Feuerwehrgerätehaus in Limbach, weiß, dass nicht immer alles so läuft, wie geplant. So müssen beispielsweise zwei Auftragsvergaben neu ausgeschrieben werden, weil die Angebote deutlich über den veranschlagten Kosten lagen. Foto: U. Brinkmann

Limbach. (ub) Es gibt fast keine Gemeinderatssitzung in Limbach derzeit, in der nicht das neue Feuerwehrgerätehaus auf der Tagesordnung steht. Die erste Sitzung nach der Sommerpause machte da keine Ausnahme und stellte dem Gremium fünf Auftragsvergaben zur Entscheidung anheim.

Bei zwei sogenannten Losen folgte der Gemeinderat den Beschlussempfehlungen der Verwaltung, die eine Neuausschreibung bei Estrich- und Bodenbelagsarbeiten sowie bei Innenputz- und Trockenbauarbeiten nahelegten. Denn die Angebote dieser Ausschreibungen lagen deutlich (45 oder 50 Prozent) über den veranschlagten Kosten.

In einem dritten Vergabeverfahren steckt noch Einsparpotenzial, sodass Bürgermeister Thorsten Weber ermächtigt wurde, eine Variante bei der Ausführung von Fenstern, Alu-Türen und Fassaden zusammen mit dem Architekten zu überdenken. Hier lag das Angebot allerdings im vorgesehen Kostenrahmen.

Dass es auch andersherum geht, zeigt Los eins, mit dem die Tore am neuen Gebäude gut 3000 Euro günstiger ausfallen als veranschlagt. Ähnlich hoch ist die Abweichung bei Fliesen- und Natursteinarbeiten, jedoch in die andere Richtung; sie sind 2700 Euro teurer. Die Gemeinderätinnen und -räte votierten jeweils einstimmig.

Beim zweiten Großprojekt in Limbach, der Erweiterung der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz, war eher zufällig entdeckt worden, dass es ein Planungskonzept für die Raumakustik nicht gab. "Aber in einer Schule, die für neun Millionen Euro umgebaut wird, kann ohne gute Raumakustik kein guter Unterricht stattfinden", befand Weber. Der Vorschlag der Gemeindeverwaltung sieht vor, ein Ingenieurbüro mit der Planung hierfür zu beauftragen.

Die Kosten in Höhe von knapp 10.000 Euro sind folglich außerplanmäßige, was Weber warnen ließ, das Schulprojekt sorgfältig und aufmerksam zu begleiten. "Wenn uns das aus dem Ruder läuft, haben wir als Gemeinde ein Problem." Zumal auch bei der statischen Berechnung des Daches nicht berücksichtigt wurde, dass dort möglicherweise eine Photovoltaik-Anlage installiert werden könnte.

Da wunderte sich nicht nur Rainer Sauer (CDU), der solche Leistungen beim Architekten angesiedelt sah. Vorausschauend will man in Limbach daher einen "Masterplan" erstellen, der bei Tiefbauarbeiten dazu genutzt werden soll, Leerrohre im Boden zu verlegen, in denen dann (später) die Breitbanderschließung erfolgen kann, ohne, dass die Erde erneut aufgegraben werden muss.

Ein Fall von Synergieeffekten, die der Bund zudem zu 100 Prozent fördert. Den Plan bietet ein Fachbüro für 35.000 Euro an, so dass die volle Förderung zu erwarten ist. "Auch das ist eine außerplanmäßige Ausgabe", so Thorsten Weber, "mit ebenso außerplanmäßigen Erträgen auf der anderen Seite."

Das Gremium stimmte darüber hinaus für neue Stühle und Tische für die Sporthalle in Laudenberg sowie eine Teilsanierung des alten Schulhauses in Krumbach und den Neubau einer Feuerwehrgarage in dem Ortsteil.

Eine Kommunalwahl wie die im Mai 2019 in Baden-Württemberg stellt die Gemeinden vor die Aufgabe, zu überprüfen, wie die Sitzverteilung im Gemeinderat - unter der Voraussetzung, dass (Eingliederungs-)Verträge, Hauptsatzung der Gemeinde und das Kommunalwahlgesetz eingehalten werden - berechnet werden soll. In Limbach mit seinen sieben Ortsteilen gilt die unechte Teilortswahl, die allen eingemeindeten Ortsteilen je zwei Sitze zusichert und für den Hauptort seit 2002 sechs Sitze bereitstellt. Macht zusammen: 18.

Dabei werden seit Jahren - macht man es an der jeweiligen Einwohnerzahl fest - die beiden kleinsten Orte (Scheringen und Balsbach) markant überrepräsentiert, während Krumbach und Heidersbach das Gegenteil widerfährt. Dennoch sprach sich die Verwaltung, die Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende zu Rate gezogen hatte, dafür aus, das bisherige System beizubehalten. Bei drei Gegenstimmen folgte der Gemeinderat der Beschlussempfehlung.