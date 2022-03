Limbach. (zg) Es war, als ob der Himmel sich über die ausgelassene Narrenschar freuen würde, denn bei strahlend blauem Himmel feierte die Grundschule Limbach in Laudenberg ein ausgelassenes Fastnachtsfest. Die kleinen Narren freuten sich schon lange auf diesen Tag, denn nach zweijähriger Fastnachtsabstinenz beschloss die Schulleitung, Thorsten Schwab und Melanie Riedling, für die Schülerinnen und Schüler ein Narrenfest auf dem Schulhof zu veranstalten.

Unter den Klängen des Narrhallamarsches kamen die einzelnen Klassen auf dem Pausenhof zusammen, und die Schüler der dritten Klasse eröffneten das Spektakel mit einer musikalischen Begleitung mit dem Kochlöffel zu "Jailhouse Rock" von Elvis Presley. Im Anschluss stimmte die Rhythmikgruppe der vierten Klasse unter der Leitung von Simone Schäfer das Lied "Endlich ist Karneval" an und begleitete sich selbst mit verschiedenen Orff-Instrumenten. Anschließend waren alle Schüler sowie die Lehrer der Grundschule gefordert, denn nun durfte man zu den Klängen von "Das rote Pferd" und der Trommelbegleitung der Erstklässler tanzen. Dabei kamen zum ersten Mal die selbst gebastelten Trommeln der Erstklässler zum Einsatz.

Melanie Riedling begrüßte auf närrische Weise neben der ganzen Schulgemeinschaft auch Bürgermeister Thorsten Weber und die fastnachtlichen Gäste aus den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Limbach. Nach einer weiteren Tanzrunde kamen die Gäste zu Wort.

Die Abordnung der Laudenberger "Üwerzwerche" überreichte der Schulleitung als Geschenk die Traditionsfigur aus Holz und erklärte zunächst die Entstehung des Namens. Dabei war es interessant zu erfahren, dass dieser eng verbunden mit der Schule ist. Für die Kinder war auch interessant, dass jedes einzelne Detail des Kostüms einen bestimmten Bezug zum Ort Laudenberg hat. Auch das Lied der "Laudeberger Üwerzwerche" durfte natürlich nicht fehlen, und den Schlachtruf übte der Bürgermeister persönlich mit den Kindern ein.

Danach folgte die Vorstellungsrunde der "Wulle Wack" aus Limbach. Auch hier wurde zunächst erzählt, wie es zu "Wulle Wack" kam, und schnell war den Schülerinnen und Schülern klar, dass alle Details des Kostüms auch bei den "Lembochern" genau auf die Geschichte abgestimmt ist. Mit dem Lied "Wulle Wack aus dem Stall, Lemboch feiert Karneval" und dem Schlachtruf, der wieder lautstark vom Bürgermeister gerufen wurde, leitete man zu der Abordnung aus Scheringen über.

"Schernje Steehart" erklärte ebenfalls ihre Entstehungsgeschichte und ihr Kostüm. Die Schüler erfuhren auch hier, wie eng die Entstehungsgeschichte mit dem Aussehen des Kostüms zusammenhängt. Auch einen "steeharten" Orden bekam die Schulleitung überreicht, und der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, den Schlachtruf laut über den Schulhof zu rufen.

Nun folgte die Vorstellungsrunde der FG "Hederschboch Dick Do", die den Schülern das Outfit der Narren aus Heidersbach näher vorstellte. Auch ihr Prinzenpaar Prinzessin Theresa und Prinz Sebastian, der Schulgemeinschaft als Herr Stuber bekannt, war dabei. Die Kinder klatschten laut Beifall, und nach einer Schunkelrunde zum "Dick Do"-Walzer und dem Ruf "Hederschboch Dick Do" durch den Bürgermeister rief das Prinzenpaar in gekonnter Reimform allen eine närrische Zeit zu und überreichte ihren Orden an die Schulleitung.

Schließlich erschien zu den Klängen von "Kölle Alaaf" der Schulrektor selbst, der sich aus einer Online-Fortbildung davongeschlichen hatte. Er hatte eine kleine Bütt vorbereitet und warf, wie es sich gehört, Guzele unter die Kinderschar, die begeistert sammelten. Thorsten Schwab bedankte sich bei den fastnachtlichen Gruppierungen für ihr Kommen, dem Bürgermeister, der sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit freigeschaufelt hatte, bei Susanne Knapp für die Organisation dieser Fastnachtsfeier und beim ganzen Kollegium, das zum Gelingen der Party beigetragen hatte.

Mit einer coronagerechten Polonaise, bei der der Abstand mithilfe von Schals eingehalten wurde, kehrten die Schulkinder fröhlich in ihre Klassenzimmer zurück. Alle waren sich einig: Es war schön und es war endlich mal wieder wie eine richtige Kinderfastnacht.